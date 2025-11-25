La renovación de Vinícius Jr es un tema candente en el Real Madrid. El contrato del futbolista finaliza en junio de 2027 y, aunque las conversaciones para extender su vinculación comenzaron en el mes de enero de 2025, todavía no han llegado a puerto debido a la falta de acuerdo entre ambas partes.

Según informa Mario Cartagena en The Athletic, Vinícius se reunió con Florentino Pérez después de El Clásico para disculparse tras la actitud adoptada en el terreno de juego cuando Xabi Alonso decidió mover el banquillo y que el ‘7’ abandonase el césped muy enfadado.

Además de lamentar lo sucedido, el futbolista y el presidente aprovecharon la ocasión para reabrir el tema de la renovación. Entonces, Vinícius comunicó a las altas esferas su descontento ante el tratamiento que estaba recibiendo por parte de Xabi Alonso. Desde el inicio, la relación entre ambos está viviendo momentos de tensión.

De los 17 partidos disputados por el Real Madrid en las distintas competiciones, solo ha jugado los 90 minutos en cinco ocasiones. Asimismo, ha comenzado de suplente en cuatro ocasiones. Según detallan en The Athletic, las fuentes del club consultadas esperan que los resultados positivos acerquen la relación entre Vinícius Jr y Xabi Alonso y todo se arregle.

Las condiciones del contrato

El brasileño cobra actualmente unos 18 millones de euros con una cláusula de liberación de mil millones. A comienzos de 2025, el Real Madrid volvió a plantear una oferta de renovación en la que se incluía un aumento hasta los 20 millones de euros netos. Sin embargo, esta cantidad no fue suficiente y con el paso de los días, la relación con el técnico madridista no contribuye a mejorar la situación.

Los agentes y Vinícius solicitaron un contrato histórico, similar al que tuvo Cristiano Ronaldo. Las cifras rondarían los 30 millones de euros por temporada. Incluidos, el salario base, las bonificaciones por rendimiento y un bono de renovación, un beneficio que no se ha ofrecido a otros futbolistas del Real Madrid. Por el momento, las negociaciones se encuentran estancadas y los problemas para el técnico madridista no paran de crecer.