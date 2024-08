Emmanuel Reyes: una medalla que sabe a victoria contra el comunismo cubano

Emmanuel Reyes Pla, nacido en Cuba en diciembre de 1992 y nacionalizado español. Ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Inició su camino en el boxeo con apenas cinco años y la razón fue simple: defenderse en las peleas del colegio. Ahí se inició su carrera, pero a la vez se inició una odisea para huir de las voraces fauces y barrotes del comunismo cubano de Fidel Castro.

Apodado ‘El Profeta’, Reyes Pla buscó desde joven salir de Cuba y huir de las penalidades que sufría en el país a merced del comunismo castrista. La odisea para llegar a España fue muy complicada y pasó por varias fases. Su idea principal era llega a La Coruña ya que ahí tenía familia, en concreto a su tío. No pudo llegar. Cogió un avión con destino a Bielorrusia, país al que sí tenía permitido viajar por la política de deserciones. Acabó en tierras bielorrusas finalmente, pero de ahí tuvo que irse a Moscú. Allí estuvo medio año encerrado en un piso por miedo a una posible detención. Logró comprar un billete a Austria y allí pidió asilo lo que le permitió quedarse en un campo de refugiados. Ya estaba en Europa con asilo incluido.

"Fui a Bielorrusia, el país más cercano a España para el que hay libre visado desde Cuba. Mi tío fue quien me recibió allí y me ayudó con todos los trámites. Pero la cosa se puso difícil y tuvimos que ir a Rusia. Allí esperé un tiempo hasta conseguir los papeles necesarios y lo pasé chungo. Casi no pisaba la calle más bien para que nadie me metiera en ningún lío", comentó en una entrevista para Marca.

De Austria se marchó en autobús y buscó atravesar Alemania. La policía le detuvo como sus papeles no le permitían dicho movimientos acabó de vuelta a Austria. Reyes se vio obligado a tomar más riesgos y cogió un vuelo a España, donde, por suerte, no le pidieron el pasaporte. O eso pensaba él, porque en el espacio de Schengen no hacía falta. En 2019 logró llegar a España con 26 años.

La ambición de Reyes no tiene límites. Ya avisó antes de los Juegos de que la medalla estaba asegurada: "Al rival que sea le voy a arrancar la cabeza. Voy a seguir trabajando porque lo que me espera es el oro. Sobre todo quiero dar gracias a Dios por la victoria. Cuando estoy bien mentalmente luego las cosas me salen bien en el ring, y hoy me salieron bien. El combate ha sido difícil, el chino era un rival exigente, muy fuerte, y lo puso difícil". Finalmente no fue el oro, pero sí tiene su medalla. Bronce para él y para España.