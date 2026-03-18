Lewandowski, titular ante el Newcastle
Después de la goleada al Sevilla y la reelección de Laporta, el Barça espera ganar al Newcastle para sellar el pase a cuartos de la Champions.
Barcelona
Newcastle
En el partido de ida ya se demostró que el Newcastle tiene armas suficientes para superar a un Barcelona que deberá estar muy intenso en la presión tras perdida si no quiere que le vuelvan a ganar la espalda con facilidad.
Estos son los onces:
FC Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Elanga, Barnes y Gordon.
Y el once que presenta Howe en el Newcastle...
Your Mags at the Camp Nou ✊ pic.twitter.com/3NxgfLIAg2— Newcastle United (@NUFC) March 18, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Barça lo más destacado es que Lewandowski es titular.
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Por su parte, Eddie Howe, el técnico del Newcastle, confirmó que el centrocampista Lewis Miley no ha viajado con el equipo a Barcelona por lesión y tampoco estará disponible para el próximo derbi ante el Sunderland.
La gran noticia es la recuperación de Anthony Gordon, máximo artillero que apunta a titular y que no pudo más que ni media hora en el duelo de ida, al que llegó demasiado justo. El resto, sin novedad.
En lo deportivo de cara a este choque de vuelta, Hansi Flick recupera a Gavi pero tiene las bajas de Balde, Koundé, Christensen y Frenkie de Jong.
Y es que la suerte sonrió al FC Barcelona en St. James’ Park. Los culés merecieron perder ese partido, pero acabaron empatando al transformar Lamine Yamal un penalti provocado por Dani Olmo.
El Camp Nou decide otro billete para cuartos de final de la Champions. El FC Barcelona, después de golear al Sevilla con un hat-trick de Raphinha y tras la reelección de Joan Laporta como presidente, recibe al Newcastle con la intención de firmar la victoria tras el 1-1 de la ida.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de Champions.
En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Newcastle.
Dirige la contienda el francés François Letexier.
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Marc Bernal
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Ronald Araújo, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Marc Casadó, Dani Olmo, Marcus Rashford, Pablo Gavi, Tomás Marqués, Ferran Torres y Roony Bardghji
Newcastle
- Aaron Ramsdale
- Kieran Trippier
- Malick Thiaw
- Dan Burn
- Lewis Hall
- Jacob Ramsey
- Sandro Tonali
- Joelinton
- Anthony Elanga
- Anthony Gordon
- Harvey Barnes
- Suplentes: Nick Pope, Aidan Harris, John Ruddy, Sven Botman, Valentino Livramento, Alex Murphy, Joe Willock, Sean Neave, William Osula, Jacob Murphy, Nick Woltemade y Yoane Wissa