Hat trick de Gonzalo
Real Madrid
Betis
Gonzalo (min. 20)
Gonzalo (min. 50)
Asencio (min. 56)
Gonzalo (min. 50)
Fran García (min. 93)
Cucho (min. 66)
El Real Madrid se la juega y Xabi Alonso aún más. La Liga pasa por ganar a un Betis que busca Europa. El Barcelona no falló ni el Villarreal tampoco.
¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU Y AL PARTIDAZO ENTRE REAL MADRID Y BETIS!
ONCE DEL REAL MADRID:
Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
ONCE DEL BETIS:
Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.
¡ARRANCA EL PARTIDO EN MADRID!
¡ZAMBOMBAZO DE FEDE VALVERDE COMO PRIMER AVISO! Desde fuera del área y cerca del palo izquierdo.
¡PIDE PENALTI VINÍCIUS, PERO EL ÁRBITRO DICE QUE SE HA TIRADO!
No parece penalti. Nada de nada dice el árbitro.
Falta en ataque de Camavinga que tuvo opción de tiro dentro del área. El Madrid se acerca al gol.
Sigue percutiendo el Real Madrid ante un Betis que no encuentra la manera de tener el balón.
¡PARADÓN DE ALVARO VALLES A CARRERAS! Estaba en fuera de juego, pero parada muy buena del ex de Las Palmas.
¡TIRO DE RODRYGO QUE SACA A CÓRNER VALLES! Otro más.
Amarilla para Ángel Ortiz por falta sobre Vinícius.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOL DE GONZALO!
Sacó la falta el Madrid y Gonzalo solo en el segundo palo marca a contrapié. Lo merecía el Madrid.
Merecido 1-0 del Real Madrid ante un Betis que ha salido a verlas venir. Dominado durante 20 minutos y sin reacción. El gol era lo merecido.
Tiro de Deossa desde su casa que no ve portería. Ahora parece buscar el gol el Betis.
Vinícius está haciendo daño por la izquierda. Ahora autopase contra Bartra.
De los peores partidos del Betis este año. El Real Madrid, muy cómodo y con ganas de más.
Pasada la media hora y el Madrid sigue mandando. Eso sí, ha bajado un poco la intensidad.
¡DISPARO FUERA DE DEOSSA! Se acerca el Betis aunque tímidamente.
Pidió penalti Bartra pero no hubo nada de nada. Se tiró claramente.
Problemas para Tchouameni. Se queja de la rodilla izquierda.
Parece que puede seguir Tchouameni, pero es Carreras ahora el que se duele de un balonazo en el estómago.
Balón a las nubes del Betis. No acierta el equipo de Pellegrini.
¡LA QUE HA TENIDO EL BETIS CON FEDE QUITÁNDOLE EL GOL A RUIBAL! Es la mejor del Betis en toda la primera parte. Dos de añadido además.
¡DESCANSO EN MADRID!
Merecido triunfo de momento del Real Madrid que hizo mejor primera parte que el Betis. Gonzalo abrió el tanteo con un buen gol de cabeza en el minuto 20. De más a menos el Madrid. De muy mal a regular del Betis.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Entraron al descanso Bellerín y Lo Celso. Salen Deossa y Ángel Ortiz en el Betis.
¡LA TUVO EL BETIS CON EL CUCHO PERO SE LÍO DENTRO DEL ÁREA! Logró ganar el duelo físico con los centrales y se giró mal en el último momento.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GONZALO, DOBLETE DEL REAL MADRID!
Golazo de 9 de Gonzalo con control con el pecho y volea a la red del canterano blanco. Menudo golazo del hoy recambio de Mbappé.
El Madrid está siendo efectivo. Dos de Gonzalo, dos goles. Sin brillo, pero eficaz. Ahora amarilla para Vinícius.
La verdad es que el Betis está firmando un partido rematadamente malo. Es inoperante.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOL DE ASENCIO DE CABEZA EN UN CÓRNER!
Solo remató Asencio y el Madrid se puede hinchar hoy ante el Betis.
¡AL PALO LO CELSO! Falta botada desde la derecha, no la toca nadie y el esférico se estampa contra el poste derecho de Courtois.
¡PARADA DE COURTOIS Y DESPUÉS PARADA DE VALLÉS! El partido se rompe y hay ida y vuelta.
¡GOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOOOL DEL CUCHO!
Se relajó el Madrid, falló Asencio y el Cucho pone el 3-1. Regateó a Courtois, le tuvo que sentar otra vez y fusilar.
Riquelme y Altimira entran en el Betis
¡TUVO EL SEGUNDO EL BETIS PERO LO SACÓ COURTOIS, OJO AL PARTIDO!
Otra del Betis con Antony. A las manos de Courtois. Se enfada Rudiger con su equipo. Nadie baja.
¡CABEZAZO DE TCHOUAMENI A LAS MANOS DEL PORTERO!
¡RIQUEEEEEEELME SE TOPA CON EL PALO TRAS UN BUEN DISPARO DESDE DENTRO DEL ÁREA! Ojo al Betis.
Se marchan Vinícius y Rodrygo. Pitos para el 7. De nuevo. Entran Mastantuono y Guler.
Se reactiva el Madrid con los cambios. Necesitaba gente que refrescase y que bajase a defender.
Se va tocado Tchouameni. Entra Ceballos.
¡HAAAAAAAAAAAAT TRICK DE GONZALO, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
Gran gol de Gonzalo de tacón a pase de Guler. Tarde perfecta para él. Increíble.
Doble cambio en el Betis. Se va Antony, horrible hoy, y entra el canterano Pablo.
Se va Gonzalo. Ovación de lujo para él. El Bernabéu en pie. Entran Fran García y Mendy. También se va Rudiger.
Se añaden 3 minutos.
¡LA TUVOOOOOOO FEDE VALVERDE PERO PARÓ VALLÉS!
¡MANITAAAAAAAAAAA DEL BETIS, GOOOOOOOOOL DE FRAN GARCÍA!
¡FINAAAAAAAAL DEL PARTIDO CON PALIZA DEL MADRID AL BETIS!
Lo mejor del partido sin duda el hat trick de Gonzalo. El canterano brillando como el que más siendo recambio de Mbappé. El Betis, horrible. Ni con 3-1 y un palo metió el susto el cuerpo al Madrid. Fran García y Asencio redondearon la tarde del Madrid.
Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Muy pronto la Supercopa de España. Un abrazo y la crónica la tendrán en unos minutos.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Rodrygo
- Eduardo Camavinga
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Gonzalo García
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Fran García, David Alaba, Arda Güler, Dani Ceballos, David Jiménez, Franco Mastantuono y Thiago Pitarch
Betis
- Álvaro Valles
- Angel Ortiz
- Marc Bartra
- Natan
- Ricardo Rodríguez
- Nelson Deossa
- Pablo Fornals
- Marc Roca
- Antony
- Cucho Hernández
- Aitor Ruibal
- Suplentes: Adrián, Pau López, Héctor Bellerín, Valentín Gómez, Junior Firpo, Diego Llorente, Sergi Altimira, Pablo García, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso y Chimy Ávila