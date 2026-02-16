Países Bajos dice que el caza F35 puede "piratearse" como un iPhone para tener control total sin depender de EEUU

El secretario de Estado de Defensa de Países Bajos, Gijs Tuinman, ha declarado en las últimas horas que el software del caza F‑35 podría ser "pirateado" al estilo de un iPhone, de modo que los aliados podrían operar el avión sin depender de Estados Unidos. Tuinman presentó esta posibilidad como una hipótesis sobre la autonomía de los países europeos ante una eventual interrupción de soporte o actualizaciones de Washington.

Tuinman comparó la situación con el proceso de "jailbreak" en teléfonos inteligentes, que permite al usuario eludir restricciones del fabricante. Según él, un escenario así podría garantizar que los Países Bajos u otros aliados mantuvieran el control total del avión, incluyendo sistemas de misión, navegación y armamento, incluso si se les negara temporalmente acceso al software gestionado por Estados Unidos.

Expertos en defensa y software militar advierten que, aunque conceptualmente posible, la modificación del F‑35 es extremadamente compleja. El avión integra millones de líneas de código, múltiples sistemas de seguridad y protocolos cifrados que dificultan cualquier intento de acceso no autorizado. Además, cualquier error en la manipulación del software podría comprometer la seguridad de la aeronave y la efectividad de sus sistemas de combate.

El F‑35 depende de Estados Unidos para actualizaciones de software, mantenimiento de datos y soporte logístico. Sin este soporte, la aeronave podría perder capacidades críticas como la sincronización con otros cazas aliados, la integración con sistemas de radar de la OTAN y la actualización de información táctica en tiempo real, lo que limitaría seriamente su efectividad operativa en un conflicto real.

La declaración de Tuinman ha generado debate sobre la soberanía tecnológica de los aliados de la OTAN. Muchos países europeos buscan reducir su dependencia de Estados Unidos en sistemas avanzados de armamento, pero cualquier intento de modificar el software del F‑35 requeriría inversiones masivas y un equipo especializado capaz de garantizar que la aeronave siga siendo segura y plenamente funcional.

Hasta ahora, ni los Países Bajos ni otros socios europeos no han hablado de planes concretos para piratear sus cazas F‑35. La intervención del alto mando neerlandés se ha interpretado más como un aviso estratégico sobre la necesidad de contar con autonomía en defensa y subraya la preocupación creciente por la dependencia tecnológica de sistemas críticos gestionados por Washington.