La bestialidad de Mbappé: 55 goles en 55 partidos y a tiro del récord de CR7

Esta temporada el gol en el Real Madrid lleva el nombre de Kylian Mbappé, cuyo año y todo el curso futbolístico están alcanzando dimensiones históricas. El motivo es que, con sus dos goles ante el Athletic, el delantero francés suma ya 55 goles en 55 partidos desde enero, una cifra que lo sitúa a solo cuatro tantos de igualar los 59 que Cristiano Ronaldo firmó en 2013.

Los números de Mbappé lo han convertido además en el máximo goleador del planeta en este 2025, superando el ritmo anotador del resto de grandes estrellas del fútbol internacional. Recordemos que, en lo que llevamos de campaña nacional, el futbolista galo ha anotado en 14 de los 19 encuentros disputados y ya acumula 23 dianas entre todas las competiciones del curso. Por ello, su impacto goleador ha devuelto al madridismo a tiempos de cifras gigantescas, un territorio en el que solo Cristiano Ronaldo había dominado con holgura durante su etapa como jugador blanco.

Un año a ritmo de récord

Como decimos la producción goleadora del jugador francés en 2025 ya le coloca entre los mejores realizadores de la historia del Real Madrid en un año natural y le queda poco para superar al primero... Mbappé acumula 53 tantos en 54 partidos previos y viene de firmar un doblete en San Mamés ante el Athletic Club, además de asistir a Camavinga. Con esos goles alcanzó los 55 en lo que va de año y se posicionó como el principal aspirante a romper el techo histórico del club.

El tramo final del año ofrece un escenario ideal para la gesta. El motivo es que al Madrid le faltan cuatro partidos oficiales —Celta de Vigo, Manchester City y Sevilla en el Santiago Bernabéu, además del Alavés fuera— más un quinto encuentro de Copa del Rey, cuyo rival se conocerá tras el sorteo del 9 de diciembre. ¿Con cuántos goles superaría a Cristiano Ronaldo? Tan solo cinco goles separan a Mbappé de superar la barrera de los 59 tantos de Cristiano y convertirse en el primer jugador del Madrid en alcanzar los 60 en un año.

Y no es tan locura como pueda parecer ya que Mbappé suma 25 tantos en 20 partidos de la presente temporada, repartidos entre Liga y Champions League. Además, buena parte de los encuentros restantes se jugarán en el Bernabéu, un escenario favorable en el que ya brilló con luz propia, especialmente frente al Manchester City, rival contra el que firmó un hat-trick en la pasada Champions.

Regularidad, salud y una temporada impecable

Una de las grandes claves del rendimiento del francés ha sido, como no puede ser de otra manera, su continuidad. Recordemos que no se ha perdido ni un solo partido del Real Madrid esta temporada y solo siete en todo el año, tres de ellos por una gastroenteritis durante el Mundial de Clubes. De hecho, su fiabilidad física ha permitido que su promedio sea prácticamente de un gol por encuentro, una estadística que recuerda a la era más prolífica de Cristiano.

¿Sería su primer récord por encima de Cristiano? No, ya que Mbappé no solo está firmando su mejor año natural desde que debutó hace una década, sino ha desbancado en diferentes marcas a CR7. Por ejemplo, ya ha dejado atrás los registros del portugués en 2010 (46 goles), 2016 (42), 2017 (41) y 2018 (44), e iguala los números de 2011. D hecho, visto desde fuera, la progresión le coloca en posición de acercarse también a los 56 de 2014 y 58 de 2012, previos al récord absoluto de 59 en 2013.

En total, sumando los goles con la selección francesa, Mbappé alcanza 62 dianas en 62 encuentros este año. Un ritmo que supera incluso su segunda mejor marca, los 56 conseguidos en 2022, y que confirma que 2025 ya es, estadísticamente, su temporada más demoledora.

En carrera por su segunda Bota de Oro

A nivel individual, el francés compite por la Bota de Oro, galardón que conquistó la pasada temporada en su primer año como jugador del Real Madrid. Este curso acumula 30 goles y 7 asistencias en 24 partidos entre club y selección (25 goles y 4 asistencias con el Madrid; 5 y 3 con Francia).

Pero no le será algo sencillo ya que la competencia es feroz... Erling Haaland suma 15 goles en 14 partidos de la Premier League, mientras que Harry Kane posee un promedio aún mejor con 14 tantos en 12 encuentros de Bundesliga. Aun así, Mbappé lidera actualmente la clasificación y apunta a un final de año en el que podría recortar distancias con Cristiano, quien levantó tres Botas de Oro como jugador blanco y cuatro a lo largo de su carrera.