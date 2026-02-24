Julián Álvarez-Sorloth, pareja atacante ante el Brujas
Partidazo en el Metropolitano. De todo puede pasar esta noche entre Atlético de Madrid y Brujas tras el 3-3 de la ida la semana pasada en Bélgica.
Atlético de Madrid
Brujas
El Brujas ya sabe lo que es eliminar a un equipo español: lo hizo ante el CA Osasuna en los playoffs previos a la fase de grupos de la Conference League hace dos campañas. Ahora la empresa es diferente con la temporada ya rodada, pero se aferran a la racha de ganar ocho de sus últimas diez eliminatorias a doble partido en Europa. Además, fuera de casa muestran su mejor y más peligrosa versión cuando la ronda es sinónimo de 'ganar o morir' con seis de sus últimas nueve como visitante triunfando.
En el Brujas, el técnico Ivan Leko alinea en el Metropolitano a Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Tziolis; y Tresoldi.
Una misión. Un equipo. 🔵⚫️— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 24, 2026
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID! Simeone deja en el banquillo a Lookman y Griezmann.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/Yjw5FxIHY9— Atlético de Madrid (@Atleti) February 24, 2026
Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Baena; Julián Alvarez y Sorloh.
Afronta también el Cholo el partido con dos bajas importantes como son las de Pablo Barrios y Nico González.
Además, hay siete apercibidos en el Atlético: el propio Simeone, además de Pubill, Le Normand, Lenglet, Barrios (que no está), Almada y Giuliano.
Llega el Atlético de Madrid con la moral por las nubes tras golear el pasado sábado al Espanyol, pero también en alerta después del 3-3 de la ida. Y es que los de Simeone llegaron a ponerse con 0-2 al descanso, pero acabaron dilapidando esa ventaja de dos goles.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions, de vuelta del playoff previo a los octavos de final.
En directo, desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Brujas.
Con el arbitraje del francés Clément Turpin.