Remontadas, destituciones y goleadas: La primera jornada de la Champions League no defrauda

La primera jornada de la UEFA Champions League 2025/2026 ya es historia. Una fecha que no ha dejado indiferente a nadie: derrotas inesperadas, destituciones en los banquillos, estrenos de equipos en la competición y un líder inesperado. En cuanto a los representantes españoles, únicamente Real Madrid y FC Barcelona lograron sumar los tres puntos. Todos los equipos han zarpado con un mismo objetivo: alcanzar la gran final del 30 de mayo en Budapest.

Victoria del Unión Saint-Gilloise

La primera sorpresa llegó en uno de los dos encuentros inaugurales de esta edición de la Champions. El Union Saint-Gilloise, actual líder de la liga belga y debutante en el torneo, se impuso al PSV Eindhoven por 1-3. El campeón neerlandés, que la temporada pasada alcanzó los octavos de final tras eliminar a la Juventus en dieciseisavos, no encontró su sitio en el partido. El conjunto visitante dominó de principio a fin, empujado por la emoción de escuchar por primera vez el himno de la Champions y dando la primera campanada.

Derrota del Benfica y terremoto en el banquillo

Lo que aparentaba ser un partido cómodo para el Benfica se convirtió en una pesadilla. Con un 2-0 a favor en el minuto 16, el partido parecía encarrilado, pero el Qarabag, séptimo en la liga de Azerbaiyán, protagonizó una remontada histórica (2-3) que enmudeció al Estadio da Luz. La sonrojante derrota provocó la destitución inmediata de Bruno Lage, sustituido por todo un icono: José Mourinho. El técnico portugués fue presentado este jueves de forma oficial, apenas unas semanas después de ser destituido del Fenerbahçe, club que, paradójicamente, quedó eliminado de la Champions precisamente a manos del Benfica.

Alegrías para otros dos debutantes

El Pafos chipriota y el Bodø/Glimt noruego también lograron estrenar su casillero en la máxima competición europea. Ambos sumaron un punto a domicilio contra dos de los rivales más asequibles que van a tener. El Pafos empató sin goles frente al Olympiacos y el el Bodø/Glimt protagonizó una remontada épica ante el Slavia de Praga, con goles en el minuto78 y en el 90. Más allá del resultado, destacó el impresionante desplazamiento de la afición noruega, teniendo en cuenta que la localidad de Bodø apenas cuenta con 53.000 habitantes. En la próxima jornada, el Pafos se medirá al Bayern de Múnich, mientras que el Bodø/Glimt jugará frente al Tottenham.

Humillante inicio del Mónaco

El estreno del AS Mónaco fue para olvidar. Desde un accidentado viaje hasta lo ocurrido en el césped, nada salió bien. El Brujas anuló al conjunto francés desde el inicio y se marchó al descanso con tres goles de ventaja. El marcador final (4-1) reflejó la superioridad de los belgas, que solo cedieron el tanto del honor, obra de Ansu Fati en el descuento de la segunda parte.

Un líder inesperado

El Eintracht de Frankfurt se coloca como líder provisional tras golear al Galatasaray (5-1). El conjunto turco se adelantó en el inicio, pero el Deutsche Bank Park fue escenario de un auténtico festival de goles locales. Con una diferencia de +4, idéntica a la del PSG, el equipo alemán manda en la tabla gracias a su mayor número de tantos a favor.

El campeón italiano cae en Mánchester

El Nápoles vivió una noche amarga en el Etihad Stadium. La temprana expulsión de Di Lorenzo en el minuto 21 condicionó por completo el encuentro, que dominó de principio a fin el Manchester City.

Los goles de Haaland y Doku en la segunda mitad aseguraron el triunfo (2-0) para los de Guardiola en su estreno europeo. A pesar del resultado, la noche fue muy especial para Kevin De Bruyne, que regresó a la que fue su casa durante diez temporadas.