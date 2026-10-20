El Ejército del Aire inicia su mayor ejercicio aéreo: Eurofighter, F18, drones Predator B y 374 salidas programadas

Casi una decena de tipos diferentes de aeronaves en servicio se han activo en bases aéreas y aeródromos del territorio nacional para participar en el que va a ser el mayor ejercicio aéreo del año del Ejército del Aire y el Espacio. Se trata de Sirio-Dragón-Tormenta 26 (SDT 26), con el que se quiere poner a prueba tanto el adiestramiento de los puestos de mando como el de las unidades operativas.

El ejercicio, que se ha iniciado en las últimas horas y finaliza el próximo 30 de octubre, moviliza cazas, aviones de transporte, plataformas no tripuladas y medios de apoyo. La previsión es que se movilicen unas 30 aeronaves diarias, con entre 30 y 50 salidas programadas cada jornada. El total previsto asciende a 374 salidas durante las maniobras, según han explicado fuentes del Ejército del Aire y el Espacio.

Entre los principales protagonistas figuran los cazas Eurofighter de las alas 11, 14 y 46, junto a los F-18 de las alas 12 y 15. Estos aparatos constituyen el componente de combate tripulado del despliegue. Su participación se integra en un ejercicio táctico destinado a entrenar y evaluar a las unidades aéreas, comprobar su preparación operativa y mantener el nivel de disponibilidad necesario para constituir organizaciones de combate cuando resulte preciso.

El componente no tripulado incluye drones Predator B del Ala 23, mientras que el transporte y el apoyo aéreo cuentan con aviones A400M del Ala 31, C-295 del Ala 35 y CN-235 de las alas 48 y 49. También participan helicópteros Sikorsky S-76 del Ala 48. En total hay ocho tipos diferentes de aeronaves que pertenecen al Ejército del Aire y el Espacio participando en el ejercicio.

Las maniobras incorporan además un avión Boeing E-3 AWACS perteneciente a la OTAN, especializado en alerta temprana. Su participación añade una capacidad aliada al dispositivo español. El ejercicio no se limita al vuelo de las aeronaves: también pretende evaluar los sistemas de mando y control que permiten planificar, dirigir y coordinar las operaciones, un aspecto esencial para emplear de forma conjunta unidades con capacidades y cometidos diferentes.

La dirección operativa se articula desde el ESP JFAC, un órgano perteneciente al Mando Aéreo de Combate (MACOM) situado en la base aérea de Torrejón, junto a los centros de control GRUCEMAC y GRUNOMAC. Parte de los elementos del ESP JFAC se ha desplegado en el aeródromo militar de Pollensa (Mallorca), que actúa como base avanzada. Esta distribución permite entrenar la organización del mando y el despliegue de sus estructuras en diferentes emplazamientos, además de la actividad de las unidades que ejecutan las misiones aéreas.

El dispositivo incluye asimismo unidades de búsqueda y salvamento, operaciones especiales y apoyo al combate, entre ellas el EZAPAC (Escuadrón de Zapadores Paracaidistas), EADA (Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo), SEADA (Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo), además de otras estructuras de seguridad y apoyo.