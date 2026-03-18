Lío con los hooligans del Newcastle: subidos a palmeras en el centro de Barcelona

Lío con los hooligans del Newcastle que, por ejemplo, han acabado subidos a palmeras en el centro de Barcelona. Concretamente en la Plaza Real de la Ciudad Condal, donde habitualmente se juntan los seguidores visitantes y se ha visto anteriormente a otros hooligans jugando al fútbol y pegando pelotazos a diestro y siniestro.

Estas son algunas de las imágenes que están dejando:

Newcastle fans over in Barcelona ahead of their game tonight… 😆👏pic.twitter.com/FghQFUQSo6 — Football Away Days (@FBAwayDays) March 18, 2026

Aquí se puede ver cómo varios aficionados del conjunto inglés intentan rescatar una pelota, curiosamente del Barcelona, que han dejado en la parte alta de una palmera. Todo ello ante la atenta y sorprendida mirada del resto de ciudadanos y turistas.

Uno de ellos incluso acaba dentro de la fuente a la que se ha lanzado sin que nadie le detuviese. El resto bebe cervezas y canta en favor de su equipo. En las imágenes también se puede ver a los agentes de policía, pero en ningún momento intervienen.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League 2025/26 entre el FC Barcelona y el Newcastle United se disputa hoy, miércoles 18 de marzo de 2026, en el Spotify Camp Nou, a las 18:45 horas.