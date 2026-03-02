Thiago y Alaba, titulares ante el Getafe
El Real Madrid quiere dejar atrás la derrota en El Sadar con un gran Vinícius y sin Mbappé, frente a un Getafe que roza la zona peligrosa.
Real Madrid
Getafe
¡VAMOS CON EL ONCE DEL REAL MADRID! Arbeloa pone de inicio a Alaba y Thiago Pitarch.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026
🆚 @GetafeCF
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/6NZ0CgM2wL
El Getafe está ante la oportunidad de enlazar cuatro compromisos a domicilio seguidos sin perder, algo que no consigue desde hace un año. Para ello, contará con las bajas de Abu Kamara y Davinchi, y las dudas de Abdel Abqar, Juanmi Jiménez y Borja Mayoral, aunque el ataque ahora está bien representado por los aguerridos Luis Vázquez y Martín Satriano, que suman entre los dos tres goles.
El Getafe no gana en el Bernabéu desde febrero de 2008, hace 18 años, y desde entonces ha encajado 47 tantos y solo ha celebrado 11 goles a favor. Y es que los de Bordalás, con 20 tantos, son el segundo equipo -solo superando al Real Oviedo-, que menos marca en toda la competición, aunque solo Real Madrid, Barça, Atlético, Villareal y Celta reciben menos goles que los azulones.
Vni enlaza cinco encuentros seguidos marcando, algo que no ocurría desde octubre de 2024, cuando peleaba un Balón de Oro que no ganó y tanto afectó en su rendimiento. El brasileño es otro jugador con Arbeloa en el banquillo: en 10 encuentros ha generado 10 tantos (7 goles y 3 asistencias). Aunque, como ante el Benfica, no estará acompañado por Kylian Mbappé, con una lesión en la rodilla que podría tenerle fuera de juego durante semanas, y sí por Gonzalo García, con un tanto en sus últimas tres actuaciones como titular.
La derrota en Pamplona rompió una dinámica positiva madridista de ocho triunfos consecutivos en Liga, ya que no perdía desde el 0-2 del Celta en el Bernabéu con Xabi Alonso en el banquillo. Pero esa tristeza momentánea duró hasta que los blancos certificaron este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Champions eliminando al Benfica, con una más que notable versión de Vinícius, protagonista también por su incidente con Gianluca Prestianni, finalmente sancionado.
El Real Madrid recibe esta noche al Getafe en su persecución por el liderato. Los blancos, ahora a cuatro puntos del Barça, quieren dejar atrás la derrota de la semana pasada en El Sadar con un gran Vinícius y de nuevo sin Mbappé, ante un conjunto azulón que roza la zona peligrosa.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido que cierra la jornada 26 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe.
Con el arbitraje del gallego Muñiz Ruiz.