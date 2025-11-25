Mazazo para el Real Madrid antes de la Champions

Malas noticias para Xabi Alonso. Thibaut Courtois no estará disponible para la jornada cinco de la competición europea en la que se enfrentan al Olympiacos. El guardameta no comenzó el entrenamiento de este martes con el Real Madrid y abandonó la Ciudad Deportiva de Valdebebas debido a problemas estomacales.



"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución" ha escrito el Real Madrid en el comunicado emitido en sus redes sociales.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 25, 2025

Se trata de una baja importante para el equipo, ya que llega después de tres malos resultados – ante Liverpool, Rayo Vallecano y Elche –. Además, en las dos próximas semanas deben enfrentarse a Girona, Athletic Club y Alavés lejos de casa y a Celta de Vigo y Manchester City en el Bernabéu. El guardameta se une así a las ausencias de Carvajal, Militao y Alaba.



Para el partido de Champions League contra el Olympiacos, Lunin será el responsable de ponerse bajo palos. Serán los primeros minutos del ucraniano durante esta temporada, suplente en todos los partidos e incluso se quedó sin ir convocado a Mestalla después de ver la tarjeta roja en El Clásico. Fran González, que ejercería de segundo portero, y el juvenil Javi Navarro como tercero. De cara al resto de duelos más próximos, habrá que ver la evolución de Thibaut Courtois.