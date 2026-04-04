El Barça gana al Atlético y es más líder
Atlético de Madrid
Barcelona
Giuliano (m.38)
Rashford (m.41)
Lewandowski (m.87)
¡Saludos y muy buenas noches! Bienvenidos al partidazo de esta 30 jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Riyahd Air Metropolitano, Atlético de Madrid-FC Barcelona.
Dirige la contienda el balear Mateo Busquets Ferrer.
El primero de los tres partidos en 11 días entre el Atlético de Madrid y el Barcelona descarga la presión este sábado en el equipo azulgrana, visitante al poderoso Metropolitano en plena competencia por la Liga, frente a un conjunto rojiblanco en transición, sin nada realmente ya en juego en el campeonato y con mucho por competir en la eliminatoria de Champions que lo enfrenta al mismo rival.
El líder puede ponerse con una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid, que esta misma tarde ha perdido en Son Moix frente al Mallorca. Para ello debe ganar a un Atlético que eliminó a los culés este curso en la Copa (4-0 en la ida y derrota por 3-0 en la vuelta en el Camp Nou).
El Barça afronta este tramo decisivo de la temporada con la sensible baja de Raphinha. El internacional brasileño estará cinco semanas fuera por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho. Su ausencia se suma a las ya conocidas de Christensen y Frenkie de Jong.
En el Atlético, Simeone sigue sin poder contar con Pablo Barrios, fuera por decimotercer encuentro en los últimos catorce por dos lesiones musculares, y sin Johnny Cardoso ni Marcos Llorente, sancionados por ciclo de cinco tarjetas amarillas -el estadounidense además lesionado con su selección el pasado viernes ante Bélgica-.
Tampoco llegan a tiempo al partido, en duda en la última semana, ni el portero Jan Oblak, después de tres choques seguidos de baja por una distensión muscular en el costado y suplido con garantías por Juan Musso; ni el defensa Marc Pubill, fuera desde hace dos semanas y media por unas molestias en las costillas; ni el centrocampista Rodrigo Mendoza, tras el esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado 7 de marzo.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Atlético de Madrid, Simeone cambia medio equipo. Se quedan en el banquillo Julián Álvarez, Lookman, Sorloth y Hancko.
El once 🔴⚪ pic.twitter.com/dMf2MIrGDR— Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2026
¡TAMBIÉN EL ONCE DE HANSI FLICK, QUE SALE SIN NUEVE!
🚨 ALINEACIÓN 🚨#AtletiBarça pic.twitter.com/2lytPxiuqv— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 4, 2026
Joan García; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric García, Pedri, Lamine Yamal; Olmo, Fermín y Rashford.
¡AMBIENTAZO EN EL METROPOLITANO! Los dos equipos sobre el césped mientras la afición canta a capella el himno del Atlético de Madrid.
¡¡¡COOOOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barcelona...
¡REMATA LAMINE YAMAL Y LA PELOTA LA DESVÍA NICO GONZÁLEZ A CÓRNER!
Atento Rashford en la ayuda para retrasar hacia Joan García.
Se va Pedri al suelo y el colegiado pita la falta. No hay amarilla de Lenglet...
¡CHUTA RASHFORD EN EL GOLPEO DE LA FALTA Y ATRAPA MUSSO!
¡Atentísimo Le Normand al corte ante Rashford!
¡¡¡GRIEEEEEEEZMAAAAAAAANN!!! CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL PRINCIPITO, CON CAÑO Y RECORTE INCLUIDOS, PERO SU REMATE FINAL ES BLANDITO Y LO ATRAPA SIN PROBLEMAS JOAN GARCÍA.
Aprieta el Atlético en estos instantes...
¡¡¡METE LA MANO MUSSO Y EVITA EL GOL DE FERMÍN!!!
Arriesgando ahí Joan García con ese pase raso...
¡¡¡OTRA OCASIÓN MÁS PARA FERMÍN DESPUÉS DEL CAÑO QUE LE HA TIRADO LAMINE YAMAL A NICO!!!
La pone Vargas, pero despeja bien Cancelo.
Intenta colarse Fermín entre dos rivales, pero estaba en fuera de juego.
Buscando Pedri el espacio y jugando con Araujo.
Lo intenta al contragolpe el Atlético... pero todo queda en agua de borrajas.
¡Ojo porque Hansi Flick pone a calentar a Marc Bernal!
¡¡¡MADREEEE... PERO QUÉ HA HECHO AQUÍ NICO, TRATANDO DE COGER EL BALÓN CON LAS MANOS!!!
Calienta Bernal y Simeone está dando instrucciones a Lookman.
Se ha vuelto Lookman al banquillo.
Corta Cancelo el contragolpe del Atlético.
¡LE PEGA NAHUEL MOLINA DE VOLEA, PERO SALE EL BALÓN MUY DESVIADO!
Arriesgando Musso en su salida del área ante la presión de Lamine Yamal.
¡Tuvo que salir aquí Joan García de su área!
¡¡¡SE MARCHA FUERA EL REMATE DE GRIEZMANN, QUE TAMPOCO ESTÁ AQUÍ CERTERO CON TODO A FAVOR!!!
Falta muy clara de Griezmann a Pedri.
Córner a favor del Atlético...
¡DE NUEVO GRIEZMANN... Y EL REMATE POSTERIOR DE KOKE SALE MUY DESVIADO!
Enorme aquí Le Normand en la ayuda.
Muy tapado de momento Lamine Yamal, aunque ya ha tenido unos cuantos destellos de calidad.
¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡LAMINE YAAAAAAMAAAAAAAL!!!
La picó Lamine ante Musso, pero se topó con la madera. ¡Qué ocasión!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL ATLÉTICOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE GIULIAAAAAAAANOOOOOOO!!!
Espectacular el pase en largo de Lenglet y espectacular el control de Giuliano Simeone, que se va y bate a Joan García con una gran definición.
Cambio en el Barça: ha entrado Marc Bernal por Araujo.
Así ha sido el gol de Giuliano...
🇪🇸🔴⚪️ Atlético de Madrid 1-0 Barcelona | LaLiga de España
EL COLCHONERO PEGA PRIMERO EN EL METROPOLITANO
GOLAZO DE GIULIANO SIMEONE 🇦🇷🔝pic.twitter.com/T2gCKKYvuE— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 4, 2026
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE RAAAAASHFOOOOOOOORD!!! ¡¡¡EMPATA EL BARÇA SOLO TRES MINUTOS DESPUÉS!!!
Gran pared entre Rashford y Dani Olmo. El inglés está un tanto escorado, pero bate a Musso con mucha calidad para hacer el 1-1.
El gol de Rashford...
THIS IS THE MARCUS RASHFORD WE ALL KNOW AND LOVED!!!!! pic.twitter.com/3R0qgXePuu— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) April 4, 2026
¡OJO PORQUE SE ARMA AQUÍ UNA BUENA TANGANA!
Tres amarillas, para Fermín, Nahuel y Koke.
Intenta salir el Atlético a la contra, pero Obeed Vargas es derribado en falta.
¡Se añaden tres minutos más!
Falta peligrosísima a favor del Barça... ¡Y SEGUNDA AMARILLA PARA NICO GONZÁLEZ!
Se queda el Atlético con diez de cara a toda la segunda parte. Ojo también a esta falta...
¡Ojo porque igual hay fuera de juego de Lamine! Si es así, se anularía la expulsión de Nico González.
¡MÁS POLÉMICA PORQUE ESTÁ VIENDO EL ÁRBITRO SI ES PENALTI O NO!
¡¡¡NO ES AMARILLA, ES ROJA DIRECTA PARA NICO GONZÁLEZ!!! EL ATLÉTICO SE QUEDA CON DIEZ.
¡¡¡MADREEEEEEE... LA QUE HA TENIDO AQUÍ MARC BERNAL!!!
¡¡¡FIIIIINAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO!!! ¡¡¡AHORA SÍ!!!
Descanso en el Metropolitano, donde Atlético de Madrid y Barcelona empatan a un gol tras una primera parte apasionante, con claras ocasiones para unos y otros. Giuliano Simeone adelantó a los colchoneros en el 38’ y Rashford empató tres minutos después, antes de que Nico González fuera expulsado (finalmente por roja directa y no por segunda amarilla) tras derribar por detrás a Lamine Yamal.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda mitad!
¡Va a entrar Ferran Torres en el Barça!
Se marcha Fermín y entra Ferran.
En el Atlético entra Ruggeri por Koke.
¡¡¡COOOOMIIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA MITAD!!! Saca ahora el Atlético de centro...
¡¡¡ROJAAAAAAA... ROJA DIRECTA A GERARD MARTÍN POR UNA ENTRADA SOBRE ALMADA!!!
Despeja el balón Gerard Martín pero luego da un tremendo pisotón a Thiago Almada.
Veremos si Busquets Ferrer tiene que ir o no al monitor. Desde la sala VOR le dicen que quizá no sea de tarjeta roja.
A ver en qué queda todo esto...
¡El colegiado le quita la roja a Gerard Martín y le muestra la amarilla! También hay cartulina para Musso.
¡Está el partido de lo más calentito!
Falta sobre Lamine Yamal y amarilla para Lenglet.
¡SE MARCHA ALTO EL DISPARO DIRECTO DE LAMINE YAMAL!
Calientan Sorloth, Lookman y Julián Álvarez en la banda.
Buena recuperación por parte de Bernal.
Tiraba el caño Rashford dentro del área, pero la pelota es para Musso.
Intenta poner el centro Olmo y fuerza el córner.
Prepara Simeone un doble cambio....
¡¡¡LE PEGA PEDRI CASI SIN ÁNGULO, PERO LA PELOTA SALE FUERA!!!
¡¡¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO DE LAMINE YAMAL TRAS SU GRAN MANIOBRA!!!
Triple cambio de Simeone: entran Morcillo, Giménez y Sorloth; se van Baena, Griezmann y Giuliano.
En el Barça entra Koundé por un Marc Bernal que se ha lesionado.
Va a entrar Taufik en el Atlético. Otro canterano más.
¡¡¡TREMENDO PARADÓOOOOOOOON DE MUSSO.... AL REMATE DE FERRAN!!!
Cambio en el Atlético de Madrid: se va Lenglet y entra Taufik, que debuta en Primera.
¡¡¡OTRA VEEEEEEZ... OTRO PARADÓN ENORME DE MUSSO, DE NUEVO A FERRAN TORRES!!!
Insiste el Barça, que está generando mucha superioridad y quiere seguir teniendo ocasiones para conseguir ese segundo gol.
No pudo combinar aquí Pedri con Lamine Yamal.
Doble cambio en el Barcelona...
¡¡¡MADRE MÍA, CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LAS BOTAS DE RASHFORD... AUNQUE LA ACCIÓN ESTÁ INVALIDADA POR FUERA DE JUEGO!!!
Doble cambio de Flick: entran Lewandowski y Gavi por Rashford y Eric García.
¡Qué bien aquí Thiago Almada ante Cancelo!
¡DEFENDIÉNDOSE EL ATLÉTICO DE MADRID COMO GATO PANZA ARRIBA!
¡No pudo chutar aquí con claridad Ferran y atrapó Juan Musso!
Intenta contragolpear el Atlético... ¡SE LE QUEDÓ LARGO EL CONTROL A SORLOTH CUANDO SE IBA SOLO Y ATRAPÓ JOAN GARCÍA!
¡Se marcha alto el tiro de Lamine Yamal!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOL DE LEWANDOOOOOOWSKIIIIII!!!
Recorta Cancelo, chuta a puerta y desvía Musso. El rechace le cae a Lewandowski, que le pega sin querer y acaba colando la pelota en la portería contraria.
¡¡SEIS MINUTOS DE PROLONGACIÓN!!
¡Centra Koundé de primeras, pero el balón se marcha fuera!
¡Vaya falta de Taufik a Gavi!
Falta de Cancelo a Almada. ¡Entra al campo Simeone como un resorte!
Amarilla para el Cholo Simeone.
Sale Musso de su área y la echa fuera de banda.
¡¡¡FIIIIIIIINAAAAAAL DEL PARTIDO!!! ¡¡¡GANÓ EL BARÇA EN EL METROPOLITANO Y ES MÁS LÍDER, CON 7 PUNTOS DE VENTAJA SOBRE EL REAL MADRID!!!
Ganó el Barcelona al Atlético y se pone con una ventaja de 7 puntos sobre el Real Madrid. Tras el 1-1 de la primera parte y la roja a Nico González, el segundo tiempo comenzó con el amago de expulsión de Gerard Martín... que se quedó al final en amarilla. Los culés, en superioridad numérica, obligaron a Musso en varias ocasiones hasta que Lewandowski, en el 87’, encontró el gol de rebote para sellar el definitivo 1-2.
¡Nada más, amigos! Parece que la Liga está ya prácticamente sentenciada: 7 puntos de ventaja para el Barcelona sobre el Real Madrid cuando restan ocho jornadas para el final.
¡Un fuerte abrazo, amigos! ¡A descansar, que ya toca!
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Clément Lenglet
- Nicolás González
- Giuliano Simeone
- Koke
- Obed Vargas
- Alejandro Baena
- Antoine Griezmann
- Thiago Almada
- Suplentes: Matteo Ruggeri, Salvi Esquivel, Alexander Sørloth, José María Giménez, Taufik Seidu, Aleksa Puric, Javier Boñar, Javi Morcillo, Julio Díaz, Ademola Lookman, Julián Alvarez y Dávid Hancko
Barcelona
- Joan García
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Pedri
- Eric García
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Marcus Rashford
- Dani Olmo
- Suplentes: Ferran Torres, Jules Koundé, Wojciech Szczęsny, Tomás Marqués, Roony Bardghji, Robert Lewandowski, Pablo Gavi, Xavi Espart, Alejandro Balde, Eder Aller, Marc Casadó y Marc Bernal