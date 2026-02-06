Estados Unidos y Rusia reestablecen la comunicación entre sus ejércitos tras años de silencio por la invasión de Ucrania

Estados Unidos y Rusia han acordado reabrir los canales de comunicación directa entre sus fuerzas armadas tras años de interrupción. El diálogo militar, suspendido antes de la invasión rusa de Ucrania, busca reducir el riesgo de incidentes en un contexto de máxima tensión estratégica. Washington y Moscú admiten que la ausencia de contacto aumentaba la posibilidad de errores de cálculo con consecuencias imprevisibles entre potencias nucleares.

La decisión se ha producido tras los contactos diplomáticos celebrados en Oriente Próximo, en los que ambas partes han coincidido en la necesidad de líneas de seguridad básicas. No se trata de una normalización política ni de concesiones sobre Ucrania, sino de un mecanismo técnico para evitar choques accidentales. El Pentágono ha insistido en que el diálogo no implica un cambio en su apoyo militar a Kiev ni un giro estratégico.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ha confirmado la reapertura de los contactos militares, presentándolos como una medida de estabilidad. Rusia ha subrayado que la comunicación directa es esencial para prevenir incidentes aéreos y navales, especialmente en zonas donde operan fuerzas de ambos países. El Kremlin ha evitado vincular el acuerdo a las negociaciones políticas sobre la guerra en Ucrania o a posibles concesiones territoriales inmediatas formales.

Los canales reactivados incluyen contactos entre altos mandos y mecanismos de emergencia ya utilizados durante la Guerra Fría. Y es que incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría existieron vías de comunicación para evitar escaladas incontroladas. La guerra en Ucrania y el despliegue de tropas de la OTAN en el flanco este habían dejado estos mecanismos prácticamente inoperativos durante años recientes críticos y peligrosos.

Desde Washington se ha insistido en que la reapertura no altera la estrategia de contención frente a Rusia. La Administración estadounidense ha considerado que hablar no equivale a ceder, sino a proteger a sus fuerzas y aliados. El diálogo militar se limita a la prevención de incidentes y no incluye cooperación operativa ni intercambio sensible de información en el actual contexto bélico europeo marcado por sanciones duras.