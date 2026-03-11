Valverde enseña el camino a cuartos

Federico Santiago Valverde Dipetta. Simplemente Fede Valverde. Un futbolista superlativo, que brilla en todas las facetas del juego, para enseñar al Real Madrid el camino a los cuartos de final de la Champions. Protagonismo absoluto para el uruguayo, convertido en el huracán que revolucionó a los blancos: firmó un hat-trick frente al Manchester City antes del descanso y dejar a los de Pep Guardiola contra las cuerdas de cara a la vuelta (3-0), el próximo martes 17 en el Etihad Stadium.

El Bernabéu, que tantas veces ha visto milagros europeos, asistió esta vez a una exhibición del Halcón, omnipresente durante toda la noche. Tres zarpazos en apenas 22 minutos bastaron para desarmar a un City irreconocible, vulgar, incapaz de sostener el ritmo de un Real Madrid serio, vertical y tremendamente efectivo. Seguramente el mejor partido de los blancos esta temporada. Y eso que el 15 veces campeón de Europa llegaba con media enfermería llena: Militao, Alaba, Bellingham, Ceballos, Rodrygo y Mbappé seguían fuera de combate. Siete bajas. Demasiadas ausencias para cualquiera… menos para este Real Madrid que es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor.

El ‘Halcón’ abre el vuelo

El ambiente del Bernabéu empujó desde el primer minuto. El Madrid salió con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a discutirle al cuadro inglés la posesión y a golpear cuando aparecieran los espacios. Los de Guardiola, por su parte, buscaban profundidad por la izquierda con Jeremy Doku, que encontró en Trent Alexander-Arnold a un rival superado en varias carreras. Pero el primer golpe lo dio el Madrid. A la vieja usanza.

En el minuto 20, Courtois sacó uno de esos balones largos que atraviesan medio campo como una flecha. Valverde leyó la jugada antes que nadie, controló con exquisitez y se plantó solo ante Gianluigi Donnarumma. El uruguayo se deshizo del portero con un sutil autopase y empujó el balón a la red. El Bernabéu rugía con el 1-0.

Apenas hubo tiempo para que el City reaccionara. Siete minutos después, Vinicius encontró a Valverde con un pase con el exterior que rompió la defensa inglesa. El charrúa cruzó el disparo con precisión quirúrgica para firmar el 2-0. El Manchester City ya estaba grogui.

El equipo de Guardiola no encontraba su identidad habitual. Ni la circulación rápida, ni la presión coordinada, ni la amenaza constante de Erling Haaland. Lamentable partido del noruego, que se achicó en el Bernabéu. Porque enfrente había un Real Madrid que olía la sangre. Y su capitán, Valverde, estaba desatado. En el minuto 42 llegó la obra culminante. Una buena combinación entre Thiago Pitarch y Brahim terminó con un delicado pase picado del malagueño al corazón del área. Fede apareció como un relámpago y definió con sangre fría para completar su triplete.

3-0 al descanso. El Bernabéu se levantó para aplaudir al uruguayo, que se convertía en el segundo centrocampista de la historia del club —tras Pirri— en marcar un hat-trick en la Copa de Europa. Una noche para el recuerdo.

Arbeloa gana la partida a Guardiola

El partido tenía también otro protagonista silencioso: Álvaro Arbeloa. El técnico blanco, cuestionado en las últimas semanas por varios tropiezos, planteó un encuentro muy inteligente, reforzando el centro del campo y explotando las transiciones rápidas.

Guardiola, en cambio, apostó por un sistema más ofensivo con varios atacantes y pagó caro el desorden. Con tres goles en contra, el técnico catalán rectificó tras el descanso introduciendo a Tijjani Reijnders para reforzar la medular. Pero el daño ya estaba hecho. El Madrid seguía cómodo, esperando su momento para volver a salir al contragolpe.

La segunda mitad dejó otra escena clave. Arda Güler dibujó un pase largo magnífico que dejó a Vinícius solo ante Donnarumma. El portero italiano derribó al brasileño dentro del área y el árbitro señaló penalti. El propio Vini tomó la responsabilidad. El Bernabéu se preparaba para el 4-0, pero Donnarumma adivinó el lanzamiento —horrible, por cierto— y detuvo el disparo.

El brasileño, cabizbajo, pidió perdón a la grada, que respondió con aplausos. Fue el único lunar de una noche prácticamente perfecta para los blancos.

Courtois vuelve a ser clave

El City, pese a su pobre actuación, tuvo una ocasión clarísima para haber acortado distancias y haber puesto vida a la eliminatoria. Un error de Pitarch en la salida dejó a Nico O’Reilly solo dentro del área, con todo a favor para marcar. Pero entonces apareció Courtois. El belga sacó una pierna milagrosa a bocajarro para evitar el gol inglés y conservar el 3-0. Una parada que valía casi tanto como un gol y que mantuvo intacta la ventaja blanca. Cómo no, Thibaut disfrazado otra vez de súper héroe. Casi nadie discute ya a estas alturas que es el mejor portero del mundo.

El tramo final transcurrió con menos intensidad. El Madrid controló el partido con oficio, mientras el City intentaba recomponerse sin demasiada convicción. Vinícius probó un par de disparos lejanos para animar a la grada, pero el marcador ya no se movió, mientras Haaland se iba sustituido con la cabeza gacha. El pitido final desató una ovación cerrada en Chamartín. La afición blanca sabía que habían presenciado una de esas noches que alimentan la mística europea del club.

El 3-0 deja al Real Madrid con pie y medio en los cuartos de final antes de viajar a Mánchester. Y la historia también juega a su favor: nunca le han remontado tres goles de ventaja en una eliminatoria europea. Pero más allá de estadísticas o precedentes, la noche ya tiene nombre propio: Fede Valverde. El halcón que voló sobre el Bernabéu para firmar uno de los capítulos más brillantes de su carrera… y para recordarle al Manchester City que, cuando llega la Champions, el Real Madrid la gran mayoría de las veces se crece.



Ficha técnica

Real Madrid, 3: Courtois, Trent (Carvajal, m.83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, m.46); Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago (Manuel Ángel, m.76), Güler (Camavinga, m.70); Brahim (Mastantuono, m.76) y Vinícius

Manchester City, 0: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, m.70), Savinho (Reijnders, m.46), Semenyo (Cherki, m.70), Doku y Haaland (Marmoush, m.82)

Goles: 1-0, m.20: Fede Valverde; 2-0, m.27: Fede Valverde; 3-0, m.42: Fede Valverde

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Mostró tarjeta amarilla a Donnarumma (m.56) y Ait-Nouri (m.82), del Manchester City

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 82.950 espectadores, entre ellos unos 1.500 seguidores del Manchester City