Sarabia estalla contra el árbitro e Iñaki Peña rectifica: "Me deja K.O."

Elche y Real Madrid empataron a dos en el estadio Martínez Valero, sin embargo, el punto conseguido dejó con un mal sabor de boca a Eder Sarabia. El entrenador del club ilicitano mostró su descontento con la actuación arbitral durante el gol anotado por el conjunto blanco y que supuso el 2-2 en el minuto 87 del encuentro.

"No, no estoy contento, no estoy nada contento. Ya les he dicho a los jugadores que estaba jodido y cuando he visto las acciones determinantes lo estoy todavía más", aseguró en los micrófonos de Movistar Plus+ tras el pitido final. "La falta previa al segundo gol – del Real Madrid – no es falta en absoluto. Es más, es un contraataque que puede ser el 3-1. Y luego Vinícius no toca balón, le pega en la cara a Iñaki Peña. Es falta clarísima", sostuvo.

❗️ Eder Sarabia se queja del arbitraje del Elche - Real Madrid en #DeportePlus. pic.twitter.com/fx9TUxzjs6 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 23, 2025

Cambio en la percepción

El guardameta del Elche fue uno de los primeros en opinar sobre lo ocurrido en el césped durante el segundo gol del Bellingham: "Remata, la paro y con la inercia me pega en la nariz. Mala suerte. Es un lance del juego. Se ha quedado en un golpe, simplemente eso", afirmó después de terminar sangrando por la nariz.

Al ser informado de esta respuesta de su futbolista, Eder Sarabia fue claro: "Iñaki Peña no ha visto la jugada. Vinícius le pega en la cara y por eso le deja la cara así. A Iñaki le honra decir que es una acción del juego, pero realmente no lo es. Es falta clarísima, para esto está el VAR", aseguró.

El portero alicantino observó de nuevo la jugada y su opinión de lo sucedido cambió drásticamente: "Tira, intenta ir al rechace, pero en la segunda jugada no me deja participar en ella porque me deja K.O. Para mí sí que es falta, pero sí el árbitro va al VAR y dice que no es falta no podemos hacer nada".

"Para mí sí que es falta... pero si el árbitro va al VAR y dice que no... No podemos hacer nada". 👤 Iñaki Peña, sobre el choque con Vinicius. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol https://t.co/gsYOWl1jal pic.twitter.com/gRSCsxc6op — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) November 23, 2025

Por último, Eder Sarabia señaló en sus declaraciones: "Me da rabia tener que perder tiempo en estas cosas. Cuando juegas contra el Madrid, haces tantísimas cosas, te pones dos veces por delante y sientes que ha habido factores que han condicionado el resultado final te da rabia", advirtió.