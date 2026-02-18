Sin sorpresas en el once de Simeone
El Atlético no quiere una noche de Brujas a domicilio: espera aparcar su irregularidad en el playoff de la Champions ante el competitivo cuadro belga.
Brujas
Atlético de Madrid
¡Y once del Brujas! Sale Leko de inicio con Mignolet, Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys, Stankovic, Onyedika, Vanaken, Tzolis, Diakhon y Tresoldi.
Your FCB side. 🔵⚫️ pic.twitter.com/ntWAdxuSY5— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 18, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Atlético, Simeone repite el once que vapuleó al Barça, con el único cambio de Oblak por Musso en portería.
El once ❤️🤍 pic.twitter.com/Q4vlpVbbHK— Atlético de Madrid (@Atleti) February 18, 2026
Por su parte, el técnico croata Ivan Leko saldrá previsiblemente con el mismo once titular que venció al Olympique de Marsella en el último enfrentamiento europeo con Romeo Vermant como referencia ofensiva y con la moral alta tras ver puerta ante el conjunto francés y el Kairat Almaty, y con el liderazgo del sempiterno capitán Hans Vanaken.
Hoy todos los aficionados rojiblancos esperan la mejor versión de los del Cholo Simeone. El técnico argentino solo tendrá las bajas de Nico González y Pablo Barrios y se espera que repita el equipo que arrolló al Barcelona el pasado jueves en el Metropolitano.
Llegan los colchoneros al duelo de esta noche con sensaciones encontradas. A la exhibición copera ante el Barça le siguió un decepcionante partido ante el Rayo en Liga, en el ‘destierro’ de Butarque, con la unidad B.
El Atlético de Madrid visita el Jan Breydelstadion con la intención de dejar bien encarrilado el billete para octavos de final. Para ello, deberá lidiar con el ambiente caliente de la afición del Brujas y un equipo que ya ha demostrado en esta Champions que es capaz de zarandear a cualquiera, sin importar el nombre.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, de ida del playoff previo a los octavos de final.
En directo, desde Jan Breydelstadion, Brujas-Atlético de Madrid.
Arbitra el sueco Glenn Nyberg.
Brujas
- Simon Mignolet
- Kyriani Sabbe
- Joel Ordóñez
- Brandon Mechele
- Joaquin Seys
- Aleksandar Stanković
- Raphael Onyedika
- Mamadou Diakhon
- Hans Vanaken
- Christos Tzolis
- Nicolò Tresoldi
- Suplentes: Nordin Jackers, Vince Osuji, Bjorn Meijer, Hugo Siquet, Jorne Spileers, Ludovit Reis, Hugo Vetlesen, Shandre Campbell, Félix Lemaréchal, Romeo Vermant y Gustaf Nilsson
Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Nahuel Molina
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Koke
- Marcos Llorente
- Ademola Lookman
- Julián Alvarez
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Juan Musso, Salvi Esquivel, José María Giménez, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, Thiago Almada, Obed Vargas y Alexander Sørloth