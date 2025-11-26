Casi lo matan sus compañeros: se jugó la derrota del Real Madrid con un tiro que no entendió nadie

La pudo liar y sus compañeros se lo dijeron, entre ellos Sergio Llull. Hezonja estuvo a punto de costarle al Real Madrid el duelo de la Euroliga en el que se impusieron a domicilio al Hapoel IBI Tel Aviv, líder de la competición, por un solo punto.

Con ventaja de un punto y antes de aguantar la posesión, Mario se jugó un triple absurdo que provocó el rebote para los locales y la opción de canasta en el último segundo.

Así fue la jugada:

⁉️ ¿¿¿Qué ha hecho 𝐇𝐞𝐳𝐨𝐧𝐣𝐚??? El Real Madrid se lleva el triunfo en un partido con un final extraño por la decisión de Mario de lanzar tras el rebote. #EuroLeague pic.twitter.com/nSFgvaYV4O — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 25, 2025

Eso sí, Mario Hezonja consideró después del partido que todos los jugadores del equipo estuvieron "muy serios" y merecieron la victoria.

"Creo que conseguimos que su impacto no fuera tan grande, todos estuvieron muy serios hoy y merecimos la victoria. Sabemos de lo que somos capaces. Hemos vencido a un equipo que está muy en forma ahora mismo en la Euroliga, pero tenemos que tratar a todos de la misma manera. Salir ahí fuera y matar. Realmente necesitamos dar un paso adelante, tanto ofensiva como defensivamente, si queremos estar al final de la temporada donde queremos estar, que es con el trofeo", comentó en Real Madrid TV.

"Creo que los entrenadores y el cuerpo técnico prepararon el partido de manera extraordinaria, y que todos nosotros, como equipo, dimos un paso adelante. Creo que tenemos que tomarnos todo y a todos en serio, prepararnos, seguir el plan de juego que tienen los entrenadores, darlo todo como hicimos hoy y estaremos bien esta temporada", señaló.