El Metropolitano no es Twitter. Así de contundente y así de claro soy gracias a lo que vi este sábado antes, durante y después del Atlético de Madrid-Villarreal. El estadio rojiblanco no es una red social o por lo menos si en algo se parece a ellas sería a la mejor parte de ese mundo, que por supuesto lo hay. No todo es malo entre tuits y likes, vaya eso por delante, pero es mejor que el Metropolitano se aleje lo máximo posible de ese estilo para seguir siendo el jugador número 12 de su propio equipo, jamás del club rival.

El Atlético hizo un gran partido ante el Villarreal, sin embargo, para mí la exhibición la dio la gente. Desde el minuto 1 entendió que el partido lo jugaban ellos también. Apoyando a todos. Aplausos a Koke y Griezmann para darles confianza. Ni un atisbo de duda ante el once del Cholo durante la presentación del mismo. Y a Simeone el apoyo que necesitaba y pidió en su entrevista con Juanma Castaño. El Metropolitano fue el jugador número 12 y de ahí que un futbolista nuevo como Nico González sintiese desde el minuto 1 que si lo intentaba, su gente se lo iba a agradecer.

Por cierto, volviendo al tema Cholo y su entrevista en Cope. ¿Cómo llama Simeone a Pubill? Le llama Marc ¿Cómo llamo yo a ciertos personajes forzados? Puperos y falsos, porque encima exageran para conseguir fans. Esto puede que me haga un "reparte carnets" y estaría orgulloso de ello porque, sí, yo os lo quitaba y os dejaba fuera del Metropolitano. Sin duda. Dicho está y tan feliz me quedo. Seguimos.

Volviendo al partido, muchas cosas que mejorar a pesar del 2-0, pero el Atlético necesitaba como el comer estos tres puntos. Ante un equipo Champions en racha como es el Villarreal y en un escenario en el que no podía contar con los fichajes destinados a mejorar su fútbol como son Baena y Almada. Tampoco estaba Cardoso, pero eso fue decisión del Cholo. Sin ellos, Koke y Griezmann reaparecieron para dar un recital de experiencia y mesura. Ambos estuvieron excelsos en la pausa y en la distribución del juego, pero también en darle velocidad y cuando el Atlético corre a través de la pelota tiene recursos de sobra para ganar a cualquiera. Julián y Barrios lo demostraron con el 1-0 aunque nuevamente pudo haber disgustos en las contras porque el Atlético no remató la faena con la ocasión del 2-0 de Giuliano. Ese es mi gran ‘debe’ del otro día. La sensación ya cansina de que el Atlético tiene en todos los partidos el segundo en sus manos y no lo marca. Por suerte Nico debutó con uno de sus goles más habituales, solo hay que buscar vídeos de la Fiorentina, y no hubo que lamentarse de nada.

Volviendo a Koke, la exhibición del capitán no debe pasar desapercibida. Hay que ponerla en valor con datos: 79 de 80 pases completados aparte de seis recuperaciones y un 80% de duelos ganados. Koke es eso y Koke debe servir para este tipo de situaciones. Eso sí, la lógica y la inversión a futuro dicen que Cardoso debe ser el titular porque eso será bueno para el Atlético de Madrid. Ese relevo como pasó con Barrios llegará y mientras eso pasa jamás se le debe faltar el respeto al capitán. A Griezmann tampoco. Ambos completaron los 90 minutos y demostraron que sí, que están para ayudar cuando su equipo lo requiera. Sin duda ellos fueron de las mejores noticias del día y el Metropolitano estuvo con sus leyendas.

En conclusión, este Atlético saca la cabeza del barro antes de Anfield donde no contará con Hancko en una plaga de lesiones que empieza a ser asfixiante. Lo bueno es que se empieza a ver que con contundencia el Atlético tiene calidad y puede jugar bien. Se vio en Cornellá con una muy buena hora de juego, en el inicio ante el Elche que debió rematarse con un 2-0 y también con la actitud y velocidad en Vitoria antes del penalti de Sorloth. Ante el Villarreal la única diferencia es que se remató el partido, pero el camino a seguir no estaba tan lejos como parecía. Eso dentro del campo, pero fuera me gustaría poder seguir diciendo con orgullo que el Metropolitano no es Twitter. Esa será sin duda la mejor noticia.

PD: Pablo Barrios es el mayor tesoro del Atlético de Madrid. Tiempo al tiempo.