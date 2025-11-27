Mbappé sale al rescate de Xabi Alonso y el cuerpo técnico: "Nos tenemos que proteger"

El Real Madrid consiguió la victoria en el partido de Champions League frente al Olympiacos (3-4) y cortó así la racha de tres partidos sin lograr el triunfo. Uno de los protagonistas del encuentro fue Kylian Mbappé, que además de anotar un póker, salió en defensa del vestuario y del entrenador. Por otro lado, se pudo ver un gesto de complicidad entre Xabi Alonso y Vinícius.

En declaraciones a Movistar+, Mbappé apeló a la unidad dentro del vestuario contra el ruido que hay en el exterior. "La gente habla mucho desde fuera cuando juegas para un club como el Real Madrid. Los jugadores nos tenemos que proteger, a los jugadores, al entrenador, a toda la gente de la plantilla, al staff, porque al final estamos todos juntos. No voy a decir que estamos contra la gente de fuera, pero estamos juntos, con todos los madridistas. Tenemos que dar todo por el escudo", concluyó.

Refuerzo en el vestuario

Esa unidad se vio reflejada también en el abrazo entre Vinícius Jr y el técnico tolosarra una vez finalizado el partido ante el Olympiacos. El brasileño se marchaba del terreno de juego, pero se giró para chocar las manos con Xabi Alonso y, posteriormente, fundirse en un abrazo. Un gesto espontáneo tras unas semanas complicadas.

🫂 ¡El abrazo de Vinicius y Xabi Alonso al término del partido! pic.twitter.com/BACg23F4N3 — Casper🧢 (@CasperLDS_) November 26, 2025

En rueda de prensa, el técnico madridista afirmó que el tanto anulado a Vinícius tuvo un significado interno que el resultado no recoge: "Me da mucha pena el gol anulado, porque es una jugada que hablamos y que le habría dado una buena sensación, porque es muy suyo". Además de ese gol anulado, el brasileño repartió dos asistencias.

En sintonía con las palabras de Kylian Mbappé, Xabi Alonso recordó que la unidad es el pilar que sostiene el proyecto: "Todos estamos unidos. Es fundamental la unidad, sabemos que hay momentos en que hay que aguantar, no deshacernos". Con este triunfo el Real Madrid se sitúa en la quinta plaza con doce puntos, por delante, los partidos ante Manchester City, Mónaco y Benfica para cerrar la fase.