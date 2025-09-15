Sin que ni siquiera hayan pasado 24 horas de los lamentables disturbios que cancelaron y boicotearon el final en Madrid de la Vuelta Ciclista España, los activistas pro Hamás ya han empezado a señalar otros focos de posible ataque. El periodista Antonio Maestre ha publicado este lunes un vídeo en el que directamente señala a dos equipos, uno de fútbol y otro de ciclismo. Maestre señala concretamente al Atlético de Madrid y al Movistar por tener capital israelí.

Este es el vídeo de Antonio Maestre:

"Idan Ofer, el empresario sionista, accionista del Atlético de Madrid y del equipo ciclista Movistar Team, que se lucha con el uso del fósforo blanco sobre la población de Gaza", comenta Maestre en su publicación.

El caso que más ha llamado la atención es el del Atlético. Idan Ofer es un empresario israelí del sector naviero y de la energía cuyo patrimonio personal según Forbes es de 23.942 millones de euros. Desde hace años forma parte del accionariado del Atlético de Madrid teniendo en su posesión a día de hoy en torno al 30% del club madrileño. Un tanto por ciento que no supera de momento a lo que tiene la familia Gil con la cabeza visible de la misma como consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín.

Hay que matizar que ese tanto por ciento antes mencionado del Atlético de Madrid pertenece concretamente Quantum Pacific Group, controlado por Idan Ofer. En su día el Atlético emitió un comunicado hablando de la llegada de capital israelí.

Quantum Pacific Group adquiere la participación de Dalian Wanda Group en el Atlético de Madrid. Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo se mantienen como accionistas mayoritarios de la entidad. El grupo internacional controlado por Idan Ofer incrementa su participación hasta el 32%. Quantum Pacific Group ha alcanzado un acuerdo con Dalian Wanda Group para adquirir su paquete accionarial en el Atlético de Madrid, que representa un 17% del capital social del club. La decisión de desinvertir se enmarca en la estrategia global del grupo chino. De mutuo acuerdo con los accionistas mayoritarios del club, se ha decidido que la participación de Dalian Wanda Group en el Atlético de Madrid sea adquirida por uno de los actuales accionistas de referencia del club, Quantum Pacific Group, que de esta forma renueva su voluntad de inversión y apoyo a la entidad.

La relación del Atlético con Ofer arrancó en 2017 y terminó de afianzarse en 2018 cuando incrementó sus acciones al comprar las que tenía anteriormente el Dalian Wanda Group. Eso sí, en 2024 el Atlético realizó una ampliación de capital y actualizó sus números. "Los dos principales accionistas del club, Atlético HoldCo (70,39%) y Quantum Pacific (27,81%), han suscrito íntegramente las acciones a las que tenían derecho de suscripción preferente, habiendo desembolsado 49.829.407,50 euros y 19.689.842,70 euros, respectivamente. El resto de las acciones nuevas han sido suscritas por accionistas minoritarios", comentó el club en un nuevo comunicado.

Por lo tanto según la última actualización colchonera, Quantum bajó del 32 al 28% en seis años.