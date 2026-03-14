Valverde sigue goleando
Real Madrid
Elche
Rudiger (min. 39)
Valverde (min 45)
El Real Madrid, sin margen de error en Liga. Tiene que ganar al Elche y esperar un tropiezo del Barcelona el domingo.
¡LA QUE HA TENIDO EL REAL MADRID Y LO MAL QUE HA DEFINIDO BRAHIM DIAZ! El marroquí batió en velocidad a Chust, se quedó solo y la reventó con la derecha. No vio portería y encima Vinícius venía solo a su lado.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Dos zarpazos del Real Madrid y dos goles. El conjunto blanco no necesita más y ha marcado diferencias antes del descanso. Valverde sigue de dulce y Rudiger se apunta a la fiesta abriendo el marcador. El Elche no estuvo mal, pero no pudo con la calidad blanca de sus individualidades.
¡DESCANSO EN CHAMARTÍN!
¡SEIS DE AÑADIDO!
¡Está tocado con una varita Valverde esta semana, la puso en la escuadra el uruguayo que lleva cuatro goles en dos partidos! Derechazo genial al ángulo.
¡VAYA GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZO DE VALVERDE, GOLAAAAAAAAAAAAAZO DEL REAL MADRID!
No pita penalti. Parece que toca balón, pero es muy muy dudoso.
¡PIDE PENALTI EL REAL MADRID POR UN POSIBLE DERRIBO A TCHOUAMENI!
¡DISPARO BRUTAL DE FALTA DE VALVERDE, EL PORTERO RECHAZA COMO PUEDE Y TRAS UN BALÓN SUELTO RUDIGER LA PEGA CON TODO Y GOL!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOL DE RUDIGER!
¡CABEZAZO MUY ALTO DE RUDIGER A CENTRO DE VALVERDE! Le dio con la nuca el alemán dentro del área. Ocasión floja, muy muy floja.
No le sale nada al Madrid al que le falta bastante intensidad. No es ni de lejos el que se vio ante el City.
¡Se acerca el Elche con Germán Valera! Centro que saca la defensa blanca con facilidad, pero ojo a esas llegadas ilicitanas.
Media hora de partido y la verdad es que poco o nada está pasando. El Elche no sufre. El Madrid, tampoco.
Fuera de juego de Vinícius. No ve huecos el brasileño.
¡PIDE PENALTI FRAN GARCÍA! No parece nada. No pita nada.
Sí entra al campo Camavinga. El partido sigue en juego y el Elche está de momento con uno menos.
Camilla para Sangaré. No va a poder seguir.
Golpe duro en la cara de Camavinga con Sangaré. El jugador del Elche es el peor parado.
Partido lento, sin ocasiones. El Elche evita que el Madrid corra.
¡DISPARO LEJANO DE TCHOUAMENI! Lo probó el galo, pero le pegó mal con el empeine.
André Silva estaba en fuera de juego pero ha fallado un cabezazo solo delante de Courtois.
El Elche la tuvo dentro del área del Real Madrid, pero se equivocaron entre centrar y tirar. Se perdió la jugada.
Sale el Real Madrid intentando dominar y el Elche no se achanta.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
ONCE DEL REAL MADRID:
Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Thiago; Brahim y Vinicius.
ONCE DEL ELCHE:
Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Germán Valero, Neto, Redondo, Febas, Sangaré; Cepeda y André Silva.
Real Madrid-Elche, en vivo en el Santiago Bernabéu, sin margen de error para los blancos que deben ganar para reducir a uno los cuatro puntos que le saca el Barcelona.
¡BIENVENIDAS/OS A LA LIGA Y AL REAL MADRID-ELCHE!