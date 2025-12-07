Se lesiona Militao y el Celta sorprende
Real Madrid
Celta
Williot(min. 52)
El Real Madrid sigue persiguiendo la Liga y no puede permitirse un tropiezo ante el Celta en el Bernabéu.
El partido se está complicando y mucho para el equipo de Xabi Alonso. 0-1 y el Celta con uno más.
¡EXPULSADO FRAN GARCÍA POR DOBLE AMARILLA!
Amarilla Bellingham. Se queja y mucho el inglés que además tiene un corte en la ceja tras un codazo de Borja Iglesias.
Otra vez recibió en ventaja Williot pero disparó raso. El Madrid se la está jugando mucho.
El Real Madrid intenta superar el gol de Williot aunque lo hace con timidez. El Bernabéu no está nada contento.
Entró Rodrygo por Asencio. La jugada del gol es de mirar, no de defender. No pararon al Celta y Williot remató solo con maestría.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTA, GOOOOOOOOOOL DE WILLIOT DE TACÓN!
Ojo al choque que se vuelve loco con ida y vuelta. La tuvo primero el Madrid pero controló mal Vinícius y ahora Asencio sacó el pase de la muerte de Bryan Zaragoza.
Mejora el Madrid en velocidad, pero no en verticalidad. El mejor, Arda. Fede le sigue.
¡DISPARO POTENTE DE FEDE VALVERDE QUE DETIENE RADU! La reventó el uruguayo aunque demasiado centrada.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN MADRID!
Primera parte muy gris del Real Madrid como viene siendo habitual. Nada de claridad y poco bagaje ofensivo. A los golpes, el Celta las ha tenido igual o más claras. Mucho que mejorar para Xabi Alonso.
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE CON EMPATE A CERO!
¡OCASIÓN DE VINÍCIUS ANTE RADU! La intentó cruzar y la sacó el portero con la mano izquierda.
¡CUATRO MINUTOS DE AÑADIDO!
Más problemas para el Celta con las caídas. Ahora Durán en el suelo.
¡LA QUE HA TENIDO EL CELTA CON OTRO MANO A MANO DE DURÁN CON COURTOIS! La sacó el belga, pero ojo al Celta que perdona.
Pita el Bernabéu lo que considera pérdidas de tiempo de Radu.
¡LA TUVO EL REAL MADRID, LA TIRA FUERA ARDA TRAS JUGADÓN DE VINÍCIUS!
El Bernabéu empieza a desesperarse. Suenan pitos.
Le ha sentado mal al Real Madrid la lesión de Militao. El control es ahora para el Celta.
Entra Rudiger.
Se va ayudado por los médicos Militao. Tiene mala pinta. Parece una rotura importante. Rudiger va a salir.
Lesión de Militao. Se ha roto. Por intentar frenar un mano a mano de Durán, rotura del brasileño.
Ojo al Celta que está metiendo miedo con balones largos.
¡PARADÓN DE RADU A CABEZAZO DE MILITAO! Casi marca de córner el Real Madrid.
¡RADU EVITA EL GOL DE ARDA! Casi sin ángulo pero cuenta como un tiro, el turco apuró línea de fondo y sacó un córner.
Toca y toca el Celta ahora recuperando sensaciones. Partido que cambia de dueño cada poco tiempo
¡CASI LA LÍA ASENCIO CON UN RESBALÓN! Algo pasa con el césped porque ya son varias caídas. Bryan Zaragoza le pasó mal la bola a Iglesias, pero era un dos para dos.
Diez minutos y el Madrid controla pero no genera.
¡LA TUVO EL CELTA CON DURÁN PERO SE LE ACABÓ ECHANDO LA DEFENSA ENCIMA!
Son Mbappé y Vinícius los que más lo están intentando en el inicio.
Lo intenta Mbappé por banda, pero el Celta se defiende bien. Eso sí, el balón es para el Madrid
Primeros compases para el Rea Madrid. El Celta espera.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
ONCE DEL CELTA:
Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
ONCE DEL REAL MADRID
Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.
Los blancos no puede tropezar ante los gallegos si no quieren que el Barcelona coja distancia en la Liga.
¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU Y AL DUELO ENTRE REAL MADRID Y CELTA!
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Raúl Asencio
- Éder Militão
- Álvaro Carreras
- Fran García
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Jude Bellingham
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Antonio Rüdiger, Joan Martínez, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García
Celta
- Ionuț Radu
- Javi Rodríguez
- Carl Starfelt
- Marcos Alonso
- Sergio Carreira
- Miguel Román
- Ilaix Moriba
- Óscar Mingueza
- Pablo Durán
- Bryan Zaragoza
- Borja Iglesias
- Suplentes: Iván Villar, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javier Rueda, Damián Rodríguez, Jones El-Abdellaoui, Fran Beltrán, Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Ferran Jutglà e Iago Aspas