La Unión Europea da un portazo a Trump: no habrá ningún tipo de misión militar en el estrecho de Ormuz

Los países de la Unión Europea han rechazado de manera unánime cualquier misión militar en el estrecho de Ormuz. La propuesta partió de la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que planteaba ampliar el mandato de la operación naval Aspides para garantizar el tránsito seguro de buques comerciales. La propuesta era una respuesta a la petición de apoyo a la que ha llamado en las últimas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La misión Aspides, puesta en marcha en 2022, tiene como objetivo proteger el tráfico marítimo en el Mar Rojo frente a ataques de los hutíes -uno de los grupos proxy de Irán- y asegurar el paso de cargueros por esta rutas estratégica. Participan actualmente Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia ó Países Bajos, con fragatas y buques de vigilancia. La propuesta de Kallas planteaba trasladar o ampliar esta capacidad al estrecho de Ormuz, algo que la UE ha descartado de plano.

España ha rechazado desde el principio la ampliación de la misión Aspides, en la que ya rechazó participar en su formato actual cuando se abrió el debate en el seno de la UE. Lo había avanzado la ministra de Defensa esta misma mañana y, posteriormente, lo ha ratificado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al inicio de la reunión de ministros que ha tenido lugar en Bruselas: "una intervención militar no aporta estabilidad ni seguridad a largo plazo".

Francia también ha dejado patente su rechazo a modificar el mandato de Aspides. Su ministro de Exteriores, Jean-Nöel Barrot, ha dicho que "la libre navegación se protege mejor con diplomacia que con la presencia militar directa", y que cualquier acción de este tipo podría desencadenar una escalada con Irán. El consenso europeo deja claro que la UE no seguirá la estrategia propuesta por Estados Unidos, que busca una presencia naval directa en el estrecho.

La postura de Italia y Alemania ha sido similar. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha afirmado que "la intervención militar en Ormuz solo aumentaría la tensión", mientras que su homólogo alemán, Johann Wadephul, ha insistido en que la UE debe priorizar la diplomacia y la cooperación internacional, garantizando la seguridad marítima sin comprometer a sus fuerzas en un conflicto potencialmente explosivo.

La operación Aspides seguirá por tanto centrada en el Mar Rojo. Con este rechazo, la UE envía un mensaje claro: no cederá ante presiones externas y no desplegará medios militar en Ormuz. A la vez, da un importante portazo político a las pretensiones de Estados Unidos de implicar a cuantos más países sea posible mejor en la guerra que ha abierto contra la teocracia de los ayatolás junto a Israel.