Courtois, Militao, Rüdiger, Fran García y Bellingham vuelven al once
El Real Madrid busca recuperar el liderato en Montilivi. Los blancos, obligados a sumar los 3 puntos tras la victoria ayer del Barça ante el Alavés.
Girona
Real Madrid
¡TAMBIÉN EL ONCE DEL GIRONA!
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaRealMadrid
Gazzaniga; Álex Moreno, Vitor Reis, Arnau, Hugo Rincón; Witsel, Iván Martín, Ounahi; Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.
¡YA TENEMOS EL ONCE DE XABI ALONSO EN MONTILIVI!
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @GironaFC
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/mMB22dpkuy
Cristian Portu y Van de Beek no están disponibles, mientras que Daley Blind, Thomas Lemar y David López son duda. Además, Alejandro Francés parece haber dejado atrás su esguince de tobillo.
Por su parte, el Girona de Míchel Sánchez necesita dar un golpe en la mesa en casa para abandonar los puestos de descenso. Ahora mismo tiene 11 puntos, aunque encadena dos encuentros sin perder, después de vencer al Alavés (1-0) y sacar un buen punto en La Cartuja frente al Betis (1-1).
Xabi Alonso no podrá contar con Raúl Asencio en Gerona. El canterano no ha superado el proceso gripal que arrastra y no viaja junto al resto del equipo para el partido de esta noche.
La baja del canterano se une a las de Huijsen, Carvajal y Alaba, lo que deja en cuadro la defensa del Madrid.
Además, los blancos llegan reforzados por su triunfo de Champions en Atenas con el póker de un letal Kylian Mbappé, aunque las dudas defensivas siguen presentes y enfrente tendrán a un adversario que sigue en descenso con la irregularidad como gran enemigo.
El Real Madrid visita Montilivi con la intención de recuperar el liderato, tras la victoria ayer del Barcelona frente al Alavés (3-1): ahora mismo los culés tienen dos puntos más que el conjunto de Xabi Alonso (34 por 32).
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde Montilivi, Girona-Real Madrid.
Con el arbitraje del vasco Ricardo De Burgos Bengoechea.
Girona
- Paulo Gazzaniga
- Arnau Martínez
- Hugo Rincón
- Vitor Reis
- Álex Moreno
- Azzedine Ounahi
- Axel Witsel
- Iván Martín
- Viktor Tsygankov
- Vladyslav Vanat
- Bryan Gil
- Suplentes: Aleksandar Andreev, Dominik Livaković, Alejandro Francés, Gibert Jordana, Yáser Asprilla, Lancinet Kourouma, Papa Dame Ba, Abel Ruíz y Joel Roca
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Éder Militão
- Antonio Rüdiger
- Fran García
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Arda Güler
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Álvaro Carreras, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Franco Mastantuono, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García