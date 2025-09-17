El Real Madrid de 'Penalppé' desquicia a la prensa catalana
Los penaltis anotados por Mbappé, las paradas de Rulli y las polémicas arbitrales protagonizan las reacciones al partido del Real Madrid ante el Olympique de Marsella.
El nuevo escudo
Dado que los dos goles del partido de Champions League contra el Olympique se produjeron desde los once metros, se sustituye el centro del escudo del Real Madrid por el punto de penalti.
Los lloros del Barça
“El que ganó", representa al Real Madrid; “El que perdió", señala al Olympique de Marsella y “El que está llorando", el FC Barcelona. El equipo catalán observa el partido desde el exterior y se lamenta de la victoria cosechada por el equipo blanco en su estreno europeo.
Gran actuación de Rulli
El portero del Olympique de Marsella, Gerónimo Rulli, realizó 13 paradas evitando que los de Xabi Alonso ampliaran el marcador. En total, el Real Madrid realizó 28 remates a puerta, 15 entra los tres palos y dos dieron directamente en el palo.
Los periódicos deportivos catalanes
“Remontada a base de penaltis" titula el medio Sport o “Un polémico penalti salva a los blancos" recoge Mundo Deportivo para hablar del partido del Real Madrid ante el Olympique de Marselle.
Una imagen en el recuerdo
El momento en el que Zidane fue expulsado en el Mundial 2006 por dar un cabezazo a Materazzi, Lo comparan con la roja que vio Carvajal por el cabezazo a Rulli, el portero del Olympique de Marsella.
Las decisiones arbitrales
Después de las críticas del Real Madrid por los arbitrajes que vienen sufriendo, en este imagen se pone en el punto de mira el penalti pitado a su favor frente al Olympique de Marsella. La situación se produjo en los últimos minutos con el 1-1 en el marcador y Mbappé transformó la pena máxima para dar la victoria al equipo de Xabi Aonso.
Sentimiento de alegría
Usa la imagen de Florentino Pérez para reflejar la felicidad de los madridistas leyendo los comentarios de todos aquellos que critican la victoria conseguida.
Recurriendo a Bob Esponja
Se utiliza la imagen para resaltar como el conjunto blanco se hace más fuerte cuando tiene un jugador menos en el terreno de juego. En el partido contra la Real Sociedad, el equipo se quedó con 10 en el campo después de la expulsión en la primera parte de Huijsen y finalmente consiguieron los tres puntos.
Doble sentido
La imagen creada con Grok se utiliza para realizar un juego de palabras con Mbappe y sus goles de penalti, “Penalppé". El francés anotó los dos goles frente al Olympique de Marsella desde los once metros. Desde su llegada el Real Madrid, son 10 los penaltis anotados por el Kylian.
Una escena de Shrek
En la parte superior de la imagen, Shrek representa a los aficionados del Real Madrid preguntándose sobre sus futbolistas si “¿Pueden dejar de lesionarse o recibir tarjetas?" En la parte de abajo, el burro tiene la respuesta y es “no". Hace referencia a las expulsiones sufridas en los últimos partidos y la lesión de jugadores como Trent Alexander-Arnold.