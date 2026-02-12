Trump acelera el desmontaje climático y anula el dictamen que declaraba nocivos los gases de efecto invernadero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado este jueves el denominado dictamen de peligro, aprobado en 2009 durante el mandato de Barack Obama, que consideraba perjudiciales para la salud seis gases de efecto invernadero emitidos por los motores de combustión. La decisión ha eliminado la base regulatoria que durante años ha sustentado buena parte de la normativa ambiental aplicada al sector del automóvil, según informa EFE.

Trump ha defendido la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y ha asegurado que tendrá un efecto directo en los costes para fabricantes y consumidores. "Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", ha afirmado en un acto celebrado en la Casa Blanca.

El anuncio se ha producido con la presencia del administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, y se ha enmarcado en una estrategia más amplia de revisión de la normativa ambiental impulsada por la actual Administración.

Revisión del marco ambiental

El pasado mes de marzo, la propia EPA ya comunicó que analizaría una treintena de regulaciones vinculadas a gases contaminantes, una iniciativa que ha suscitado críticas por parte de organizaciones medioambientales. El dictamen de peligro, aprobado durante el primer mandato de Obama, sostenía que gases como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, presentes en la atmósfera y emitidos por vehículos de gasolina, suponían un riesgo para la salud pública.

Su anulación ha abierto la puerta a una flexibilización de los límites de emisiones y a un replanteamiento de las exigencias impuestas a la industria del automóvil. Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump ha reiterado su intención de eliminar regulaciones sobre los vehículos de combustión, limitar los subsidios federales a los eléctricos y frenar el impulso a las energías renovables. En esa línea, su Gobierno ha cancelado varios proyectos solares y eólicos en estados gobernados por demócratas, reforzando un enfoque que prioriza la reducción de cargas regulatorias y el apoyo a las fuentes energéticas tradicionales.