El Real Madrid revoluciona su experiencia en el Bernabéu con Apple

El Real Madrid ha dado un paso más en lo que a tecnología se refiere y se unido a Apple para poner en marcha un nuevo proyecto: Bernabéu Infinito, como a él se refiere Florentino Pérez. El vínculo ha quedado establecido después del estrechamiento de menos del presidente madridista y Eddy Cue, el vicepresidente de Servicios de Apple, en el palco de honor del Bernabéu, como ha desvelado la revista GQ.

Esta alianza tecnológica incluye varias experiencias. La primera de ellas, un documental inmersivo que se ha creado de manera exclusiva para Apple Vision Pro y será estrenado el próximo año 2026. Una experiencia que permitirá al aficionado sentirse dentro de la acción, desde el túnel del vestuario hasta el césped, y sentir el empuje del estadio.

El documental se grabó con más de treinta cámaras Blackmagic durante el partido de Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, con victoria para los blancos gracias al tanto de Jude Bellingham en el 57.

En el bolsillo

Por otro lado, Apple Wallet gana protagonismo para los aficionados del Real Madrid que acudan al estadio desde el momento de salir a la calle para dirigirse a ver el partido. Se podrá llegar hasta el lugar en transporte público, entrar con un toque del iPhone e incluso pagar dentro sin cartera. Además, tendrán en su móvil toda la información necesaria como aparcamiento, mapa del estadio, posibilidades de comida, la previsión meteorológica y la propia entrada del encuentro.

"Soñábamos con un mundo en el que Apple Wallet sirviera para todo, desde pagar la compra hasta entrar en un estadio, siempre protegiendo la información personal del usuario", ha asegurado Eddy Cue en una entrevista en GQ. Por otro lado Florentino Pérez ha afirmado en la misma charla: "La tecnología nos permite mejorar cada interacción, personalizar cada momento y fortalecer el vínculo emocional con todos nuestros aficionados".

🤝 El presidente recibe en el Bernabéu a Eddy Cue, vicepresidente de Servicios de @Apple. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2025

El orgullo del presidente

Florentino Pérez ha explicado que se trata de el resultado a un proyecto que el club lleva tiempo construyendo: "Hace ya muchos años dije que Internet se había inventado para el Real Madrid". Y ha añadido: "Estamos abriendo una nueva era en la transformación digital del club, una era que nos permite relacionarnos con nuestros aficionados sin intermediarios y de una manera mucho más directa, más inmediata y más personal".

Además, el presidente ha halagado a la empresa tecnológica: "Apple es una compañía que representa la unión entre innovación, diseño y excelencia. Y para el Real Madrid ha sido fundamental encontrar un socio tecnológico que comparta esa misma visión".

Por último, ha puesto nombre a esta nueva experiencia y ha señalado los grandes avances: "Yo lo llamo el Bernabéu Infinito. Será como abrir las puertas del estadio a todo el planeta, sin límites, sin barreras y con una calidad tecnológica que marcará un antes y un después en el mundo del deporte". Esta colaboración, además, pone de manifiesto la entrada de Apple en el mundo del fútbol, que tuvo sus primeras muestras con la entrada en funcionamiento de la app deportiva Apple Sports en España el pasado mes de septiembre.