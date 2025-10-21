Maccabi y Hapoel Tel Aviv volverán a jugar la Euroliga en Israel

Los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA) han llegado a un acuerdo para permitir la reanudación de los partidos en Israel. La decisión se ha tomado una vez analizada la situación actual en Gaza, en un contexto marcado por el reciente tratado de paz y las iniciativas para poner fin a la guerra.

Por ello, a partir del 1 de diciembre, los equipos israelíes de la Euroliga y la Eurocup, primera y segunda competición continental, volverán a jugar en sus pabellones. Desde el estallido del conflicto en octubre de 2023, los clubes israelíes, como el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv, habían trasladado sus partidos como locales a sedes neutrales en Europa, como Belgrado (Serbia) o Sofía (Bulgaria).

La unión a través del deporte

Hasta que llegue la fecha marcada en el calendario, la Euroliga "seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos", manteniéndose "en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes", según ha explicado en un comunicado.

La organización expresó su optimismo ante el nuevo plan de paz y reiteró su confianza en el poder del deporte "para unir a las personas y comunidades", reafirmando su compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia que promueve el baloncesto europeo.

ככה זה נראה בפעם הקודמת שאירחנו משחק יורוליג בהיכל, 5 באוקטובר 2023 👀

(צילום: ספי מגריזו) pic.twitter.com/rYjOO3EUr7 — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) October 21, 2025

Los desplazamientos a Israel

El Valencia Basket visitará al Maccabi el 18 de diciembre y al Hapoel Tel Aviv el 5 de febrero. Además, el BAXI Manresa se enfrentará al Hapoel Jerusalem el 30 de diciembre en Israel. Por su parte, el Baskonia visitará al Hapoel en la undécima jornada, el 11 de noviembre en Bulgaria, y al Maccabi dos días más tarde, el 13 de noviembre, en Belgrado, al ser semanas antes del día marcado por la ECA.

En el caso de Real Madrid y Barcelona, tampoco tienen partidos posteriores al 1 de diciembre en territorio israelí, por lo que, si ninguno de estos tres equipos queda emparejado con el Maccabi o el Hapoel en el 'play in' o en cuartos de final, no deberán viajar hasta Tel Aviv.