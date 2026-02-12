Trump ordena al Pentágono utilizar la energía de las "hermosas y limpias" centrales de carbón

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que emplaza al Pentágono a usar energía generada por carbón, priorizándola sobre el resto. Trump hizo el anuncio en un acto con empresarios del carbón en el que se reafirmó en su intención de reimpulsar esta fuente de energía y paralizar cierres de plantas ya previstos.

El plan, según señala el documento, busca "revitalizar" la, dice, "hermosa industria del carbón limpio" estadounidense, con el objetivo de garantizar el acceso a una "energía fiable y asequible" y proteger "los miles de empleos" asociados a este sector y recordando que desde su llegada al poder han paralizado el cierre de 17GW de plantas de carbón, han "eliminado barreras" para la minería de carbón y han suprimido restricciones para centrales térmicas que habían sido impulsadas por el gobierno de Joe Biden. También presume de que está eliminando también las barreras para la explotación de gas y petróleo.

Además, afirma que el "hermoso y limpio carbón" juega un "papel crítico" en garantizar una red eléctrica segura, fundamental para la "seguridad nacional y la estabilidad económica". "Una red fiable con potencia firme es vital para alimentar instalaciones y operaciones militares, la industria de defensa y para garantizar la seguridad de los americanos", señala el documento, apuntando que "cualquier interrupción prolongada del suministro amenaza la seguridad nacional".

"Es algo imperativo que el Departamento de Guerra utilice estratégicamente las enormes reservas de carbón" estadounidenses, apunta, diciendo de ellas que han "probado que son una fuente fiable de energía firme y continua". "Las fuentes intermitentes, como la eólica y fotovoltaica, no son fiables ante eventos meteorológicos extremos", dice, dejando nuestras instalaciones militares "vulnerables frente a apagones".

Bajo esta premisa, la orden establece que los Secretarios de Estado de Guerra y Energía deben impulsar "contratos de larga duración" para abastecerse de energía procedente del carbón en "misiones críticas". "La prioridad debe ser garantizar una red fiable y prevenir apagones", apunta.

El mantenimiento e impulso de la industria del carbón se hará en parte con dinero público: el Departamento de Energía anunció una inyección de 175 millones de dólares (cerca de 150 millones de euros) para plantas de combustible fósil.

"Campeón del carbón"

Trump, que fue condecorado por el sector como "campeón indiscutible del carbón", celebró que "ahora vamos a comprar mucho carbón a través del Ejército y anunció la emisión de fondos para mantener abiertas las plantas de carbón en los estados de Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky. Mientras, la cartera dirigida por Chris Wright anunció que destinará 147 millones de euros en financiación de seis proyectos de carbón en los cuatro territorios, como "parte de un esfuerzo de 525 millones de dólares (442 millones de euros)" anunciado en septiembre del pasado año para "ampliar y revitalizar la flota de carbón" en el país norteamericano.

Estados Unidos posee unas enormes reservas de carbón y continúa generando entre el 15 y el 20 por ciento de su electricidad mediante centrales térmicas de carbón aunque muchas de ellas preparan su cierre para los próximos años.