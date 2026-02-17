La UE apuesta por un "Schengen militar": los rusos podrían invadir Polonia mientras los europeos rellenan papeleo

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha alertado este martes sobre la necesidad de un "espacio Schengen militar" que agilice el tránsito de tropas en la Unión Europea. Durante un foro en Vilna (Lituania), ha destacado que los actuales procedimientos burocráticos y la fragmentación normativa retrasan la movilidad militar, un factor crítico para la disuasión frente a un eventual ataque ruso.

Kubilius ha recordado que mientras los ciudadanos europeos disfrutan de libertad de movimiento, los militares se enfrentan a normas heterogéneas. Algunos Estados miembros exigen hasta 45 días de preaviso para trasladar unidades, lo que, según él, provoca "dolores de cabeza" y limita la capacidad de respuesta rápida ante crisis o agresiones externas en el flanco oriental.

El comisario ha hecho hincapié en los problemas de infraestructura que agravan la situación. Puentes demasiado frágiles, túneles estrechos y carreteras incapaces de soportar material pesado obligan a desvíos largos y retrasos adicionales. Según Kubilius, "nuestras normas en tiempos de paz no son aptas para la movilidad militar. El traslado de tropas de un extremo a otro de Europa podría llevar semanas o incluso meses".

La propuesta de la Comisión Europea, lanzada en noviembre, plantea una vía rápida para despliegues militares, con normas vinculantes para todos los Estados miembro. En emergencias, bastaría con notificar al país de tránsito; en tiempos de paz, un permiso europeo único que se emitiría en un máximo de tres días. La iniciativa pretende sustituir el mosaico de 27 reglamentos nacionales por un marco común claro y eficiente.

Kubilius ha destacado la importancia de la rapidez: "Para los países del flanco oriental, el factor decisivo en una crisis es el tiempo. La disuasión no depende solo de las fuerzas que se poseen, sino de la capacidad de desplegarlas y mantenerlas. Mientras los soldados europeos rellenan papeles, los rusos podrían ocupar posiciones estratégicas como Suwalki (Polonia)".

Además, el comisario ha propuesto un Fondo de Solidaridad para solventar problemas de capacidad en infraestructuras clave, incluyendo trenes de plataforma, vehículos médicos y otros recursos logísticos. Complementariamente, el próximo presupuesto europeo destinará 18.000 millones de euros a infraestructuras de doble uso, destinadas tanto a la movilidad civil como a la militar, reforzando la preparación ante cualquier contingencia.

El comisario ha hecho un llamamiento a los Estados miembro para mejorar los "cuellos de botella" más críticos en cuatro corredores clave de movilidad militar ya identificados. Según Kubilius, esta planificación es esencial para garantizar la resiliencia y evitar que retrasos burocráticos o limitaciones técnicas comprometan la defensa colectiva de la Unión Europea frente a amenazas externas.

El objetivo es que la UE pueda desplegar tropas de forma operativa y coordinada, sin que la burocracia limite la disuasión frente a Rusia. Kubilius ha insistido en que "no hay disuasión creíble sin movilidad militar", y que la solidaridad europea solo puede ser efectiva si el transporte de fuerzas y material pesado se realiza con rapidez y eficiencia, evitando el riesgo de retrasos estratégicos ante cualquier crisis.