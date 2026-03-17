¿Seguirá Flick en el Barcelona durante el nuevo reinado de Laporta?

Nueva era de Joan Laporta en el Barcelona tras ganar las elecciones el domingo pasado: es hora de empezar a tomar decisiones con el poder ya en su mano. El contrato actual de Hansi Flick con el FC Barcelona finaliza en junio de 2027 y nadie sabe si seguirá la temporada que viene. Laporta ha hablado de ello en su primera gran entrevista como nuevo presidente culé.
"La junta actual puede renovar a Hansi Flick. Lo queremos renovar hasta 2028, con la idea de que cada temporada tenga una de margen. Él está a favor y en breve anunciaremos el acuerdo porque se encuentra muy a gusto", comentó Laporta en RAC1.
Eso sí, Laporta sabe que no todo pasa por su decisión sino también por los resultados y por una parte de la ecuación, el propio Flick. "Es una decisión de Hansi Flick, Rafael Yuste y Deco. Me gustaría mucho renovarlo. Esta sintonía con Hansi Flick es muy importante. Sabe mucho de fútbol. Demostraría estabilidad y que estamos ganando. Veo posible que esté cinco años más en el Barça. Es un hombre joven, con mucha energía, que está bien en la ciudad", señaló Laporta.
Aun así, todo suena un poco al relato habitual de Laporta, es decir, darlo todo por hecho y que luego pasen otras cosas. Solo así se entiende que también hable de Robert Lewandowski para continuar cuando todo apunta a que el polaco se marchará.
"Espero que Deco quiera seguir. Es una persona reservada, introvertida, a gusto con su trabajo. Sufre mucho, tiene carácter fuerte. Se lleva muy bien con Flick y se respetan como personas. En el caso de Robert Lewandowski, me gustaría que continuase si él quiere. La idea de Deco es que siga. Se lo merece. Vino en una situación de máxima dificultad procedente del Bayern Munich. Si se quiere quedar, nos gustaría. El rol que le ha tocado lo ha aceptado y se combina con Ferran Torres. Con los dos, la posición estaría cubierta, pero si hay que fichar, se haría. Harry Kane sería de la edad de Lewandowski...", dijo Joan Laporta.