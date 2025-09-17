El Real Madrid de 'Penalppé' desquicia a la prensa catalana

6 / 10

Las decisiones arbitrales

Después de las críticas del Real Madrid por los arbitrajes que vienen sufriendo, en este imagen se pone en el punto de mira el penalti pitado a su favor frente al Olympique de Marsella. La situación se produjo en los últimos minutos con el 1-1 en el marcador y Mbappé transformó la pena máxima para dar la victoria al equipo de Xabi Aonso.