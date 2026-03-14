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Liga

LALIGA

Valverde sigue goleando

Real Madrid

2
0

Elche

Rudiger (min. 39)
Valverde (min 45)

El Real Madrid, sin margen de error en Liga. Tiene que ganar al Elche y esperar un tropiezo del Barcelona el domingo.
Real Madrid-Elche, en vivo | Getty Images

El Real Madrid, sin margen de error en Liga. Tiene que ganar al Elche y esperar un tropiezo del Barcelona el domingo.

Oportunidad Minuto 48

¡LA QUE HA TENIDO EL REAL MADRID Y LO MAL QUE HA DEFINIDO BRAHIM DIAZ! El marroquí batió en velocidad a Chust, se quedó solo y la reventó con la derecha. No vio portería y encima Vinícius venía solo a su lado.

Comienzo o final Minuto 45

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
DESCANSO

Dos zarpazos del Real Madrid y dos goles. El conjunto blanco no necesita más y ha marcado diferencias antes del descanso. Valverde sigue de dulce y Rudiger se apunta a la fiesta abriendo el marcador. El Elche no estuvo mal, pero no pudo con la calidad blanca de sus individualidades.

Minuto 51

¡DESCANSO EN CHAMARTÍN!
Minuto 47

¡SEIS DE AÑADIDO!
Minuto 45

¡Está tocado con una varita Valverde esta semana, la puso en la escuadra el uruguayo que lleva cuatro goles en dos partidos! Derechazo genial al ángulo.

Gol Minuto 44

¡VAYA GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE VALVERDE, GOLAAAAAAAAAAAAAZO DEL REAL MADRID!
Minuto 42

No pita penalti. Parece que toca balón, pero es muy muy dudoso.

Minuto 41

¡PIDE PENALTI EL REAL MADRID POR UN POSIBLE DERRIBO A TCHOUAMENI!
Minuto 38

¡DISPARO BRUTAL DE FALTA DE VALVERDE, EL PORTERO RECHAZA COMO PUEDE Y TRAS UN BALÓN SUELTO RUDIGER LA PEGA CON TODO Y GOL!
Gol Minuto 38

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOL DE RUDIGER!
Minuto 36

¡CABEZAZO MUY ALTO DE RUDIGER A CENTRO DE VALVERDE! Le dio con la nuca el alemán dentro del área. Ocasión floja, muy muy floja.

Minuto 33

No le sale nada al Madrid al que le falta bastante intensidad. No es ni de lejos el que se vio ante el City.

Minuto 32

¡Se acerca el Elche con Germán Valera! Centro que saca la defensa blanca con facilidad, pero ojo a esas llegadas ilicitanas.

Minuto 30

Media hora de partido y la verdad es que poco o nada está pasando. El Elche no sufre. El Madrid, tampoco.
Minuto 26

Fuera de juego de Vinícius. No ve huecos el brasileño.

Minuto 24

¡PIDE PENALTI FRAN GARCÍA! No parece nada. No pita nada.

Minuto 23

Sí entra al campo Camavinga. El partido sigue en juego y el Elche está de momento con uno menos.

Minuto 20

Camilla para Sangaré. No va a poder seguir.

Minuto 18

Golpe duro en la cara de Camavinga con Sangaré. El jugador del Elche es el peor parado.

Minuto 16

Partido lento, sin ocasiones. El Elche evita que el Madrid corra.

Oportunidad Minuto 11

¡DISPARO LEJANO DE TCHOUAMENI! Lo probó el galo, pero le pegó mal con el empeine.

Minuto 8

André Silva estaba en fuera de juego pero ha fallado un cabezazo solo delante de Courtois.

Minuto 4

El Elche la tuvo dentro del área del Real Madrid, pero se equivocaron entre centrar y tirar. Se perdió la jugada.

Minuto 3

Sale el Real Madrid intentando dominar y el Elche no se achanta.

Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO!
PREVIA

ONCE DEL REAL MADRID:

Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Thiago; Brahim y Vinicius.
PREVIA

ONCE DEL ELCHE:

Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Germán Valero, Neto, Redondo, Febas, Sangaré; Cepeda y André Silva.
PREVIA

Real Madrid-Elche, en vivo en el Santiago Bernabéu, sin margen de error para los blancos que deben ganar para reducir a uno los cuatro puntos que le saca el Barcelona.

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS A LA LIGA Y AL REAL MADRID-ELCHE!

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