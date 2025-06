Noche de miércoles de baloncesto en Valencia, final de la ACB… El Real Madrid sale vencedor de su trigésimo séptimo título ligero. ¿Quién levanta la copa al cielo de Valencia? Sergio Llull que disfrutó doblemente de la celebración. Esta victoria hizo que el conjunto blanco evitara terminar la temporada sin ningún título nuevo en sus vitrinas, algo que no sucede desde hace 14 temporadas… Pero, además, su capitán se convirtió en el jugador con más trofeos nacionales de la historia.

El 25 de junio de 2025 quedará para siempre marcado en la historia de la ACB, del Real Madrid de Baloncesto y de Sergio Llull ya que es el día en el que el español se alzó como el jugador con más títulos nacionales. Gracias al campeonato de la Liga Endesa 2024-25, el capitán del Real Madrid suma el vigesimoquinto trofeo en las competiciones ACB. Concretamente, el menorquín suma 9 Ligas, 7 Copas del Rey y 9 Supercopas, un total de 25 trofeos con los que supera a los que hasta ahora eran los dos jugadores más laureados del baloncesto español: Clifford Luyk, que logró 24 (14 Ligas y 10 Copas) y Rafa Rullán, también con 24 trofeos (14 Ligas, 9 Copas y una Supercopa).

Recordemos que, en los últimos años, el de Mahón es el gran abanderado del periodo más ganador del Real Madrid en la era moderna. De hecho, ha formado parte del 67,7% de los títulos logrados por los madridistas en las competiciones de la ACB. De contar tan solo con 12 entre 1983 y el 2006, a coleccionar 25 desde el año 2007. Los números del Real Madrid en los últimos años asustan:

9/16 títulos en Liga Endesa

9/10 títulos en Supercopa Endesa

7/11 títulos en Copa del Rey

✨ Convertirte en el jugador con más 𝙩𝙞́𝙩𝙪𝙡𝙤𝙨 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 de la historia… merecía una celebración a la altura.@23Llull alzó el trofeo de CAMPEÓN de #LigaEndesa al cielo de Valencia para seguir haciendo crecer su LEYENDA. ¡2️⃣5️⃣ TÍTULOS! #PlayoffLigaEndesa pic.twitter.com/KYgC3xbvOp — Liga Endesa (@ACBCOM) June 26, 2025

Perfil bajo mediáticamente hablando, ¿y ahora qué?

No debemos pasar por alto que Llull nunca ha sido de esos jugadores que solamente tienen palabras bonitas para uno mismo…. De hecho, cuando se le preguntaba sobre la posible hazaña que finalmente logró anoche, siempre era muy discreto: "No es algo que esté en mi cabeza. Os encargáis vosotros de recordarlo y escribirlo. Pero estar empatado con Navarro, Rullán y Luyk, que son leyendas, ya es un logro increíble. Mi ambición personal pasa porque el Real Madrid tenga una Liga más en su palmarés, no que yo pueda batir un récord".

Ahora Llull puede centrarse en su futuro y si querrá aumentar su legado renovando un año más con el Real Madrid. Recordemos que, por edad, el balear amplió su vínculo por un año más el verano pasado y ha demostrado partido a partido que no está para colgar las botas. Tengamos en cuenta también que tan solo hace un mes que anunciaba su adiós a la selección española, renunciando también al Eurobasket 2025.

Jugador con más finales de Liga disputadas

Los números de Sergio Llull con el Real Madrid asustarían a más de uno y es que el pasado viernes, tan solo con saltar a la cancha, el menorquín superó a Navarro como jugador con más finales disputadas en Liga Endesa a lo largo de toda la historia con 14 presencias de 19 competidas. Recordemos que el capitán madridista tan solo se perdió las de 2008, 2009, 2010, 2011 y la del 2020. Por otra parte, Navarro jugó 13 de las 17 posibles entre el 2000 y el 2016.

Pero la cosa no queda ahí ya que, desde que se introdujeron las eliminatorias por el título en la temporada 1983-84, la primera de la era ACB, hasta 399 jugadores diferentes llegaron a participar en una final. De entre todos ellos, menos de la mitad, 173, han logrado repetir presencia en otra edición. Quiénes más se acercan a las cifras de Llull son Felipe Reyes y Rudy Fernández con 11 cada uno.

Jugadores con más títulos nacionales de la historia