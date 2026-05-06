Marca Harry Kane al filo del final
Bayern de Múnich
Paris Saint-Germain
Harry Kane (min. 90+4)
Dembelé (min. 3)
En sus últimos enfrentamientos en la Champions League, casi siempre ha ganado el equipo visitante, rompiendo la lógica del factor campo en una de las eliminatorias más imprevisibles de Europa.
Y poco más puedo añadir por hoy... os voy dejando, en breve la crónica. Un placer como siempre, nos leemos pronto!
El PSG empata en Múnich pero es el clasificado para la final de la Champions 2026 que se celebrará en Budapest. Poco que añadir... partido loco, ocasiones para ambos equipos, gol tempranero del PGS y demasiado tardío para una reacción del Bayern que ha marcado en el 90+4. Vuelven a la final los de Luis Enrique con la posibilidad de revalidar el título.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
Dejo por aquí el tanto de Harry
HARRY KANE HAS EQUALIZED IN THE 94TH MINUTE FOR BAYERN MUNICH!
Bayern Munich 1-1 PSG. pic.twitter.com/MeGZYzZUmU— TheFooty Alert (@TheFootyAlert) May 6, 2026
GOOOOOOOOOL DE HARRY KANE, gol del Bayern para maquillar el resultado en Múnich.
Empieza a festejar el PSG que ya se ve en la final.
No le salió el último pase a Luis Díaz tras varias fintas en la frontal.
SE AÑADEN CINCO MINUTOS.
Se le agotan los minutos al Bayern, el PSG estará en la final de la Champions junto al Arsenal en Hungría.
PIDE PENALTI EL BAYERN. Doble ocasión dentro del área, primero con un disparo de Karl y después con otro remate que saca un jugador del PSG. A ver el VAR...
Amarilla a Marquinhos.
ÚLTIMOS CAMBIOS.
Se marcha Upamecano y entra Karl y en el PSG se marcha Nuno Mendes y entra Mayulu.
UUUUUF menudo centro al segundo palo que despeja de manera contundente Saponov.
FALTA PELIGROSÍSIMA PARA EL LANZAMIENTO DE KIMMICH. Se repite el lanzamiento por posición de Harry Kane...
ÚLTIMOS MINUTOS DE LA SEMIFINAL.
¡¡LA QUE HA TENIDO KVARATSKHELIAAAAAAAAAAAAAAA!! Se coló el georgiano en conducción por dentro y cuando parecía el gol cantado en su mano a mano con Neuer le pegó al aire.
Nuevo cambio en el Bayern, se retira Musiala y entra Jackson.
Amarilla para Luis Díaz por protestar al árbitro.
Se marchan del terreno de juego Fabián Ruiz y Douré y entran Lucas Hernández y Lucas Belardo.
¡OTRA DEEEEEEEEEEEEEEL PSG! Se pone a regater Kvaratskhelia en la frontal, cede para Doué y este arma un disparo durísimo que se va al lateral de la red.
QUE LANZAMIENTO DE DOUÉ. Ha tenido el PSG el segundo del partido que se va por muuuuy poquito por fuera de la portería de Neuer.
Ahora es Kompany quien hace cambios se marchan Stanisic y Tah y entran Davis y Kim.
Se marcha Ousmane Dembelé y entra Barcola .
PARADÓN DE NEUER!!!! Mano abajo al disparo de Doué en una maravillosa jugada, increíble.
Otro paradón de Neuer a Doué. pic.twitter.com/ZxpLbV1uni— MT2 (@madrid_total2) May 6, 2026
TREMENDA LA PARED DEL PSG entre Doué y Kvaratskhelia que finalmente queda en nada por una buena acción defensiva del Bayern.
Golpeo de Stanisic que no inquieta a Saponov y la atrapa fácilmente... le impactó en el cuerpo
Se retoma el encuentro porque el balón ha impactado en el árbitro... mala suerte que ocurre a veces
Ahora es Safonov el que salva la portería del PSG.
¡¡SALVA NEUEEEEEEEEEEEEEEEEEEER!! Contra del PSG, uno para uno de Doué, se va hacia fuera y saca un disparo duro al palo corto al que responde Neuer de puños.
Ahora la falta es de Zaire-Emery sobre Musiala
Falta sobre Harry Kane por un golpe de Marquinhos con la mano en un salto a por el balón. Sin daños para ningún futbolista.
Falta sobre Musiala.
Momentáneamente juega con 10 el PSG porque se va Pacho a la banda pero parece que va a continuar. Buenas noticias para el PSG.
El colegiado Pinheiro para el partido porque hay un jugador del PSG, concretamente Pacho, tirado en el suelo por un golpe en la cabeza. Ha sido una patada accidental de Harry Kane.
No controló Musiala un balón que llevaba peligro dentro del área. Quiere el Bayern apretar desde el comienzo.
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL BALÓN EL PSG.
VUELVEN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO.
Parece que no han cambios en ningún equipo.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en unos minutos! ¡Hasta ahora mismo!
Primera parte de infarto la que hemos vivido en el Allianz Arena. El PSG con un golazo de Dembelé se ha adelantado apenas a los 3 minutos de juego y parece que encarrila la eliminatoria (4-6) pero el Bayern ha tenido muuuchas oportunidades de gol también. Veremos qué nos depara la segunda parte en Alemania.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE.
Falta al filo del descanso y amarilla para Kvaratskhelia.
Dejo por aquí el disparo que acaba de detener el portero del PSG
MUSIALA IS DENIED BY THE GOALKEEPER!May 6, 2026
DOS MINUTOS DE AÑADIDO.
QUE MANO DE SAFONOV!!! Menudo disparo de Musiala, que locura a poco menos de 2 minutos del descanso del encuentro... El Bayern quiere demostrar que todavía está vivo.
Se equivocó Luis Díaz ahora en un cara a cara buenísimo con Zaïre-Emery. El cambio de banda de Upamecano le había dado toda la velocidad que requería la jugada.
Dejo por aquí la acción más polémica que estamos viendo por el momento en el Allianz Arena, la mano y posible segunda amarilla de Nuno Mendes.
El Bayern Múnich reclamó mano y segunda amarilla en esta acción de Nuno Mendes. #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/ShC0UDLXwe— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 6, 2026
Corregida la amarilla del Bayern, era para Jonathan Tan no para Stanisic.
Otra contra del PSG que hace temblar los cimientos del Allianz. Acabó Kvaratskhelia con un centro que tapó bien Tah. Córner para los de Luis Enrique.
Manuel Neuer va a ver a sus aficionados para pedir calma porque están tirando vasos de cerveza al césped. UN SEÑOR
PARADÓN DE NEUER al remate que suponía casi cerrar la eliminatoria...
Amarilla por protestar para Stanisic.
Bueno, pues poco más de media hora de juego y ya tenemos la primera polémica de la segunda semifinal...
SE VUELVEN LOCOS LOS JUGADORES DEL BAYERN RECLAMANDO PENALTI POR UNA MANO EN EL ÁREA DE VITINHA.
MANO DE NUNO MENDES... jugada muy clara que reclaman todos los jugadores y equipo técnico del Bayern pero el colegiado no la pita, pita una mano anterior.
Menudo disparo de Olise, MARAVILLOSO... se quedó a poquísimo del gol.
MICHAEL OLISE CLOSE TO SCORING!May 6, 2026
Nuno Mendes ha chocado accidentalmente con Upamencano y está tendido en el suelo dolorido... parece que se levanta sin problemas.
Upamecano se hace enorme y consigue evitar que Kvaratskhelia se gire en esta ocasión.
Cae en fuera de juego Kane en el desmarque en largo. Lo sigue intentando el Bayern.
Debemos anotar la pérdida del balón de Vitinha porque no es naaaada habitual.
En los últimos minutos hemos visto más acciones de peligro del Bayern pero la posesión es 50-50%... estamos viendo un partido precioso!!1
Falta de Michael Olise...
Musiala parece que tiene problemas físicos... se tira al suelo dolorido y pide la entrada de los médicos del club.
LA HA TENIDO EL BAYEEEEEEEEEEEEEEEEERN. Roba Luis Díaz a Zaïre-Emery, pone el centro raso al área pequeña y el remate a placer de Musiala lo tapona Nuno Mendes salvador.
Muuuy pasado el centro de Kimmich, ahora está conectando muy buenas jugadas el conjunto de Kompany.
Se gusta Kvaratskhelia, que se quita de encima la presión de Laimer como si tal cosa. Menudo jugador.
El Bayern empieza a tener precisión y entre Luis Diaz y Musiala consiguen llegar a la portería de Safonov, sin peligro pero han llegado...
La pone Olise con rosca demasiado pasada y el balón se acabó perdiendo por línea de fondo.
Falta y amarilla para Nuno Mendes por una entrada sobre Michael Olise
No ha salido mal el Bayern pero la pegada de los de Luis Enrique ha sido brutal. Veremos cómo se reponen los alemanes de este golpe inicial.
Os dejo por aquí el tanto de ‘el mosquito’ para que lo disfrutéis
Que golazo de DembeléMay 6, 2026
Falta a favor del PSG, primera falta del partido
Pase al espacio de Fabián para la carrera de Kvaratskhelia, que conduce, se mete en el área, levanta la cabeza y la pone rasa atrás para que Dembélé la reviente arriba. Imparable para Neuer.
GOOOOOOOOOOL DEL PSG, marca Dembelé para empatar la eliminatoria.
UUUUF que golpe se ha llevado Olise... pero de momento el colegiado portugués no pita nada.
Arranca con posesión el conjunto de Luis Enrique, busca el hueco para sorprender a Neuer.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE EL BAYERN MÚNICH!
Saltan los jugadores de ambos equipos al terreno de juego. El himno de la Champions, me van a perdonar pero a mí siempre me emociona...
El último dato que os vengo a recordar, porque está a poquitos minutos de rodar el balón, es quién será el árbitro hoy. La la UEFA ha designado al árbitro portugués Joao Pinheiro como el encargado de dirigir el Bayern de Múnich-PSG. Con 38 años de edad, se trata del octavo encuentro que pita en la actual Liga de Campeones.
Quedan menos de 10 minutos para que empiece el partido y menudo ambientazo hay ya en el Allianz Arena. Esto va a ser una caldera.
El conjunto alemán está obligado a salir a por el partido desde el primer minuto. Juega en casa y necesita goles para remontar. El Allianz Arena será clave. Un gol tempranero puede cambiar por completo el guion del encuentro.
El partido de ida fue un espectáculo total. Nueve goles, ritmo frenético y alternativas constantes en el marcador. El PSG se impuso 5-4, pero el Bayern dejó claro que tiene capacidad para competir hasta el final. La eliminatoria quedó viva y con tensión máxima para la vuelta.
El PSG nos ha mostrado también su llegada al estadio... todos ya preparados en el Allianz Arena.
Les Parisiens sont là ! 👋#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/QiBXHMjxQA— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026
Así ha sido la llegada de Olise al Allianz Arena con su café en la mano
May 6, 2026
Recordemos que, con la calidad que vemos en ambos equipos, por ahora el encuentro arranca con ligera ventaja para el conjunto francés, pero con todo por decidir. El Bayern necesita ganar para estar en la final, mientras que el PSG intentará defender su renta sin renunciar al ataque.
Por su parte, el PSG juega con Safonov, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaïre-Emery, Fabián, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembélé y Doué.
Le onze de votre équipe ! ⚔️#FCBPSG I @easportsfcfr pic.twitter.com/DRNR3ZY74L— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2026
Sale el Bayern de inicio con Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Díaz y Kane.
𝙊𝙪𝙧 𝙬𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙤𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩! 👊 pic.twitter.com/WLVya5Mupz— FC Bayern (@FCBayernEN) May 6, 2026
¡¡Tenemos alineaciones confirmadas!!
El PSG y el Bayern de Múnich se enfrentan este 6 de mayo en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League. El Allianz Arena será el escenario de una eliminatoria completamente abierta tras el 5-4 de la ida en París.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la vuelta de la segunda semifinal de la Champions League entre el Bayern Múnich y la PSG en el estadio Allianz Arena. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Bayern de Múnich
- Manuel Neuer
- Josip Stanišić
- Jonathan Tah
- Dayot Upamecano
- Konrad Laimer
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlović
- Michael Olise
- Jamal Musiala
- Luis Díaz
- Harry Kane
- Suplentes: Sven Ulreich, Jonas Urbig, Kim Min-jae, Alphonso Davies, Raphaël Guerreiro, Hiroki Itō, Leon Goretzka, Tom Bischof, Lennart Karl y Nicolas Jackson
Paris Saint-Germain
- Matvey Safonov
- Warren Zaïre-Emery
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- Fabián Ruiz
- Vitinha
- João Neves
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
- Suplentes: Bilal Laurendon, Renato Marin, Arthur Vignaud, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Dro Fernández, Senny Mayulu, Kang-in Lee, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos e Ibrahim Mbaye