El Real Madrid se olvida de sus penas fuera de casa ganando en Barcelona

Impulsado por la exhibición ofensiva del ala-pívot Trey Lyles (29 puntos), el Real Madrid retrató este viernes al Barça de Joan Peñarroya, que sucumbió como local en el primer Clásico europeo de la temporada (92-101), en un partido que los blancos dominaron en el marcador desde el primer cuarto.

La permisividad defensiva local y el acierto visitante en el asalto inicial (24-34) marcó la inercia de un encuentro en el que los azulgranas mejoraron con el avance del crono y pelearon hasta el final, pero sin optar en ningún momento a la remontada a pesar de la diferencia final en el marcador.

Pero más allá del resultado, el partido retrató la diferencia que existe entre el Real Madrid, un proyecto ganador en España que se ha renovado y ha invertido para ser más competitivo en la Euroliga, y el Barça, que tras dos años de recortes y sin títulos parece haber perdido el favor de la afición, que despidió el partido con una pañolada y pidiendo la dimisión de Josep Cubells, responsable de la sección.

El regreso de Laprovittola (10 puntos) fue la mejor noticia para Peñarroya, que exprimió a los veteranos Punter (18), Shengelia (13) y Clyburn (19) sin encontrar respuestas al fondo de armario del cuadro blanco, letal en el triple (15/26) y dueño del rebote (21 a 36), y en el que Hezonja (15) y Maledon (12) sumaron mucho desde el banquillo.

Un desenlace que se intuyo desde el primer cuarto, en el que el Real Madrid mandó con unos porcentajes de acierto altísimos (7/11 en tiros de dos y 4/5 en triples), en parte por la puntería de Campazzo desde el perímetro (3/3), y en parte por la permisividad defensiva del Barça, que encontró a sus figuras en ataque pero pagó sus falta de consistencia en defensa.

Okeke despidió el periodo con un triple sobre la bocina desde su propio campo (23-34), y el segundo asalto siguió los mismos derroteros, con Maledon, director de orquesta y a ratos también solista, al mando de la ofensiva blanca (27-44, min.13).

Las rotaciones de Sergio Scariolo mantenían la energía del Real Madrid, que carburaba en ataque impulsado por el talento de Lyles, mientras Peñarroya exprimía a los veteranos, que subieron el listón físico para cortar la sangría atrás, y anotaron en contraataques y triples.

Pese a la creciente igualdad en el juego, el equipo blanco, claro dominador del rebote (10 a 20) se marchó al descanso por delante en el marcador (48-58) y se escapó nuevamente tras el receso de la mano de Lyles, autor de nueve puntos casi consecutivos (55-71, min.25).

Sin embargo, el Barça no bajó los brazos y el empuje de Clyburn, activo en defensa e insistente en ataque, espoleó a los de Peñarroya, que movió el banquillo en busca de un acicate. Pero la entrada del bloque español, con los primeros minutos de Hernangómez, tampoco hizo mella en el dominio madridista.

Cada vez que el Barça intentaba acercarse a menos de diez puntos, el Madrid ampliaba la brecha con otro parcial (69-85, min.30), pero los azulgranas no daban su brazo a torcer, y siete puntos rápidos de Punter y un triple de Brizuela reavivaron las esperanzas locales (79-89, min.35).

Pero dos triples de Maledon y Campazzo liquidaron el partido, que el Real Madrid administró hasta el pitido final pese al infructuoso orgullo de los azulgranas y ante el enfado de la afición, que se giró hacia el palco, donde se encontraba el presidente Joan Laporta, para pedir la dimisión del responsable de la sección, Josep Cubells (92-101). Con todo, ambos equipos acabaron la novena jornada con idéntico balance en la clasificación (5-4).

Ficha técnica

92. Barça (23+24+21+23): Satoransky (7), Punter (18), Clyburn (19), Shengelia (13), Vesely (15) -equipo inicial-, Laprovittola (10), Fall (-), Cale (2), Parra (2), Brizuela (3) y Hernangómez (3).

101. Real Madrid (34+24+27+16): Campazzo (15), Abalde (2), Deck (4), Lyles (29), Tavares (7) -equipo inicial-, Hezonja (15), Garuba (5), Feliz (9), Maledon (12), Okeke (3), Len (-) y Llull (-).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Arturas Sukys (LIT) y Kristaps Konstantinovs (LET). Eliminaron con cinco faltas al local Satoransky (min.28). Señalaron falta técnica al entrenador local Joan Peñarroya (min.28) y antideportiva al local Punter (min.38).

Incidencias: partido de la jornada 9 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.294 espectadores. Antes del salto inicial, se rindió un homenaje al excapitán del Barça Álex Abrines, que se retiró el pasado verano.