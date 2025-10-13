Dos derrotas en dos partidos de Liga. Mal inicio en casa del Barcelona tras caer en casa en el duelo de la segunda jornada de la ACB ante el Hiopos Lleida por 86-91. El conjunto de Joan Peñarroya no está ni mucho menos en su mejor momento y encima le ocurren cosas surrealistas.

En dicho partido ante el Lleida, Darío Brizuela atendió a una periodista de TV3 al descanso cuando el equipo estaba ya perdiendo. La situación fue sorprendente cuando las preguntas fueron, como mínimo, desacertadas.

Esta fue la reacción de Darío:

Espectacular entrevista a Darío Brizuela en TV3. pic.twitter.com/i3jZdWRQcx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 12, 2025

"No te he entendido" dijo Darío Brizuela cuando le preguntaron en catalán. Ya en castellano tampoco acertó la periodista. "¿Qué nos puedes decir de esta remontada que estáis protagonizando?", le preguntaron. Darío fue contundente: "Remontada ninguna, estamos cinco abajo todavía". La entrevista acabó con un "pues suerte en la segunda parte".