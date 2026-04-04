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LALIGA

El Barça gana al Atlético y es más líder

Atlético de Madrid

1
2

Barcelona

Giuliano (m.38)

Rashford (m.41)
Lewandowski (m.87)

Tras la derrota del Real Madrid en Mallorca, el Barcelona tiene una oportunidad de oro de lograr medio título de Liga en el Metropolitano.
EFE
Previa

¡Saludos y muy buenas noches! Bienvenidos al partidazo de esta 30 jornada de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Riyahd Air Metropolitano, Atlético de Madrid-FC Barcelona.

Dirige la contienda el balear Mateo Busquets Ferrer.
Empieza la trilogía

El primero de los tres partidos en 11 días entre el Atlético de Madrid y el Barcelona descarga la presión este sábado en el equipo azulgrana, visitante al poderoso Metropolitano en plena competencia por la Liga, frente a un conjunto rojiblanco en transición, sin nada realmente ya en juego en el campeonato y con mucho por competir en la eliminatoria de Champions que lo enfrenta al mismo rival.
Misión: ponerse a 7 puntos

El líder puede ponerse con una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid, que esta misma tarde ha perdido en Son Moix frente al Mallorca. Para ello debe ganar a un Atlético que eliminó a los culés este curso en la Copa (4-0 en la ida y derrota por 3-0 en la vuelta en el Camp Nou).
Raphinha, baja de peso

El Barça afronta este tramo decisivo de la temporada con la sensible baja de Raphinha. El internacional brasileño estará cinco semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Su ausencia se suma a las ya conocidas de Christensen y Frenkie de Jong.
Marcos Llorente, ausente por sanción

En el Atlético, Simeone sigue sin poder contar con Pablo Barrios, fuera por decimotercer encuentro en los últimos catorce por dos lesiones musculares, y sin Johnny Cardoso ni Marcos Llorente, sancionados por ciclo de cinco tarjetas amarillas -el estadounidense además lesionado con su selección el pasado viernes ante Bélgica-.

Tampoco llegan a tiempo al partido, en duda en la última semana, ni el portero Jan Oblak, después de tres choques seguidos de baja por una distensión muscular en el costado y suplido con garantías por Juan Musso; ni el defensa Marc Pubill, fuera desde hace dos semanas y media por unas molestias en las costillas; ni el centrocampista Rodrigo Mendoza, tras el esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado 7 de marzo.
Simeone cambia medio equipo

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Atlético de Madrid, Simeone cambia medio equipo. Se quedan en el banquillo Julián Álvarez, Lookman, Sorloth y Hancko.
El once de Flick

¡TAMBIÉN EL ONCE DE HANSI FLICK, QUE SALE SIN NUEVE!

Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri, Lamine Yamal; Olmo, Fermín y Rashford.
Todo preparado

¡AMBIENTAZO EN EL METROPOLITANO! Los dos equipos sobre el césped mientras la afición canta a capella el himno del Atlético de Madrid.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barcelona...
Oportunidad Minuto 2

¡REMATA LAMINE YAMAL Y LA PELOTA LA DESVÍA NICO GONZÁLEZ A CÓRNER!
Minuto 2

Atento Rashford en la ayuda para retrasar hacia Joan García.
Minuto 4

Se va Pedri al suelo y el colegiado pita la falta. No hay amarilla de Lenglet...
Minuto 6

¡CHUTA RASHFORD EN EL GOLPEO DE LA FALTA Y ATRAPA MUSSO!
Minuto 8

¡Atentísimo Le Normand al corte ante Rashford!
Oportunidad Minuto 10

¡¡¡GRIEEEEEEEZMAAAAAAAANN!!! CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL PRINCIPITO, CON CAÑO Y RECORTE INCLUIDOS, PERO SU REMATE FINAL ES BLANDITO Y LO ATRAPA SIN PROBLEMAS JOAN GARCÍA.
Minuto 11

Aprieta el Atlético en estos instantes...
Oportunidad Minuto 12

¡¡¡METE LA MANO MUSSO Y EVITA EL GOL DE FERMÍN!!!
Minuto 13

Arriesgando ahí Joan García con ese pase raso...
Oportunidad Minuto 14

¡¡¡OTRA OCASIÓN MÁS PARA FERMÍN DESPUÉS DEL CAÑO QUE LE HA TIRADO LAMINE YAMAL A NICO!!!
Minuto 14

La pone Vargas, pero despeja bien Cancelo.
Minuto 17

Intenta colarse Fermín entre dos rivales, pero estaba en fuera de juego.
Minuto 19

Buscando Pedri el espacio y jugando con Araujo.
Minuto 20

Lo intenta al contragolpe el Atlético... pero todo queda en agua de borrajas.
Minuto 21

¡Ojo porque Hansi Flick pone a calentar a Marc Bernal!
Minuto 22

¡¡¡MADREEEE... PERO QUÉ HA HECHO AQUÍ NICO, TRATANDO DE COGER EL BALÓN CON LAS MANOS!!!
Minuto 23

Calienta Bernal y Simeone está dando instrucciones a Lookman.
Minuto 23

Se ha vuelto Lookman al banquillo.
Minuto 24

Corta Cancelo el contragolpe del Atlético.
Minuto 25

¡LE PEGA NAHUEL MOLINA DE VOLEA, PERO SALE EL BALÓN MUY DESVIADO!
Minuto 26

Arriesgando Musso en su salida del área ante la presión de Lamine Yamal.
Minuto 26

¡Tuvo que salir aquí Joan García de su área!
Oportunidad Minuto 28

¡¡¡SE MARCHA FUERA EL REMATE DE GRIEZMANN, QUE TAMPOCO ESTÁ AQUÍ CERTERO CON TODO A FAVOR!!!

Minuto 29

Falta muy clara de Griezmann a Pedri.
Minuto 31

Córner a favor del Atlético...
Minuto 31

¡DE NUEVO GRIEZMANN... Y EL REMATE POSTERIOR DE KOKE SALE MUY DESVIADO!
Minuto 32

Enorme aquí Le Normand en la ayuda.
Minuto 34

Muy tapado de momento Lamine Yamal, aunque ya ha tenido unos cuantos destellos de calidad.
Oportunidad Minuto 35

¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡LAMINE YAAAAAAMAAAAAAAL!!!
Minuto 35

La picó Lamine ante Musso, pero se topó con la madera. ¡Qué ocasión!
Gol Minuto 38

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE GIULIAAAAAAAANOOOOOOO!!!
Minuto 39

Espectacular el pase en largo de Lenglet y espectacular el control de Giuliano Simeone, que se va y bate a Joan García con una gran definición.
Cambio Minuto 40

Cambio en el Barça: ha entrado Marc Bernal por Araujo.
Minuto 40

Así ha sido el gol de Giuliano...
Gol Minuto 41

¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE RAAAAASHFOOOOOOOORD!!! ¡¡¡EMPATA EL BARÇA SOLO TRES MINUTOS DESPUÉS!!!
Minuto 42

Gran pared entre Rashford y Dani Olmo. El inglés está un tanto escorado, pero bate a Musso con mucha calidad para hacer el 1-1.
Minuto 43

El gol de Rashford...
Tangana Minuto 43

¡OJO PORQUE SE ARMA AQUÍ UNA BUENA TANGANA!
Tarjeta amarilla Minuto 44

Tres amarillas, para Fermín, Nahuel y Koke.
Minuto 45+1

Intenta salir el Atlético a la contra, pero Obeed Vargas es derribado en falta.
Minuto 45+1

¡Se añaden tres minutos más!
Segunda amarilla Minuto 45+2

Falta peligrosísima a favor del Barça... ¡Y SEGUNDA AMARILLA PARA NICO GONZÁLEZ!
Minuto 45+3

Se queda el Atlético con diez de cara a toda la segunda parte. Ojo también a esta falta...
Minuto 45+4

¡Ojo porque igual hay fuera de juego de Lamine! Si es así, se anularía la expulsión de Nico González.
Minuto 45+5

¡MÁS POLÉMICA PORQUE ESTÁ VIENDO EL ÁRBITRO SI ES PENALTI O NO!
Tarjeta roja directa Minuto 45+6

¡¡¡NO ES AMARILLA, ES ROJA DIRECTA PARA NICO GONZÁLEZ!!! EL ATLÉTICO SE QUEDA CON DIEZ.
Oportunidad Minuto 45+7

¡¡¡MADREEEEEEE... LA QUE HA TENIDO AQUÍ MARC BERNAL!!!
Comienzo o final Minuto 45+8

¡¡¡FIIIIINAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO!!! ¡¡¡AHORA SÍ!!!
Descanso

Descanso en el Metropolitano, donde Atlético de Madrid y Barcelona empatan a un gol tras una primera parte apasionante, con claras ocasiones para unos y otros. Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros en el 38’ y Rashford empató tres minutos después, antes de que Nico González fuera expulsado (finalmente por roja directa y no por segunda amarilla) tras derribar por detrás a Lamine Yamal.
Volvemos enseguida

¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda mitad!
Un cambio en el Barcelona

¡Va a entrar Ferran Torres en el Barça!
Cambio Un cambio en cada equipo

Se marcha Fermín y entra Ferran.

En el Atlético entra Ruggeri por Koke.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOMIIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA MITAD!!! Saca ahora el Atlético de centro...
Tarjeta roja directa Minuto 46

¡¡¡ROJAAAAAAA... ROJA DIRECTA A GERARD MARTÍN POR UNA ENTRADA SOBRE ALMADA!!!
Minuto 46

Despeja el balón Gerard Martín pero luego da un tremendo pisotón a Thiago Almada.
Minuto 47

Veremos si Busquets Ferrer tiene que ir o no al monitor. Desde la sala VOR le dicen que quizá no sea de tarjeta roja.
Minuto 48

A ver en qué queda todo esto...
Tarjeta amarilla Minuto 49

¡El colegiado le quita la roja a Gerard Martín y le muestra la amarilla! También hay cartulina para Musso.
Minuto 51

¡Está el partido de lo más calentito!
Tarjeta amarilla Minuto 52

Falta sobre Lamine Yamal y amarilla para Lenglet.
Minuto 53

¡SE MARCHA ALTO EL DISPARO DIRECTO DE LAMINE YAMAL!
Minuto 53

Calientan Sorloth, Lookman y Julián Álvarez en la banda.
Minuto 55

Buena recuperación por parte de Bernal.
Minuto 56

Tiraba el caño Rashford dentro del área, pero la pelota es para Musso.
Minuto 57

Intenta poner el centro Olmo y fuerza el córner.
Minuto 57

Prepara Simeone un doble cambio....
Minuto 58

¡¡¡LE PEGA PEDRI CASI SIN ÁNGULO, PERO LA PELOTA SALE FUERA!!!
Oportunidad Minuto 59

¡¡¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO DE LAMINE YAMAL TRAS SU GRAN MANIOBRA!!!
Cambio Minuto 60

Triple cambio de Simeone: entran Morcillo, Giménez y Sorloth; se van Baena, Griezmann y Giuliano.
Cambio Minuto 60

En el Barça entra Koundé por un Marc Bernal que se ha lesionado.
Minuto 63

Va a entrar Taufik en el Atlético. Otro canterano más.
Oportunidad Minuto 65

¡¡¡TREMENDO PARADÓOOOOOOOON DE MUSSO.... AL REMATE DE FERRAN!!!
Cambio Minuto 67

Cambio en el Atlético de Madrid: se va Lenglet y entra Taufik, que debuta en Primera.
Oportunidad Minuto 69

¡¡¡OTRA VEEEEEEZ... OTRO PARADÓN ENORME DE MUSSO, DE NUEVO A FERRAN TORRES!!!
Minuto 71

Insiste el Barça, que está generando mucha superioridad y quiere seguir teniendo ocasiones para conseguir ese segundo gol.
Minuto 73

No pudo combinar aquí Pedri con Lamine Yamal.
Minuto 76

Doble cambio en el Barcelona...
Oportunidad Minuto 77

¡¡¡MADRE MÍA, CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LAS BOTAS DE RASHFORD... AUNQUE LA ACCIÓN ESTÁ INVALIDADA POR FUERA DE JUEGO!!!
Cambio Minuto 78

Doble cambio de Flick: entran Lewandowski y Gavi por Rashford y Eric García.
Minuto 80

¡Qué bien aquí Thiago Almada ante Cancelo!
Minuto 81

¡DEFENDIÉNDOSE EL ATLÉTICO DE MADRID COMO GATO PANZA ARRIBA!
Minuto 83

¡No pudo chutar aquí con claridad Ferran y atrapó Juan Musso!
Oportunidad Minuto 85

Intenta contragolpear el Atlético... ¡SE LE QUEDÓ LARGO EL CONTROL A SORLOTH CUANDO SE IBA SOLO Y ATRAPÓ JOAN GARCÍA!
Minuto 85

¡Se marcha alto el tiro de Lamine Yamal!
Gol Minuto 87

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOL DE LEWANDOOOOOOWSKIIIIII!!!
Minuto 88

Recorta Cancelo, chuta a puerta y desvía Musso. El rechace le cae a Lewandowski, que le pega sin querer y acaba colando la pelota en la portería contraria.
Minuto 90

¡¡SEIS MINUTOS DE PROLONGACIÓN!!
Minuto 90+1

¡Centra Koundé de primeras, pero el balón se marcha fuera!
Minuto 90+2

¡Vaya falta de Taufik a Gavi!
Minuto 90+3

Falta de Cancelo a Almada. ¡Entra al campo Simeone como un resorte!
Tarjeta amarilla Minuto 90+4

Amarilla para el Cholo Simeone.
Minuto 90+4

Sale Musso de su área y la echa fuera de banda.
Comienzo o final Minuto 90+6

¡¡¡FIIIIIIIINAAAAAAL DEL PARTIDO!!! ¡¡¡GANÓ EL BARÇA EN EL METROPOLITANO Y ES MÁS LÍDER, CON 7 PUNTOS DE VENTAJA SOBRE EL REAL MADRID!!!
El Barça, a 7 puntos

Ganó el Barcelona al Atlético y se pone con una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid. Tras el 1-1 de la primera parte y la roja a Nico González, el segundo tiempo comenzó con el amago de expulsión de Gerard Martín... que se quedó al final en amarilla. Los culés, en superioridad numérica, obligaron a Musso en varias ocasiones hasta que Lewandowski, en el 87’, encontró el gol de rebote para sellar el definitivo 1-2.
Cierre

¡Nada más, amigos! Parece que la Liga está ya prácticamente sentenciada: 7 puntos de ventaja para el Barcelona sobre el Real Madrid cuando restan ocho jornadas para el final.
Despedida

¡Un fuerte abrazo, amigos! ¡A descansar, que ya toca!

Temas

Atlético de Madrid

  • Juan Musso
  • Nahuel Molina
  • Robin Le Normand
  • Clément Lenglet
  • Nicolás González
  • Giuliano Simeone
  • Koke
  • Obed Vargas
  • Alejandro Baena
  • Antoine Griezmann
  • Thiago Almada
  • Suplentes: Matteo Ruggeri, Salvi Esquivel, Alexander Sørloth, José María Giménez, Taufik Seidu, Aleksa Puric, Javier Boñar, Javi Morcillo, Julio Díaz, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Dávid Hancko

Barcelona

  • Joan García
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • João Cancelo
  • Pedri
  • Eric García
  • Fermín López
  • Lamine Yamal
  • Marcus Rashford
  • Dani Olmo
  • Suplentes: Ferran Torres, Jules Koundé, Wojciech Szczęsny, Tomás Marqués, Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Pablo Gavi, Xavi Espart, Alejandro Balde, Eder Aller, Marc Casadó y Marc Bernal

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