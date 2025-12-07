Menú

Liga

LALIGA

Se lesiona Militao y el Celta sorprende

Real Madrid

0
1

Celta

Williot(min. 52)

El Real Madrid sigue persiguiendo la Liga y no puede permitirse un tropiezo ante el Celta en el Bernabéu.
Militao lesionado. | EFE

El Real Madrid sigue persiguiendo la Liga y no puede permitirse un tropiezo ante el Celta en el Bernabéu.

Minuto 65

El partido se está complicando y mucho para el equipo de Xabi Alonso. 0-1 y el Celta con uno más.

Segunda amarilla Minuto 65

¡EXPULSADO FRAN GARCÍA POR DOBLE AMARILLA!
Minuto 62

Amarilla Bellingham. Se queja y mucho el inglés que además tiene un corte en la ceja tras un codazo de Borja Iglesias.

Minuto 60

Otra vez recibió en ventaja Williot pero disparó raso. El Madrid se la está jugando mucho.

Minuto 58

El Real Madrid intenta superar el gol de Williot aunque lo hace con timidez. El Bernabéu no está nada contento.

Minuto 54

Entró Rodrygo por Asencio. La jugada del gol es de mirar, no de defender. No pararon al Celta y Williot remató solo con maestría.
Gol Minuto 53

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CELTA, GOOOOOOOOOOL DE WILLIOT DE TACÓN!

Minuto 52

Ojo al choque que se vuelve loco con ida y vuelta. La tuvo primero el Madrid pero controló mal Vinícius y ahora Asencio sacó el pase de la muerte de Bryan Zaragoza.

Minuto 50

Mejora el Madrid en velocidad, pero no en verticalidad. El mejor, Arda. Fede le sigue.

Oportunidad Minuto 47

¡DISPARO POTENTE DE FEDE VALVERDE QUE DETIENE RADU! La reventó el uruguayo aunque demasiado centrada.

Comienzo o final Minuto 45

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN MADRID!
DESCANSO

Primera parte muy gris del Real Madrid como viene siendo habitual. Nada de claridad y poco bagaje ofensivo. A los golpes, el Celta las ha tenido igual o más claras. Mucho que mejorar para Xabi Alonso.

Comienzo o final Minuto 49

¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE CON EMPATE A CERO!
Oportunidad Minuto 47

¡OCASIÓN DE VINÍCIUS ANTE RADU! La intentó cruzar y la sacó el portero con la mano izquierda.

Minuto 45

¡CUATRO MINUTOS DE AÑADIDO!
Minuto 44

Más problemas para el Celta con las caídas. Ahora Durán en el suelo.

Oportunidad Minuto 41

¡LA QUE HA TENIDO EL CELTA CON OTRO MANO A MANO DE DURÁN CON COURTOIS! La sacó el belga, pero ojo al Celta que perdona.

Minuto 41

Pita el Bernabéu lo que considera pérdidas de tiempo de Radu.

Oportunidad Minuto 38

¡LA TUVO EL REAL MADRID, LA TIRA FUERA ARDA TRAS JUGADÓN DE VINÍCIUS!
Minuto 33

El Bernabéu empieza a desesperarse. Suenan pitos.

Minuto 27

Le ha sentado mal al Real Madrid la lesión de Militao. El control es ahora para el Celta.

Cambio Minuto 23

Entra Rudiger.

Minuto 23

Se va ayudado por los médicos Militao. Tiene mala pinta. Parece una rotura importante. Rudiger va a salir.

Lesión Minuto 22

Lesión de Militao. Se ha roto. Por intentar frenar un mano a mano de Durán, rotura del brasileño.

Minuto 20

Ojo al Celta que está metiendo miedo con balones largos.

Oportunidad Minuto 17

¡PARADÓN DE RADU A CABEZAZO DE MILITAO! Casi marca de córner el Real Madrid.

Oportunidad Minuto 16

¡RADU EVITA EL GOL DE ARDA! Casi sin ángulo pero cuenta como un tiro, el turco apuró línea de fondo y sacó un córner.

Minuto 15

Toca y toca el Celta ahora recuperando sensaciones. Partido que cambia de dueño cada poco tiempo
Minuto 12

¡CASI LA LÍA ASENCIO CON UN RESBALÓN! Algo pasa con el césped porque ya son varias caídas. Bryan Zaragoza le pasó mal la bola a Iglesias, pero era un dos para dos.

Minuto 10

Diez minutos y el Madrid controla pero no genera.

Minuto

¡LA TUVO EL CELTA CON DURÁN PERO SE LE ACABÓ ECHANDO LA DEFENSA ENCIMA!
Minuto 7

Son Mbappé y Vinícius los que más lo están intentando en el inicio.

Minuto 5

Lo intenta Mbappé por banda, pero el Celta se defiende bien. Eso sí, el balón es para el Madrid

Minuto 3

Primeros compases para el Rea Madrid. El Celta espera.

Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO!
PREVIA

ONCE DEL CELTA:

Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira: Pablo Durán, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
PREVIA

ONCE DEL REAL MADRID

Courtois; Asencio, Militao, Carreras, Fran García; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Valverde, Vinicius y Mbappé.
PREVIA

Los blancos no puede tropezar ante los gallegos si no quieren que el Barcelona coja distancia en la Liga.

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU Y AL DUELO ENTRE REAL MADRID Y CELTA!

Temas

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Raúl Asencio
  • Éder Militão
  • Álvaro Carreras
  • Fran García
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Arda Güler
  • Jude Bellingham
  • Vinícius Júnior
  • Kylian Mbappé
  • Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Antonio Rüdiger, Joan Martínez, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García

Celta

  • Ionuț Radu
  • Javi Rodríguez
  • Carl Starfelt
  • Marcos Alonso
  • Sergio Carreira
  • Miguel Román
  • Ilaix Moriba
  • Óscar Mingueza
  • Pablo Durán
  • Bryan Zaragoza
  • Borja Iglesias
  • Suplentes: Iván Villar, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Javier Rueda, Damián Rodríguez, Jones El-Abdellaoui, Fran Beltrán, Hugo Álvarez, Williot Swedberg, Ferran Jutglà e Iago Aspas

En Deportes