La enorme dependencia de Mbappé y la sequía histórica de Rodrygo

El Real Madrid comenzó el mes de noviembre con una goleada al Valencia en el Santiago Bernabéu (4-0), pero desde entonces el equipo de Xabi Alonso no ha vuelto a encontrar la senda de la victoria en los tres partidos disputados posteriormente. Dos de ellos correspondientes a LaLiga y uno de Champions League.

En lo que respecta al campeonato nacional, el FC Barcelona ha pasado de situarse a cinco puntos a estar tan solo a uno; el Villarreal, que se encontraba entonces a siete puntos, ahora está a tres y el Atlético de Madrid, que estaba a ocho, se sitúa a cuatro puntos. El conjunto blanco no consiguió pasar del empate a cero ante el Rayo Vallecano.

Una situación similar se repitió en el Martínez Valero. El Real Madrid solo pudo sacar un punto ante el club recién ascendido, incluso llegó a estar por detrás en el marcador en dos ocasiones. Fue Bellingham en el minuto 87 quien dio aliento al equipo para evitar que los de Hansi Flick se hicieran con el liderato.

En Champions League, ante el Liverpool, el conjunto se mostró inferior a los Reds y terminó cayendo por un gol. Courtois salvó varias ocasiones claras, aunque Xabi Alonso aseguró que había sido "un partido igualado", decidido por "cuestión de pequeños detalles", y en el que "las faltas un poco innecesarias nos han hecho perder la iniciativa". Un tropiezo que deberá remendar esta semana, cuando viajen a Grecia para enfrentarse al Olympiacos.

Datos en la delantera

Ese cambio en la dinámica del equipo cuenta con algunas cifras en el ataque blanco. Por un lado, los tres duelos en los que el Real Madrid se ha atascado coinciden con la falta de gol por parte de Kylian Mbappé. De los 17 encuentros disputados, el francés ha anotado en doce y, a excepción del derbi, en todos el resultado ha terminado favoreciendo al Real Madrid.

🇪🇸 GOL

🇬🇧 GOAL

🇩🇪 TOR

🇫🇷 MBAPPÉ pic.twitter.com/970sGgYYGK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025

En total, de los 36 tantos conseguidos por la plantilla en LaLiga y Champions League, 18 – el 50% – corresponden al delantero galo. Estos números reflejan la importancia de Mbappé dentro del equipo. Además, la cantidad de remates a puerta del equipo en los últimos tres encuentros se sitúa en 14, cuando frente al Valencia disparó en 11 ocasiones entre los tres palos.

Por otro lado, Rodrygo se ha convertido en el tercer ariete en toda la historia del Real Madrid que ha enlazado 29 partidos oficiales de manera consecutiva sin marcar – 1.321 minutos –. Por delante de él se encuentra Rafa Marañón con el mismo número de partidos, pero con más minutos: 1.416. Mariano Díaz lidera esta lista con 30 partidos y 986 minutos sin anotar.