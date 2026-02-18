Hito "histórico": un avión militar estadounidense traslada por primera vez un minirreactor nuclear

El Departamento de Guerra estadounidense y el secretario de Energía, Chris Wright, han anunciado una maniobra militar, industrial y logística "histórica" en el marco del "renacimiento nuclear" del país decretado por Donald Trump tras su llegada al poder, dentro de su "revolución" energética enfocada tanto en la tecnología atómica como en los combustibles fósiles.

El pasado domingo, un avión militar de transporte C-17 Globemaster III llevó desde la base aérea March, en California, a la base militar Hill, en Utah, un minirreactor nuclear, colocado en la parte trasera del avión y sin combustible en su interior. Su destino, el Laboratorio de Energía de San Rafael donde será sometido a nuevas pruebas.

President Trump promised the American people that he would unleash American energy dominance. Yesterday, @ENERGY and @DeptofWar partnered to move a nuclear reactor by air for the very first time. This is the next chapter for U.S. energy. pic.twitter.com/cA1ZYshtub — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) February 16, 2026

El reactor, un Ward 250 de 5 MW, tiene capacidad para suministrar energía a 5.000 viviendas aunque el Departamento de Guerra destaca su potencial militar: podrá abastecer a una base sin tener que depender de infraestructuras eléctricas civiles y también podría proporcionar energía en destinos remotos, "lo que supone que estos reactores permitirían que las fuerzas estadounidenses puedan operar sin la preocupación de que el enemigo corte su suministro".

Según la empresa que lo está desarrollando, Valar Atomics, los minirreactores generarán temperaturas de 750 grados que permitirán otros usos aparte de la generación de electricidad, proporcionando el calor necesario para procesos industriales y fabricación de hidrógeno.

El subsecretario de Guerra Michael P. Duffey subrayó la "crítica" relación entre su departamento y el de Energía para avanzar en este tipo de iniciativas: "Esta alianza garantizará que estas tecnologías se desarrollen, se evalúen y se apliquen con el fin de fortalecer nuestra resiliencia energética y la seguridad nacional". La seguridad de suministro para empresas de armamento, centros de datos e infraestructura informática es esencial, señaló días después de que Trump celebrara otra alianza, entre el Ejército y la industria del carbón, para garantizar también energía firme a instalaciones militares.

Según Duffey, la red energética civil no fue pensada para este tipo de usos y "el Departamento de Guerra necesita construirse su propia infraestructura energética" con vistas a los conflictos "de próxima generación", en los que militares tendrán que "prepararse para ganar a velocidades increíbles". Apoyar la innovación industrial, resaltó, garantizará que se acelere "la entrega de energía firme allí donde se necesite".

Mientras, Chris Wright prometió que para el próximo 4 de julio, tres de estos minirreactores estarán listos para funcionar.