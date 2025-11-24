Las excusas de Xabi Alonso que recuerdan a los fracasos de Benítez y Lopetegui

La exigencia del Real Madrid no espera a nadie. Ni siquiera a las leyendas futbolísticas del club. Y no va a esperar por Xabi Alonso. De hecho, para mucha gente, las excusas de Xabi Alonso empiezan a recordar a las de Rafa Benítez y Lopetegui.

El madridismo siente que hay muchas similitudes al menos en el terreno de la táctica. Xabi Alonso también ha llegado como un técnico de pizarra que iba a corregir los errores de Ancelotti y no ha cambiado demasiado. Algo así pasó con Rafa Benítez, quien acabó siendo cesado, y llegó luego Zinedine Zidane.

Otro que acabó cesado fue Julen Lopetegui. Intentó meter mano en la pizarra del equipo y acabó saliendo del club porque no dio con la tecla o los jugadores no quisieron entenderle. Poca gente entiende, por ejemplo, la suplencia de Vinícius:

"No hay problema, lo habíamos hablado como lo hacemos muchas veces. Él lo entiende y sabía el papel que iba a tener. Hoy no estamos contentos, pero todos están con energía de recuperar la buena dinámica", dijo Xabi.

Un Xabi Alonso que mantiene que su equipo no se ha caído ni se va a caer: "El equipo no se ha caído. Sigue compitiendo. Los resultados y el juego son mejorables. Somos autocríticos, pero el espíritu sigue siendo bueno. Ante la adversidad debemos seguir. Esto es el Madrid y sabemos que debemos convivir con las críticas".

Por otro lado, las conclusiones de Xabi no están convenciendo a nadie: "Intento sacar conclusiones de lo que debemos mejorar. Me faltó después del 1-1 tener continuidad. En la primera parte el partido estaba trabajándose para ponernos por delante y el equipo no ha bajado los brazos".