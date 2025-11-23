En directo: locura en el Martínez Valero con 0-0 al descanso
El Real Madrid afronta el primero de los cuatro encuentros que disputa seguidos a domicilio este mes.
Los de Xabi Alonso buscan una nueva victoria liguera que les distancie del FC Barcelona y ponga tierra de por medio.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida volvemos! ¡Hasta ahora mismo!
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE. Ocasiones para ambos equipos durante la primera parte, ha empezado algo tranquilo el partido pero poco a poco han ido metiendo intensidad los jugadores de ambos conjuntos.... Durante prácticamente todo el encuentro han tenido mucha intensidad y ocasiones en ambas porterías que han necesitado la intervención de los porteros. Sin embargo, 0-0 en el marcador del Martínez Valero por el momento.
PATADA DE DANI CEBALLOS A HÉCTOR FORT. Peligrosísima y durísima... finalmente el árbitro tan solo pita falta.
Nueva ocasión del Real Madrid que en una laaaarga jugada se acerca peligrosamente a la portería de Iñaki Peña pero sin remate claro.
Dooooble ocasión del Elche. Está poniéndose las pilas en estos últimos minutos el equipo de Eder Sarabia pero se encuentran siempre con el belga del Real Madrid.
Así ha sido el paradón de Courtois al tiro de Rafa Mir...
Aquí estuvo el 1-0 de @RafaMir33 🥲#LALIGAHighlights #ElcheRealMadrid https://t.co/R1wPTxjB07 pic.twitter.com/cI0NlYtpeC— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 23, 2025
CÓRNER A FAVOR DEL MADRID.
PARADÓN DE IÑAKI PEÑA. Trent puso un caramelo a Mbappé, que remató de primeras con todo a favor, pero el guardameta sacó un pie salvador.
Mbappé se presenta soooooolo en la portería de Iñaki Peña en una acción individual. Pero el portero del Elche está muy atento para parar al francés.
FALTA A FAVOR DEL ELCHE. Rafa Mir golpea la pelota directamente a las manos de Courtois... Lo intentó desde lejos el español.
¡¡Se libra el Madrid!! El despeje de Huijsen dejó solo a André Silva, que buscó el pase de la muerte hacia Rafa Mir, pero se le quedó atrás y cortó el propio central madridista.
DISPARAZO DE ARDA GÜLER! Parecía que era una jugada sin peligro pero el turco se saca un tiro desde lejos y que sorprende a todos.... Se va muy muy cerca del larguero del Elche.
Falta de Bellingham sobre Diang.
Córner para el Elche.
Asencio remata el córner elevándose por encima de todos pero no consigue portería... Buena oportunidad para los de Xabi Alonso.
CORNER para el Real Madrid!
THIBU COURTOIS! Evita el belga el primer gol de partido.... remate de Rafa Mir que no consigue ver puerta. Carreras se hizo un lío estando de espaldas cerca de su área y Rafa Mir se quedó solo tras el robo. Intentó rematar de primeras y Courtois la sacó con el pie.
Tres años hacía que el Real Madrid no pisaba el Martínez Valero y eso se nota en el ambiente....
No es un día cualquiera en el Martínez Valero. ⚽️💚@elchecf #LALIGAEASPORTS#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/zYnEDXNKtu— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 23, 2025
Falta de Héctor Font sobre Álvaro Carreras.
Buena jugada de Valera por el costado derecho de la portería madridista, se la juega él solo y finalmente el centro no encuentra remate a puerta...
PRIMERA FALTA DEL ENCUENTRO. Falta de Víctor Chust sobre Rodrygo.
MBAPPÉ! El delantero francés la pega casi sin pensar tras un centro de Asencio y el disparo se marcha a la derecha de la portería... Primera clara del partido.
Complicaciones en el área del Elche. Álvaro Núñez mantuvo el balón ante la presión de Fran García con una conducción sobre la línea de fondo de su área.
Jugada laaarga de los de Eder Sarabia que termina con el balón cerquita de la portería de Courtois. Aprieta el Elche.
Primer saque de esquina del encuentro, a favor del Elche. Jugada ensayada que termina en falta a favor del Madrid por una falta en su campo sobre Mbappé.
Primer intento del Real Madrid sobre Iñaki Peña... disparo de Rodrygo que termina por encima de la portería. Jugada que empieza de un fallo del Elche.
Antes del saque inicial hemos vivido un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y por el mítico jugador del Elche Lezcano.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL REAL MADRID!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. Vibra el estadio con el himno del Elche mientras reciben a los 22 futbolistas de esta noche.
Quedan solo 10 minutos para que arranque el encuentro y el Martínez Valero ya ruje con ganas de fútbol...
¡A CALENTAR!@adidasfootball ⚡ pic.twitter.com/9atznYVnuN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025
El Elche CF ha querido mostrar a sus seguidores en X como luce el Martínez Valero para la ocasión… espectacular!
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨. 𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐡𝐨𝐠𝐚𝐫. 🏟️💚#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/Npe2enchks— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 23, 2025
Partido clave para el futuro de Xabi Alonso… De hecho, el Real Madrid está obligado a ganar en Elche. El empate no sirve y una derrota supondría un golpe muy duro. No provocaría un despido inmediato del entrenador tolosarra, pero sí complicaría aún más la situación de Xabi Alonso, sobre todo por lo que viene a continuación. Recordemos que el calendario posterior es especialmente exigente: Olympiacos en El Pireo, Montilivi y San Mamés.
Sumado al comentario anterior, algo que puede truncar la noche de los de Xabi Alonso es que han estado 180 minutos sin marcar… Es decir, el Real Madrid lleva dos encuentros completos sin ver portería, veremos si pueden romper esta racha negativa ante el Elche.
El dato es muy llamativo porque, si miramos las estadísticas veremos que el Real Madrid no experimentaba más de 180 minutos sin marcar desde mayo de 2023. En aquel entonces, primero perdió 4-0 contra el Manchester City y luego sufrió una derrota por 1-0 en Valencia.
Recordemos también que el Elche pondrá a prueba su imbatibilidad como local esta temporada ante el líder de LaLiga. Los franjiverdes no han visto la derrota en casa todavía, aunque el Real Madrid ganó claramente el último encuentro en Elche hace casi dos años con un marcador de 3-0. Sin embargo, las estadísticas confirman la dificultad de la tarea que se avecina: de los 24 partidos de Liga disputados hasta el momento en el Estadio Manuel Martínez Valero, el Real Madrid sólo ha ganado once, mientras que el Elche ha ganado seis partidos y se han repartido los puntos en siete ocasiones.
A poco menos de una hora para que comience el encuentro en Elche os podemos contar también que el árbitro del encuentro será Francisco José Hernández Maeso. Hernández Maeso estará apoyado desde el VAR por Mario Melero con Juan Luis Pulido como AVAR. En el campo será asistido por Iván Massó y Abraham Pérez. Juan Antonio Campos actuará como cuarto árbitro.
Una vez que tenemos los 22 que estarán sobre el terreno de juego podemos echar la vista atrás unos años.... En un emotivo tuit, el Elche recuerda una de sus victorias ante el conjunto blanco allá por 1969, victoria que quitó el récord de imbatibilidad del Real Madrid esa temporada...
💭 ¿Sabías que...
La victoria del Elche CF ante el @realmadrid el 6 de abril de 1969 privó a los blancos de terminar la temporada 1968/69 imbatidos tras 27 jornadas? 👊
Los hombres de Roque Máspoli vencieron con un gol de Curro 🔥💚#ElcheRealMadrid pic.twitter.com/dvOgQTf76t— Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 23, 2025
Por su parte, Eder Sarabia saca la artillería pesada en casa... El Elche jugará con: Iñaki Peña, H. Fort, Affengruber, Víctor Chust, Á. Núñez, M. Aguado, Germán V., Febas, Diang, Rafa Mir y André da Silva.
La suplencia del jugador brasileño supone romper una racha de cuatro titularidades consecutivas para Vinicius Jr. Recordemos que, tras la discusión por su sustitución en El Clásico, se rumoreó que había mala relación entre el técnico y el jugador... Ahora en Elche rompe su racha de titularidades después de que fuera titular ante el Barça, ante el Liverpool, el Valencia y el Rayo Vallecano. De estos cuatro encuentros fue cambiado ante el Barça y el Valencia, pero completó ambos partidos ante el Liverpool y el Rayo Vallecano.
Ya conocemos la alineación con la que Xabi Alonso se presenta en el Martínez Valero, se queda fuera Vinicius Jr...El Real Madrid sale de inicio con: Courtois, Trent, Asencio, Huijsen, Á. Carreras, Fran García, Arda Güler, D. Ceballos, Bellingham, Rodrygo y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025
🆚 @elchecf
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/tcYQQzNQuY
El encuentro de esta noche en el Martínez Valero será el primero de los cuatro encuentros consecutivos que el Real Madrid jugará a domicilio. En apenas tres días, nuestro equipo visitará Atenas para enfrentarse al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions. Luego, tocará viajar a Girona y a Bilbao para disputar dos nuevos encuentros de Liga.
Recordemos que para este partido, Xabi Alonso no podrá contar con Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militão, Tchouameni y Mastantuono. Todo parece indicar que será Fede Valverde el que ocupe el costado para reforzar el centro del campo mientras será Trent Alexander-Arnold quien ocupe el lateral de la banda.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 22, 2025
🆚 @elchecf pic.twitter.com/rqohxxDp0a
La estadística va en favor del Real Madrid ya que muestra una clara superioridad blanca en los enfrentamientos directos: Elche no ha logrado ganar en sus últimos choques contra el Madrid y, en su propio estadio, los merengues han sumado varias victorias.
Como el propio conjunto franjiverde escribe en su página web… Este encuentro representa una gran oportunidad para el equipo de Eder Sarabia. Esto es porque, tras algunas jornadas sin conseguir el triunfo, el Elche quiere reencontrarse con su mejor versión y demostrar que puede plantar cara contra cualquiera.
Este es el primer encuentro de ambos equipos tras el parón de selecciones y ya llevamos 13 de la competición nacional… El Real Madrid parte como favorito ya que es el líder de LaLiga con 31 puntos mientras que el conjunto local es ahora mismo 13º con tan solo 15 puntos.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la 13º jornada de LaLiga EA Sports que enfrentará al Elche y al Real Madrid en el estadio Martínez Valero. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
