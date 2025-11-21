El Real Madrid tumba al Zalgiris con un dato de otra época: 100 puntos y solo dos triples

En un tiempo en el que el triple define ritmos, jerarquías y resultados, el Real Madrid protagonizó este jueves una anomalía estadística tan llamativa como decisiva. El conjunto de Sergio Scariolo se impuso 100-99 al Zalgiris Kaunas en un partido que podría archivarse entre reliquias: solo dos triples anotados y apenas nueve intentados durante 40 minutos. Una rareza absoluta en la Euroliga contemporánea, donde la media de lanzamientos exteriores por equipo supera la veintena.

El propio Sergio Scariolo tras el encuentro subrayó la excepcionalidad del registro: "tiene mucho mérito meter 100 puntos con solo dos triples". Y es que, más allá del triunfo, el dato remite a tiempos pretéritos. De hecho, para encontrar un número tan bajo de intentos hay que viajar 25 años atrás, hasta noviembre de 2000, cuando el Real Madrid acabó con un 3/9 ante el Olimpija Ljubljana. Peor aún había sido el 1/7 del 16 de octubre de aquel mismo año, también con Scariolo en el banquillo.

Una asignatura pendiente en 2025: el triple

La situación no es una cosa aislada de la última noche sino que la realidad es que el Real Madrid ocupa esta temporada el 16º puesto de la Euroliga en porcentaje de tres, con un 33% (99/300) de acierto. Esto demuestra que actualmente algunos de los tiradores más fiables del plantel atraviesan un bache profundo: Deck apenas acierta el 11,1%, Sergio Llull ronda el 20% y Mario Hezonja no llega al 25%. "Esperemos que poco a poco se sume un poco de aportación exterior", comentó el entrenador madridista Sergio Scariolo.

Ante Zalgiris Kaunas, la sequía llegó al descanso con un frío 0/4 y con David Krämer, el especialista, inédito. No obstante, el equipo se sostuvo el tipo gracias a un poderoso 16/28 en tiros de dos y un impecable 11/11 desde la personal (43-37). Para hacerse una idea de la debacle hay que tener en cuenta que el primer triple no llegó hasta el minuto 23, obra de Alberto Abalde en su único intento. Trey Lyles anotó el segundo y último en el 31. El resto fueron fallos: Maledon (0/3), Facundo Campazzo, Hezonja y Deck (0/1 cada uno).

Un partido de vaivenes

El duelo empezó con sobresaltos. Tavares concedió dos canastas fáciles a Birutis, pero respondió con dos tapones casi consecutivos y encendió a los suyos. Por su parte, Facundo Campazzo, eléctrico y desatado, sumó 12 puntos en un primer cuarto que parecía encarrilar la noche blanca (18-8). Sin embargo, Zalgiris Kaunas reaccionó. Tres triples —dos de Sleva y uno de Francisco— estrecharon el marcador y devolvieron igualdad antes del descanso. En la segunda parte, los lituanos llegaron incluso a ponerse por delante tras el quinto fallo consecutivo del Madrid desde el arco. Ahí emergió Abalde para romper la sequía exterior y, poco después, Lyles para impedir que la desventaja creciera. Aun así, la ofensiva del Zalgiris obligó a los blancos a remar cada posesión.

Con el partido equilibrado (47-47), Sergio Scariolo frenó el ritmo para corregir pérdidas y reforzar la defensa. Tardó en surtir efecto, pero el Real Madrid encontró oxígeno con el regreso de Maledon y la energía de Tavares. Un parcial de 12-2 rescató al equipo del peor momento de la noche, reduciendo una desventaja de siete puntos a una mínima (57-58).

Pero el final no fue mucho mejor sino que fue una montaña rusa... Empate a 62, intercambio de golpes y una exhibición final de Francisco, autor de 33 puntos, 11 asistencias y seis triples. Además, el Zalgiris Kaunas firmó un imponente 7/8 en triples solo en los diez minutos finales, obligando a los blancos a responder sin el arma de moda en el baloncesto.

La respuesta llevó nombres propios: Theo Maledon (25 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias) y Trey Lyles (21 y 5). El base francés asumió tiros decisivos mientras que el estadounidense cargaba la pintura. Tavares, por su parte, sostuvo la defensa con 12 puntos, 11 rebotes y tres tapones, incluido uno ante un emocionado Anthony Randolph en su regreso al pabellón.

El último intento de Brazdeikis, que pudo darle la victoria a Zalgiris Kaunas, murió en el aro. Y así, con solo dos triples y un baloncesto de otro tiempo, el Real Madrid celebró una victoria tan sufrida como terapéutica, que equilibra su balance (6-6) y alimenta la lucha por los playoffs.