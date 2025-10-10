De nuevo en un combate de UFC se hablará español, esta vez gracias a Joel Álvarez. El gijonés debutará en el peso wélter este sábado en Río de Janeiro frente a Vicente Luque. Con nueve peleas disputadas en la UFC, de las cuales siete se han saldado con victoria, Joel Álvarez está preparado para escribir un nuevo capítulo en las artes marciales mixtas españolas.

Recordemos que el de Guijón encadena tres finalizaciones de forma consecutiva pero que nunca ha llegado a los puntos en toda su trayectoria. Este sábado partirá como visitante en un enfrentamiento en el que ostenta un máximo respeto debido a la admiración que tiene por su rival. 'El Fenómeno' llevaba tiempo pensando en un cambio y deseaba poder subir de categoría por lo que aceptó el compromiso con únicamente tres semanas de preaviso. Además, acostumbrado a pelear una vez cada año, Joel asegura que este cambio le permitirá disponer de una mayor continuidad en la jaula.

No hay que olvidar que Álvarez lleva sin pelear desde el pasado diciembre cuando derrotó a Drakkar Klose en el peso ligero, cumplió su palabra y subió al wélter. Este sábado Joel Álvarez (22-3) peleará ante Vicente Luque (23-11-1) en la cartelera de Río de Janeiro. 'El Fenómeno' ha aceptado el combate tras la lesión de Santiago Ponzinibbio, por lo que peleará en territorio enemigo para debutar en peso wélter.

Luque es un veterano de las 170 libras, a pesar de que solo tiene un año más que Joel. 33 del brasileño, por 32 del español. Con victorias importantes como las conseguidas ante Tyron Woodley o Rafael Dos Anjos, el peleador brasileño llegó a quedarse a las puertas del cinturón hace unos años, pero actualmente no pasa por su mejor momento. De hecho, ha ganado tan solo dos de sus últimos seis combates. Por su parte, Joel Álvarez acumula tres victorias seguidas desde su dolorosa derrota ante Arman Tsarukyan en 2022, lo que le había colocado en el top 15 del peso ligero.

La inactividad del español entre lesiones y problemas administrativos puede ser lo que le lastre en el combate frente al brasileño. Recordemos que Joel iba a realizar un 'The Last Dance' en peso ligero ante Benoit Saint Denis el pasado mayo, pero una lesión en la mano sirvió para que el asturiano decidiese cambiar de división de una vez por todas. Desde su llegada al peso ligero en 2019 hasta ahora, el español se ha convertido en uno de los peleadores más entretenidos de ver y sabe que una victoria ante Luque le dejaría a las puertas del top 15 en su nueva categoría.

Un peleador grande para la UFC

A nadie se le escapa que, con su 1,91m, una de las ventajas de Joel en el peso ligero eran la altura y la envergadura, claves para dominar en el striking a los rivales y mantener la distancia. Ahora que ha subido de categoría la duda está en cómo adaptar su estilo para que siga siendo igual de efectivo. Sin embargo, seguirá teniendo esa ventaja sobre la mayoría de rivales.

Por ejemplo, frente a su rival de este sábado hay que recordar que Vicente Luque mide 1,80 m, e incluso el campeón Jack Della Maddalena mide lo mismo que el brasileño. Es cierto que el español debe tener en cuenta que la envergadura de sus rivales sí será algo mayor, pero será el asturiano el que tenga en su mano la decisión de acortar o mantener la distancia si sus peleas se desarrollan en la pelea en pie. Además, esta subida de peso implica una mayor pegada y una mejor absorción de los golpes al no deshidratarse tanto.

Con este cambio de categoría Joel está más feliz ya que tiene menos limitaciones en su día a día y no necesita bajar tanto de peso. La división de peso wélter es posiblemente la más dura de toda la UFC, y la incorporación de Joel no hace más que añadir aún más peligros a aquellos que intenten ser campeones. El asturiano tiene talento de sobra para entrar en el top 15 y hacer cosas grandes, pero el primer paso será acabar con un peleador mítico que tiene la llave de la gloria de 'El Fenómeno'.