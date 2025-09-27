En directo, Atlético-Real Madrid: El líder quiere asaltar un Metropolitano que se le atraganta
Atlético y Real Madrid enfrentan necesidad y optimismo en el Metropolitano: los colchoneros, a 9 puntos de la cabeza después de solo seis jornadas.
Atlético de Madrid
Real Madrid
El Real Madrid presenta las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, pero estas no impedirán a Xabi Alonso colocar su once de gala hasta el momento. Así, Güler acompañará a Fede Valverde y Tchouaméni, y Mastantuono, que marcó en el Ciutat, actuará en ataque junto a Vinícius y Mbappé, aunque Jude Bellingham está esperando su turno.
En el terreno puramente deportivo, Simeone tendrá las bajas de José María Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada, mientras Álex Baena vuelve y su presencia en el once es la gran incógnita. También regresa Alex Sorloth después de sanción. Las dudas, si Clément Lenglet entrará para desplazar a Hancko al lateral izquierdo y si Nico González o Conor Gallagher, con más poso defensivo, ocupan la cuarta plaza del centro del campo, mientras parece que Antoine Griezmann acompañará a Julián Álvarez.
Los de Simeone se agarran al factor Metropolitano. Y es que es en su feudo donde han celebrado las dos únicas victorias, hasta el momento, de la temporada. La primera, cómoda ante el Villarreal CF (2-0); y la segunda, la más reciente, frente a un competitivo Rayo Vallecano que vencía a falta de menos de 15 minutos para el final, hasta que llegó ese hat-trick de Julián Álvarez (3-2).
El papel del Metropolitano se antoja vital para el Atlético, teniendo en cuenta, además, que es una plaza que recientemente se le ha atragantado al Real Madrid. De hecho, los blancos solo han ganado en dos de los diez derbis disputados en el feudo rojiblanco, en los que ha recibido 13 tantos en contra.
Enfrente tendrán los colchoneros a un Real Madrid que es líder bastante sólido (de momento con pleno de 18 puntos de 18 posibles) y con menos dudas que no quiere sufrir el primer frenazo en un escenario que se le atraganta en los últimos años.
Los blancos llegan después de golear al Levante en el Ciudad de Valencia (1-4), con un doblete de Kylian Mbappé: el francés, pese a no estar fino el pasado martes, volvió a ser decisivo.
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan esta tarde en la séptima jornada de Liga, en un duelo al que los rojiblancos llegan con algo más de confianza tras la euforia final de la última remontada doméstica ante el Rayo Vallecano (3-2), aunque obligados a puntuar para no seguir cediendo terreno.
