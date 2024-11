Mike Tyson golpea en la cara a Jake Paul durante el pesaje: "Ahora es personal, debe morir"

Cuando se comenzó a hablar de la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, parecía imposible que uno de los mejores boxeadores de la historia descolgase los guantes tras 20 años para subirse al ring a enfrentarse a un youtuber, quien apenas había practicado profesionalmente este deporte desde 2020. Sin embargo, este combate es más real que nunca, tendrá lugar durante la madrugada del viernes al sábado y el excampeón mundial de peso pesado se ha encargado de calentar el ambiente desde el momento del pesaje.

Mike Tyson cambia de actitud

Esta madrugada, ha tenido lugar en Dallas, concretamente en la ciudad de Irving, el proceso de pesaje previo al combate. Las 4.000 localidades del Pavilion at Toyota Music Factory se encontraban llenas para ver este último contacto antes del gran combate. Como era de esperar, Jake Paul apareció haciendo su show entre los notables abucheos del público. Por su parte, Tyson se mantuvo tranquilo, continuando con la actitud de bajo perfil que está, o, mejor dicho, estaba llevando durante la previa del combate.

Ambos cumplieron con el pesaje estipulado, estando Mike Tyson en 105,6 kilos y Jake Paul en 99,7 kilos, el mayor peso de su carrera. Sin embargo, todo comenzó a torcerse desde el careo. El famoso youtuber se acercó a su oponente andando a cuatro patas y, en el momento de encararle, se puede observar cómo pisa ligeramente el pie derecho de Tyson. El que era conocido como "el hombre más malo del planeta", abandonó la actitud ‘zen’ que estaba llevando durante estos meses e hizo renacer la imagen que reflejaba durante su etapa de boxeador, cuando, sin miramiento alguno, le propina a su rival una bofetada directamente en la cara.

Myke tyson le acaba de sonar la cara a Jake Paul pic.twitter.com/0wjZ0m0AMS — Aserez Padre fundador (@assereqbola2) November 15, 2024

Tras el golpe, el público estalló en gritos. Mike Tyson tuvo que ser sujetado por incontables hombres de seguridad, tratando de evitar que la situación se descontrolara. Por su parte, el joven Jake Paul supo reaccionar desde el primer momento, manteniendo la actitud chulesca que le define, haciendo gestos de risa y tocándose la cara como diciendo: "¿esto es todo lo que tienes?".

De esta forma, el excampeón de los pesos pesados desenterraba el hacha de guerra, dejando muy claro a su oponente que las cosas se habían puesto serias tras no parar de repetir la frase: "las palabras se acabaron". Jake Paul no pensaba quedarse callado y ha respondido de manera muy contundente: "esto se ha vuelto un asunto personal, él debe morir". Sorprendentemente, el youtuber ha tenido un arrebato de humildad mediante su cuenta de X, en la que ha realizado una publicación donde parece que deja atrás su alter ego escribiendo: "este ha sido un momento para pellizcarme. Mike Tyson me ha dado una bofetada".

Lo que ha quedado claro es que, si a este combate le faltaba algo de picante, el veterano acaba de ponerle una ración doble. Ahora mismo, la expectación que genera este enfrentamiento es abismal y, esta misma madrugada, podremos disfrutar mediante la plataforma Netflix de este combate generacional, que promete no dejar frío a nadie.