Hat trick de Gonzalo

Real Madrid

5
1

Betis

Gonzalo (min. 20)
Gonzalo (min. 50)
Asencio (min. 56)
Gonzalo (min. 50)
Fran García (min. 93)

Cucho (min. 66)

El Real Madrid se la juega y Xabi Alonso aún más. La Liga pasa por ganar a un Betis que busca Europa. El Barcelona no falló ni el Villarreal tampoco.
¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU Y AL PARTIDAZO ENTRE REAL MADRID Y BETIS!
ONCE DEL REAL MADRID:

Courtois; Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.
ONCE DEL BETIS:

Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony, Fornals, Ruibal; Cucho Hernández.
Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO EN MADRID!
Oportunidad Minuto 3

¡ZAMBOMBAZO DE FEDE VALVERDE COMO PRIMER AVISO! Desde fuera del área y cerca del palo izquierdo.

Minuto 5

¡PIDE PENALTI VINÍCIUS, PERO EL ÁRBITRO DICE QUE SE HA TIRADO!
Minuto 6

No parece penalti. Nada de nada dice el árbitro.

Minuto 8

Falta en ataque de Camavinga que tuvo opción de tiro dentro del área. El Madrid se acerca al gol.

Minuto 11

Sigue percutiendo el Real Madrid ante un Betis que no encuentra la manera de tener el balón.

Oportunidad Minuto 15

¡PARADÓN DE ALVARO VALLES A CARRERAS! Estaba en fuera de juego, pero parada muy buena del ex de Las Palmas.

Oportunidad Minuto 17

¡TIRO DE RODRYGO QUE SACA A CÓRNER VALLES! Otro más.

Tarjeta amarilla Minuto 19

Amarilla para Ángel Ortiz por falta sobre Vinícius.

Gol Minuto 20

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOL DE GONZALO!
Minuto 20

Sacó la falta el Madrid y Gonzalo solo en el segundo palo marca a contrapié. Lo merecía el Madrid.

Minuto 22

Merecido 1-0 del Real Madrid ante un Betis que ha salido a verlas venir. Dominado durante 20 minutos y sin reacción. El gol era lo merecido.

Minuto 23

Tiro de Deossa desde su casa que no ve portería. Ahora parece buscar el gol el Betis.

Minuto 25

Vinícius está haciendo daño por la izquierda. Ahora autopase contra Bartra.

Minuto 28

De los peores partidos del Betis este año. El Real Madrid, muy cómodo y con ganas de más.

Minuto 31

Pasada la media hora y el Madrid sigue mandando. Eso sí, ha bajado un poco la intensidad.

Oportunidad Minuto 34

¡DISPARO FUERA DE DEOSSA! Se acerca el Betis aunque tímidamente.

Minuto 37

Pidió penalti Bartra pero no hubo nada de nada. Se tiró claramente.

Minuto 39

Problemas para Tchouameni. Se queja de la rodilla izquierda.

Minuto 41

Parece que puede seguir Tchouameni, pero es Carreras ahora el que se duele de un balonazo en el estómago.

Minuto 43

Balón a las nubes del Betis. No acierta el equipo de Pellegrini.
Oportunidad Minuto 46

¡LA QUE HA TENIDO EL BETIS CON FEDE QUITÁNDOLE EL GOL A RUIBAL! Es la mejor del Betis en toda la primera parte. Dos de añadido además.

Comienzo o final Minuto 47

¡DESCANSO EN MADRID!

DESCANSO

Merecido triunfo de momento del Real Madrid que hizo mejor primera parte que el Betis. Gonzalo abrió el tanteo con un buen gol de cabeza en el minuto 20. De más a menos el Madrid. De muy mal a regular del Betis.

Comienzo o final Minuto 45

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Cambio Minuto 47

Entraron al descanso Bellerín y Lo Celso. Salen Deossa y Ángel Ortiz en el Betis.

Oportunidad Minuto 49

¡LA TUVO EL BETIS CON EL CUCHO PERO SE LÍO DENTRO DEL ÁREA! Logró ganar el duelo físico con los centrales y se giró mal en el último momento.

Gol Minuto 50

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL GONZALO, DOBLETE DEL REAL MADRID!
Minuto 51

Golazo de 9 de Gonzalo con control con el pecho y volea a la red del canterano blanco. Menudo golazo del hoy recambio de Mbappé.

Tarjeta amarilla Minuto 53

El Madrid está siendo efectivo. Dos de Gonzalo, dos goles. Sin brillo, pero eficaz. Ahora amarilla para Vinícius.

Minuto 55

La verdad es que el Betis está firmando un partido rematadamente malo. Es inoperante.

Gol Minuto 56

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOL DE ASENCIO DE CABEZA EN UN CÓRNER!
Minuto 58

Solo remató Asencio y el Madrid se puede hinchar hoy ante el Betis.

Oportunidad Minuto 61

¡AL PALO LO CELSO! Falta botada desde la derecha, no la toca nadie y el esférico se estampa contra el poste derecho de Courtois.

Oportunidad Minuto 63

¡PARADA DE COURTOIS Y DESPUÉS PARADA DE VALLÉS! El partido se rompe y hay ida y vuelta.

Gol Minuto 65

¡GOOOOOOOOOOOL DEL BETIS, GOOOOOOOOOOOL DEL CUCHO!
Minuto 66

Se relajó el Madrid, falló Asencio y el Cucho pone el 3-1. Regateó a Courtois, le tuvo que sentar otra vez y fusilar.

Cambio Minuto 66

Riquelme y Altimira entran en el Betis
Oportunidad Minuto 68

¡TUVO EL SEGUNDO EL BETIS PERO LO SACÓ COURTOIS, OJO AL PARTIDO!
Minuto 70

Otra del Betis con Antony. A las manos de Courtois. Se enfada Rudiger con su equipo. Nadie baja.

Oportunidad Minuto 73

¡CABEZAZO DE TCHOUAMENI A LAS MANOS DEL PORTERO!
Oportunidad Minuto 75

¡RIQUEEEEEEELME SE TOPA CON EL PALO TRAS UN BUEN DISPARO DESDE DENTRO DEL ÁREA! Ojo al Betis.

Cambio Minuto 77

Se marchan Vinícius y Rodrygo. Pitos para el 7. De nuevo. Entran Mastantuono y Guler.

Minuto 80

Se reactiva el Madrid con los cambios. Necesitaba gente que refrescase y que bajase a defender.

Cambio Minuto 81

Se va tocado Tchouameni. Entra Ceballos.

Gol Minuto 83

¡HAAAAAAAAAAAAT TRICK DE GONZALO, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
Minuto 83

Gran gol de Gonzalo de tacón a pase de Guler. Tarde perfecta para él. Increíble.

Cambio Minuto 87

Doble cambio en el Betis. Se va Antony, horrible hoy, y entra el canterano Pablo.

Cambio Minuto 87

Se va Gonzalo. Ovación de lujo para él. El Bernabéu en pie. Entran Fran García y Mendy. También se va Rudiger.

Minuto 90

Se añaden 3 minutos.
Oportunidad Minuto 91

¡LA TUVOOOOOOO FEDE VALVERDE PERO PARÓ VALLÉS!
Gol Minuto 93

¡MANITAAAAAAAAAAA DEL BETIS, GOOOOOOOOOL DE FRAN GARCÍA!
Comienzo o final Minuto 94

¡FINAAAAAAAAL DEL PARTIDO CON PALIZA DEL MADRID AL BETIS!
FINAL

Lo mejor del partido sin duda el hat trick de Gonzalo. El canterano brillando como el que más siendo recambio de Mbappé. El Betis, horrible. Ni con 3-1 y un palo metió el susto el cuerpo al Madrid. Fran García y Asencio redondearon la tarde del Madrid.

FINAL

Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Muy pronto la Supercopa de España. Un abrazo y la crónica la tendrán en unos minutos.

Temas

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Antonio Rüdiger
  • Álvaro Carreras
  • Rodrygo
  • Eduardo Camavinga
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Gonzalo García
  • Vinícius Júnior
  • Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Daniel Carvajal, Ferland Mendy, Fran García, David Alaba, Arda Güler, Dani Ceballos, David Jiménez, Franco Mastantuono y Thiago Pitarch

Betis

  • Álvaro Valles
  • Angel Ortiz
  • Marc Bartra
  • Natan
  • Ricardo Rodríguez
  • Nelson Deossa
  • Pablo Fornals
  • Marc Roca
  • Antony
  • Cucho Hernández
  • Aitor Ruibal
  • Suplentes: Adrián, Pau López, Héctor Bellerín, Valentín Gómez, Junior Firpo, Diego Llorente, Sergi Altimira, Pablo García, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso y Chimy Ávila

