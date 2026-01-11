¡Ya hay onces iniciales!: Sorpresones en ambos equipos
Barcelona y Real Madrid se juegan en Arabia el primer título de la temporada.
Barcelona y Real Madrid disputan en Arabia Saudí la apasionante final de la Supercopa de España.
Un sorpresón también en el once de Flick. Vuelve, previsible, Lamine Yamal tras sus problemas estomacales pero también un Lewandowski al que Ferran le había ganado la partida en los últimos encuentros.
El Barcelona sale de cara con: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski.
No juega de salida Mabppé -previsible- pero lo que más sorprende es que Alonso deja en el banquillo a Gonzalo. Sale Xabi con Rodrygo y Vinicius en punta, con Arda Güler acompañando a Camavinga. Tchouaméni y Bellingham en la sala de máquinas -quiere músculo y muchos efectivos en la medular el técnico vasco para intentar minimizar la sala de máquinas azulgrana-.
Tampoco es de la partida Rüdiger. El central alemán, que estaba médicamente disponible para salir de inicio, es reemplazado por Huijsen.
Ojo que ya tenemos onces iniciales y hay varias sorpresas:
El Madrid sale de cara con: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Güler; Rodrygo y Vinicius.
En el Barcelona el nombre propio es de Joan García. El portero se ha convertido en una pieza clave para su equipo a pesar de que sigue siendo invisible para Luis de la Fuente, quien sigue negándose a convocarle para la Selección Española.
Uno de los nombres del partido en el Real Madrid es el Vinícius. El brasileño, que lleva 16 partidos sin marcar, se crece en los partidos grandes y hoy tiene una buena oportunidad de dar un puñetazo en la mesa.
La buena noticia para Hansi Flick es que Lamine Yamal que fue reservado de inicio y salió en la segunda parte en el duelo de semifinales ante el Athletic por problemas estomacales ya se encuentra totalmente recuperado.
En el Barcelona, las bajas para la gran final son las de Ter Stegen -negocia su salida-, Araujo -problemas de salud mental- y los lesionados Gavi y Christensen.
En cuanto a las novedades deportivas, el Real Madrid recibió varias buenas noticias en el último entrenamiento de este sábado. Kylian Mbappé se ejercitó con aparente normalidad con el resto del grupo y será Xabi Alonso junto al cuerpo médico el que decida si pone de inicio al galo o le reserva para la segunda parte.
El que estará de inicio seguro será Rüdiger. A pesar de las molestias en la rodilla que le impidieron terminar el duelo de semifinales frente al Atlético y de perderse el entrenamiento del sábado, los servicios médicos del Real Madrid han confirmado a Libertad Digital que estará disponible para formar dupla de salida en el centro de la zaga junto a Asencio -recuperado de las pequeñas molestias en los isquiotibiales que tuvo en el tramo final del duelo ante el equipo de Simeone y que hicieron a Xabi cambiarle por precaución-,
Otra buena noticia para Alonso es que Rodrygo, que terminó tocado por molestias musculares el duelo frente al Atlético, se entrenó con total normalidad y también será de la partida.
La mala nueva fue la de Ferland Mendy, quien no pudo acabar la sesión por culpa de molestias en uno de sus gemelos y apunta a baja para esta noche.
Los que no estarán seguro será Arnold, que apura su alta competitiva, Brahim -concentrado con Marruecos en la Copa África- y Militao -de baja hasta marzo por una rotura fibrilar en el bíceps femoral-.
A pesar de que por sensaciones el Barcelona podría parecer el gran favorito, el Madrid tiene talento más que suficiente para llevarse el partido. Además en el único precedente de esta temporada Alonso le ganó la partida a Flick en el duelo liguero del Bernabéu y por estilo -con la cantidad de espacios que deja a la espalda de su zaga el Barcelona- es un rival ideal para el juego y las características de este Real Madrid.
Xabi Alonso sigue generando muchas dudas en gran parte de la cúpula directiva del Real Madrid. Consideran que, aún faltando alguna pieza como el ansiado ‘5’, este equipo tiene plantel de sobra para jugar y competir mucho mejor.
Y es que aún no sabe o no es capaz de transmitir Xabi a qué quiere jugar su equipo. Intentó en los inicios implantar una presión adelantada que hace tiempo es historia. El Madrid no es capaz de gobernar los partidos y desequilibrar al rival a través de la posesión -le cuesta muchísimo generar ocasiones contra rivales en bloque bajo-, no tiene recursos –de inicio no juega un solo delantero capaz de atacar el área– para poder abrir defensas a través de los centros laterales, no hay automatismos trabajados en ataque -juego muy estático donde casi nadie tira un desmarque, no hay velocidad en la circulación ni en la asociación, por los costados no se aporta profundidad...-donde cada uno hace la guerra por su cuenta –llama la atención los poquísimos jugadores con los que carga el área–, la distancia entre líneas que fue lo primero que corrigió Alonso tras su llegada es cada vez mayor y la presión tras pérdida ya no tiene ni un ápice de la intensidad que se vio por momentos en este Madrid de Alonso.
Físicamente el equipo no está nivel, hay muchos jugadores lejos de su mejor nivel y con los cambios, cuando ha sido un entrenador muy intervencionista en lo que lleva de carrera, en el Madrid no está fino. Parece que los cambios vienen de serie marcados en rojo desde casa y sus fricciones con parte del vestuario durante el primer tercio de temporada tampoco le ayudan.
Por su parte el Real Madrid de Xabi Alonso ganó 2-1 al Atlético en un partido en el que los merengues se pusieron el mono de trabajo y cambiaron su propuesta habitual con el tempranero tanto de Fede Valverde dándole la iniciativa al conjunto rojiblanco, defendiendo en bloque bajo e intentando atacar a través del robo y las transiciones. Al menos había un plan claro cosa que no se ha visto en gran parte de la temporada de un equipo al que Alonso no le ha podido dar un ADN claro. Además no está siendo demasiado competitivo, ya que ni ataca ni defiende bien.
Ambos equipos a la gran final con sensaciones muy diferentes. El Barcelona está firmando el mejor tramo de la temporada sumando 9 triunfos consecutivos -no deja de ganar desde que el 25 de noviembre perdió en Stamford Bridge frente al Chelsea por 3-0-.
Los de Flick han ido recuperando efectivos -la vuelta de Raphinha ha sido clave- y se van acercando a su mejor versión de la temporada pasada.
El Barcelona se mete en la final tras golear 5-0 al Athletic en las semifinales.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final de la Supercopa de España que mide en el King Abdullah Sports City de Yeda (Arabia Saudí) al F.C. Barcelona y el Real Madrid.
