La compañía española QiC Solutions ha presentado |QS>, una plataforma diseñada para ayudar a empresas e instituciones a preparar sus sistemas frente a la futura capacidad de los ordenadores cuánticos para comprometer parte de la criptografía actual. La herramienta se dio a conocer en las XX Jornadas STIC, organizadas por el Centro Criptológico Nacional (CCN), el Mando Conjunto del Ciberespacio y RootedCON en Madrid.

El lanzamiento llega después de que el Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo adscrito al CNI, publicara la hoja de ruta de la transición a criptografía postcuántica en España. El documento pide iniciar de inmediato los trabajos preparatorios y fija el 31 de mayo de 2027 como primer hito. Para esa fecha, las organizaciones deberán haber establecido políticas de gobierno criptográfico, un inventario inicial y una planificación de proyectos piloto.

El calendario del CCN contempla completar en 2030 la migración de los sistemas considerados de riesgo alto. Para los de riesgo medio establece 2035 como horizonte y plantea que, en la medida de lo posible, también se hayan adaptado entonces los de riesgo bajo. La guía CCN-STIC 862, publicada este mes, concreta además cómo aplicar las medidas del Esquema Nacional de Seguridad ante la amenaza cuántica.

El organismo advierte de que la respuesta no puede limitarse a cambiar unos algoritmos por otros. La transición exige conocer qué criptografía utiliza cada organización, dónde está desplegada, qué información protege y qué procesos dependen de ella. La hoja de ruta identifica cuatro capacidades esenciales: inventario criptográfico, evaluación del riesgo criptográfico y cuántico, planificación de la transición y criptoagilidad, entendida como capacidad de adaptación continuada.

QiC Solutions sostiene que su plataforma cubre ese proceso de principio a fin. |QS> reúne cinco módulos y seis capacidades para medir el grado de preparación de una entidad, localizar los mecanismos criptográficos y relacionarlos con los procesos de negocio, detectar vulnerabilidades y ordenar las actuaciones según su riesgo. El objetivo es convertir un diagnóstico disperso en un plan de trabajo que permita abordar la migración de forma controlada.

La herramienta también busca evitar que las organizaciones tengan que corregir de manera aislada problemas repetidos en distintos sistemas. Según la compañía, identifica patrones comunes y agrupa los hallazgos por causa raíz, de modo que una misma actuación pueda resolver varias vulnerabilidades. La plataforma incorpora, además, gestión del ciclo de vida de los certificados digitales, incluidos su renovación, revocación y sustitución durante el proceso de transición.

El sistema ofrece monitorización permanente del estado de la criptografía y genera indicadores y evidencias para seguir el avance de la migración. QiC afirma que puede analizar hasta 20 ámbitos de uso, desde aplicaciones y sistemas de gestión empresarial hasta redes, servicios en la nube e infraestructuras heredadas. También puede integrarse con herramientas de ciberseguridad ya implantadas y analizar archivos sin sacarlos de la red del cliente.

|QS> incorpora capacidades de inteligencia artificial bajo supervisión de expertos. La compañía presenta esta combinación como un apoyo para identificar y priorizar problemas, no como un sustituto del criterio especializado. La plataforma pretende acompañar a las organizaciones desde el inventario inicial hasta la verificación de las correcciones y el seguimiento posterior, una tarea que no termina con la instalación de nuevos algoritmos resistentes a la computación cuántica.

El riesgo es especialmente relevante para la Defensa y la seguridad nacional. Información interceptada y almacenada ahora podría descifrarse en el futuro cuando existan ordenadores cuánticos suficientemente potentes, un escenario conocido como "captura presente y descifrado futuro". Los datos que deban conservar su confidencialidad durante décadas son especialmente sensibles. Por eso, la preparación no puede aplazarse hasta que esa capacidad tecnológica esté disponible para gobiernos y empresas.

QiC Solutions, que define |QS> como una tecnología de doble uso, dirige la plataforma tanto a sectores privados —como banca, seguros, energía y sanidad— como a administraciones, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El desarrollo se ha realizado íntegramente en España. Su dirección técnica corresponde a Ascensio Chazarra, socio director de Soluciones, que participó en el despliegue de la infraestructura de clave pública del DNI electrónico.