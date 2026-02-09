Sener aprovecha la feria de armamento de Arabia Saudí para presentar Razor, su nueva plataforma autónoma

Sener ha presentado por primera vez en el ámbito internacional su nueva plataforma autónoma Razor durante el World Defense Show que se está celebrando en Riad (Arabia Saudí). Con este debut, el grupo tecnológico español entra de lleno en el mercado de sistemas no tripulados de nueva generación, apostando por soluciones flexibles, de bajo coste relativo y pensadas para operar en escenarios militares cada vez más exigentes y disputados.

Razor es una plataforma autónoma ligera, de unos 150 kilos, concebida para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero también para actuar como blanco aéreo avanzado o sistema desechable en entornos de alto riesgo. Su diseño prioriza la rapidez de despliegue, la simplicidad operativa y la posibilidad de ser empleada en misiones donde la supervivencia del sistema no es prioritaria.

Uno de los elementos clave de Razor es su capacidad para operar en entornos donde el GPS está degradado o directamente denegado. La plataforma integra sistemas de navegación y comunicaciones seguras que le permiten mantener la misión incluso en escenarios de guerra electrónica. A ello se suma un diseño de baja observabilidad y un sistema de recuperación mediante paracaídas tras completar la operación.

El desarrollo de Razor se apoya en la reciente adquisición por parte de Sener de SRC (Sistemas de Control Remoto), una empresa especializada en vehículos no tripulados. Esta operación ha permitido al grupo acelerar su entrada en el ámbito de los sistemas autónomos y consolidar capacidades que hasta ahora estaban dispersas, reforzando su posicionamiento en el sector de defensa y seguridad.