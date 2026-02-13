Las razones de Trump para tumbar la norma climática de Obama: "Un coche asequible es esencial para el sueño americano"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves junto al director de la Agencia de Protección Medioambiental, Lee Zeldin, la derogación del denominado "dictamen de peligro", aprobado por Barack Obama en 2009, que declaraba la peligrosidad de seis gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, y sustentó la regulación climática relacionada con las emisiones, con especial impacto en la industria automovilística.

Trump anunció la medida como el mayor acto de desregulación de la historia estadounidense y entre las cifras que dio sobre el ahorro millonario que en su opinión podría suponer para el consumidor citó hasta "3.000 dólares por vehículo nuevo", en alusión a la regulación sobre el motor de combustión que ha condicionado los nuevos modelos desde 2012 y el impulso al coche eléctrico, cuyas ayudas decidió eliminar nada más llegar al poder.

La administración estadounidense, que salió del Acuerdo de París y que ha emprendido un drástico cambio en la política energética con la retirada de ayudas a las renovables y el impulso a los combustibles fósiles (este jueves, el presidente anunció que el "hermoso y limpio" carbón sería la fuente de energía principal del Ejército) quiere enterrar con esta medida la regulación climática nacida de los gobiernos de Obama y Biden con un eje esencial: que "los americanos sean capaces de comprar el coche que quieran".

Según Zeldin, el "dictamen de peligro", considerado por algunos como "el Santo Grial de la religión del cambio climático", ha sido el origen de "miles de millones de dólares en costes ocultos para los estadounidenses".

El "sueño americano"

Estas son algunas de las claves y de las razones que da la Administración Trump para justificar la medida:

"En 16 años desde que se aprobó el dictamen de peligro, muchas de las predicciones utilizadas para justificarlo no se han hecho realidad (…) Incluso si Estados Unidos fuera capaz de eliminar todas las emisiones de efecto invernadero de todos los vehículos, no habría un impacto real en los indicadores de clima global hasta 2100".

La decisión "desmantela las tácticas y ficciones legales utilizadas por las administraciones de Barack Obama y Joe Biden para imponer por la puerta de atrás sus agendas ideológicas a los americanos".

"Mantener esos estándares sobre gases de efecto invernadero no es necesario para que la agencia cumpla su misión de proteger el medio ambiente y la salud. La derogación sólo se refiere a los gases de efecto invernadero y no afecta a la regulación que combate los elementos tóxicos".

"Poder hacerse con un vehículo asequible es esencial para el sueño americano" y un vector fundamental para la "movilidad social". "Los americanos necesitan sus coches para llegar a sus trabajos, a sus colegios, al médico y a los servicios esenciales. Y esto es especialmente importante en áreas rurales. Los costes impuestos por estas políticas climáticas han dejado fuera del alcance de muchas familias los coches nuevos, y han dañado la capacidad de los americanos de salir de la pobreza o de acceder a servicios esenciales".