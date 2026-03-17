Ya tenemos onces iniciales: ¿Juega Mbappé de inicio?
El Real Madrid defiende el 3-0 de la ida en el Etihad en la vuelta de Kylian Mbappé.
Manchester City
Real Madrid
El Real Madrid tiene una jugosa renta (3-0) pero no debe confiarse en el Etihad ante un City que saldrá a tumba abierta.
Cuatro novedades respecto a la ida. No juegan Guéhi, O'Reilly, Savinho ni Semenyo. Entran Nunes, Ait Nouri, Reijnders y Cherki. Un once para tener mucho más balón, poblando la sala de máquinas. El gran error en la ida de Pep al que le comió la tostada en lo táctico Álvaro Arbeloa.
Vamos a repasar el once del City. Guardiola sale de inicio con: Donnarumma; Nunes, Dias, Khusanov, Ait Nouri; Rodri, Bernardo; Reijnders, Cherki, Doku y Haaland.
El City intenta motivar a su hinchada antes del partido:
We believe 😤 pic.twitter.com/IAlNdmOCgu— Manchester City (@ManCity) March 17, 2026
Un único cambio en el once de Arbeloa con respecto al duelo de ida. Se cae el lesionado Ferland Mendy y entra Fran García. Carreras y Mbappé comenzarán de inicio en el banquillo.
Ojo que ya tenemos once del Real Madrid. Arbeloa sale de cara con: Courtois; Trent, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Thiago Pitarch, Valverde; Güler, Brahim y Vinicius.
En el City se lo pierden por lesión Gvardiol y Rico Lewis.
En cuanto a las novedades deportivas, el Madrid recupera a Kylian Mbappé. También viaja Bellingham pero no será de la partida. Arbeloa también recupera a Carreras y David Alaba. La mala noticia es la baja por lesión de Asencio. Tampoco estarán los lesionados de larga duración Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo.
Arbeloa sigue dando mucho peso a la cantera. Viajan con el primer equipo Fran González, Diego Aguado, Mario Rivas, Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y Palacios.
Enfrente el Madrid tendrá a un City al que le ha penalizado mucho su última semana. En la Champions tiene pie y medio fuera tras el descalabro del Bernabéu mientras en la Premier se ha dejado gran parte de sus opciones de título tras empatar ante el Nottingham Forest y el West Ham.
El Real Madrid debe buscar la victoria y no fiarse del enorme resultado que trae de la ida (3-0). Ya sabemos como funciona la Champions League y este Real Madrid que muchas veces es más peligroso cuando tiene que remontar que cuando le toca defender una renta tan amplia como la que consiguió en el duelo del Bernabéu.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que mide en el Etihad al Manchester City y al Real Madrid.