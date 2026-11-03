Ericsson consigue un sistema para detectar drones y microdrones usando las redes de telefonía móvil

Ericsson ha presentado Ericsson ISAC System, una solución que incorpora capacidades de detección y seguimiento de objetos en movimiento a las redes móviles 5G. La tecnología está diseñada para localizar drones que vuelan a baja altura, incluso cuando no están conectados a la red. Su desarrollo se dirige especialmente a operadores de defensa, seguridad pública y responsables de infraestructuras críticas.

El sistema utiliza la tecnología ISAC (Integrated Sensing and Communication), que integra funciones de detección y comunicación en las redes móviles. Para identificar los objetos, analiza la forma en que reflejan las señales de radio emitidas por las estaciones de la red. Su arquitectura multiestática distribuye la transmisión y recepción entre distintos emplazamientos geográficamente separados, de modo que varios puntos pueden observar simultáneamente un mismo objetivo desde diferentes ángulos.

Esta configuración permite mejorar la precisión de la localización, mantener el seguimiento de los objetos y reforzar la continuidad de la cobertura. La solución combina radios 5G con capacidad de detección, infraestructura de torres, enlaces de retorno, espectro, computación en el borde (edge computing), inteligencia artificial y procesamiento de señales. De esta manera, Ericsson pretende aprovechar instalaciones que ya están desplegadas en ciudades, corredores de transporte y ubicaciones estratégicas.

La tecnología está orientada a detectar aeronaves no tripuladas que, por su reducido tamaño, bajo coste y vuelo a escasa altura, pueden resultar difíciles de localizar mediante sistemas convencionales. Estos dispositivos se utilizan cada vez más en actividades de vigilancia ilícita, delincuencia organizada, sabotaje y operaciones militares. Ericsson considera que la red móvil puede cubrir parte de las carencias actuales en la vigilancia de grandes superficies, sin necesidad de instalar nuevos sensores en todos los emplazamientos.

En las pruebas realizadas, el sistema consiguió detectar y seguir de forma fiable microdrones a distancias de varios kilómetros, con posicionamiento tridimensional preciso. Los ensayos también mostraron resultados consistentes bajo diferentes condiciones de funcionamiento, configuraciones de la infraestructura y patrones de vuelo. No obstante, el rendimiento depende de factores como las características del objetivo, su trayectoria, la geometría de detección, el terreno y las condiciones del entorno, además de la configuración concreta del sistema.

Ericsson ha presentado varias demostraciones para acreditar las posibilidades de esta tecnología. En Arlington (Texas, Estados Unidos), las pruebas realizadas junto a AT&T permitieron detectar, localizar y seguir varios drones mediante paneles de control específicos. En Helsinki, la colaboración con la empresa finlandesa Erillisverkot mostró cómo varios emplazamientos 5G podían coordinar la detección. En Polonia, Ericsson, Asseco y Play combinaron ISAC con el sistema acústico PUSZCZYK para mejorar la localización de aeronaves.

Los datos obtenidos pueden compartirse de forma segura mediante interfaces estandarizadas con sistemas externos autorizados, incluidos los utilizados para seguridad y mando y control. Su combinación con información procedente de radares, sensores tradicionales y plataformas de mitigación permitiría ofrecer una imagen operativa más completa. Entre sus posibles aplicaciones figuran la vigilancia de fronteras y costas, la protección de puertos y centrales eléctricas, la seguridad de redes ferroviarias y carreteras, y la gestión del tráfico de drones.

La comercialización se realizará por etapas. Ericsson prevé iniciar en 2027 proyectos piloto de pequeña escala con clientes seleccionados, centrados exclusivamente en las funciones de detección. A partir de 2028 espera abordar despliegues de mayor alcance. La capacidad de comunicación integrada se incorporará posteriormente, conforme avance la evolución de la solución hacia el 6G. La compañía presenta así la detección como un nuevo servicio que los operadores podrán ofrecer aprovechando sus actuales activos de red.